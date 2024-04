WM-Vorbereitungswoche #4: Finalisten verstÃ¤rken stufenweise Nationalteam

Wien. (PM ÖEHV) Seit Freitag ist die win2day ICE Hockey League Saison 2023/2024 abgeschlossen. Zum Trainingsauftakt am Dienstag stoßen nun David Kickert und Paul...

Zum Trainingsauftakt am Dienstag stoßen nun David Kickert und Paul Stapelfeldt von Meister EC Red Bull Salzburg zum Nationalteam. Weitere Spieler der beiden Finalisten sollen im Laufe der Woche folgen. Am Donnerstag in Garmisch (GER) und am Samstag in Zell am See testet man gegen Vize-Weltmeister Deutschland. Beide Spiele werden live auf ORF SPORT + übertragen, Tickets für das Heimspiel sind HIER erhältlich.

„Gegen Deutschland am Donnerstag werden wir nahezu mit der identen Mannschaft antreten wie gegen Tschechien, plus David Kickert und Paul Stapelfeldt. Am Donnerstag, parallel zu unserem Auswärtsspiel in Garmisch, werden die weiteren Spieler der beiden Finalisten mit einem unserer Coaches in Zell am See trainieren und voraussichtlich am Samstag spielen“, verrät Head Coach Roger Bader.

Jene Spieler, die am Donnerstag in Zell am See einrücken, werden im Laufe der Woche bekannt gegeben. Der Kader für das Samstagspiel am Freitag.

Nach der deutlichen Leistungssteigerung in dieser Woche gegen Tschechien, geht es nun am 25. und 27. April zweimal gegen Vize-Weltmeister Deutschland.

Kader WM-Vorbereitungswoche #4