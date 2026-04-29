WM-Vorbereitung: Zweimal Nachbarschaftsderby gegen Österreich

Garmisch. (PM DEB / PM ÖEHV) Die Männer-Nationalmannschaft befindet sich in der dritten Woche der Vorbereitung auf die IIHF Weltmeisterschaft 2026 und stimmt sich seit Dienstag in Garmisch-Partenkirchen auf die beiden Länderspiele gegen Österreich ein.

Den Auftakt macht das Auswärtsspiel in Zell am See am Donnerstag um 19 Uhr, ehe das zweite Duell am Samstag um 17 Uhr in Garmisch-Partenkirchen folgt.

Beide Begegnungen haben Derbycharakter – und beide Teams befinden sich in einer ähnlichen Phase: Die WM rückt näher, die Kaderfindung steht im Vordergrund, und die Detailarbeit am Spielsystem gewinnt an Gewicht. Auch bei der Weltmeisterschaft in Zürich werden sich die beiden Mannschaften wiedersehen: Am 23. Mai 2026 kommt es zum direkten Aufeinandertreffen in der Gruppenphase.

Stimmen zu den Länderspielen gegen Österreich

Bundestrainer Harold Kreis: „Nach den beiden guten Spielen gegen die Slowaken wollen wir die positive Entwicklung der Mannschaft fortsetzen. Dabei gilt es, unsere neuen Spieler zu integrieren und dabei weiter innerhalb unseres Systems zu agieren. Es werden sicherlich zwei hartumkämpfte Spiele gegen Österreich. Wenn wir unser Spiel durchziehen, haben wir sicher wieder die Chance, mit weiteren Erfolgen vom Eis zu gehen.“

Stürmer Maximilian Kastner: „Wir erwarten zwei schnelle, physisch intensive Spiele gegen die Österreicher. Es wird ein Kampf um jeden Zentimeter auf dem Eis und die Fans werden sicherlich dazu beitragen, dass es eine großartige Stimmung wird. Wir freuen uns natürlich schon alle auf unser Heimspiel am Samstag hier in Garmisch-Partenkirchen.“

Stürmer Dominik Bokk: „Für mich ist es sehr schön, hier wieder bei der Nationalmannschaft zu sein, und sowohl mit den Jungs in der Kabine als auch mit dem Staff zusammenzuarbeiten. Die Spiele gegen Österreich waren zuletzt immer sehr intensiv, das wird sich auch diesmal sicher nicht ändern. Die Spiele haben auf jeden Fall einen Derbycharakter und das wird man sicher beiden Teams anmerken.“

Gegen Deutschland muss ÖEHV Head Coach Roger Bader auf David Maier verzichten, der ein wenig angeschlagen ist und kommende Woche wieder zum Nationalteam stoßen soll. Zudem sind David Waschnig und Felix Koschek aus dem aktuellen Kader ausgeschieden. Donnerstagvormittag rücken dafür gleich drei Spieler von win2day ICE Hockey League-Meister Moser Medical Graz99ers ein: Paul Stapelfeldt, Lenz Moosbrugger und Tim Harnisch.

„Die drei werden am Donnerstag und Freitag mit der Mannschaft trainieren und am Samstag gegen Deutschland spielen. Paul Stapelfeldt hat bereits zwei Weltmeisterschaften absolviert, Lenz Moosbrugger und Tim Harnisch sollen versuchen ihre Chance zu nutzen“, verrät Head Coach Roger Bader. Für die letzte WM-Vorbereitungswoche in Klagenfurt erwartet der Schweizer zudem noch Paul Huber.

War man vergangene Woche gegen Tschechien noch viel mit dem Verteidigen beschäftigt, will man gegen Deutschland wieder vermehrt in der Offensivzone agieren. Bei unseren Nachbarn fehlen aktuell noch die Spieler der beiden DEL-Finalisten Adler Mannheim und Eisbären Berlin, wie auch ihre Spieler aus der NHL. Doch das soll den Kader keinesfalls schmälern, Head Coach Roger Bader: „Sie haben bereits eine gute Mannschaft, auch wenn ihnen noch einige Spieler bis zum WM-Team fehlen. Gleichwohl ist das ein starker Gegner, genau perfekt für uns zu diesem Zeitpunkt. Ich will von meiner Mannschaft sehen, dass sie das, was wir im Training einstudiert haben, umsetzen. Im Gegensatz zu Tschechien vergangene Woche, hoffen wir, wieder mehr Offensive zu kreieren. Deutschland ist eine gute Mannschaft, die druckvoll spielt und das ist gut so. Wir wollen solche Gegner, die uns an das Niveau gewöhnen, das dann bei der WM gefragt ist.“

Fan-Freitag mit Autogrammstunde und öffentlichem Training

Fans haben am Freitag, den 1. Mai 2026, gleich zwei Gelegenheiten, die Nationalmannschaft persönlich zu erleben. Um 13 Uhr findet in der Innenstadt eine Autogrammstunde mit DEB-Spielern an der Spielbank Garmisch-Partenkirchen statt. Am Nachmittag lädt der DEB um 16 Uhr zum öffentlichen Training ins Olympia-Eissport-Zentrum ein – der Eintritt ist frei.

WM-Vorbereitung 2026, Männer-Nationalmannschaft

16.04.2026 | Tschechien – Deutschland | 5:3 (1:0, 1:2, 3:1)

17.04.2026 | Tschechien – Deutschland | 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)

23.04.2026 | Deutschland – Slowakei | 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)

25.04.2026 | Deutschland – Slowakei | 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

30.04.2026 | 19:00 Uhr | Österreich – Deutschland (Zell am See / AUT)

02.05.2026 | 17:00 Uhr | Deutschland – Österreich (Garmisch-Partenkirchen)

10.05.2026 | 17:00 Uhr | Deutschland – USA (Mannheim)

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