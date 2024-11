WM-Vorbereitung steht: DEB-Auswahl trifft in DÃ¼sseldorf auf USA / Heim-LÃ¤nderspiele gegen Ã–sterreich und Weltmeister Tschechien

Düsseldorf. (PM DEB) Das WM-Vorbereitungsprogramm der Männer-Nationalmannschaft des Deutschen Eishockey-Bund e. V. (DEB) auf die 2025 IIHF Weltmeisterschaft in Dänemark und Schweden (9. bis...

Düsseldorf. (PM DEB) Das WM-Vorbereitungsprogramm der Männer-Nationalmannschaft des Deutschen Eishockey-Bund e. V. (DEB) auf die 2025 IIHF Weltmeisterschaft in Dänemark und Schweden (9. bis 25. Mai) steht fest.

Im Rahmen einer Pressekonferenz im PSD BANK Dome in Düsseldorf stellten Bundestrainer Harold Kreis und DEB-Generalsekretär Claus Gröbner die einzelnen Vorbereitungsphasen vor.

Wenige Tage vor der Abreise zur WM kommt es in Düsseldorf zum abschließenden Heim-Länderspiel der WM-Vorbereitung gegen die USA. Das Spiel findet am Sonntag, den 4. Mai 2025 um 17 Uhr im PSD Bank Dome statt. Weitere Gegner der WM-Vorbereitung sind Österreich, die Slowakei und der amtierende Weltmeister aus Tschechien.

Insgesamt bestreitet der DEB vier Heim-Länderspiele auf dem Weg zur Weltmeisterschaft im kommenden Mai. Für alle Länderspiele in Deutschland gibt es ab sofort Tickets über den DEB-Ticketshop. Alle Partien der WM-Vorbereitung werden zudem live und kostenlos bei MagentaSport übertragen.

Insgesamt sieben Länderspiele in vier Phasen der WM-Vorbereitung

Die WM-Vorbereitung der deutschen Nationalmannschaft ist erneut in vier Phasen aufgeteilt. Phase eins findet in Regensburg statt, die DEB-Auswahl kommt am Montag, den 7. April 2025 zusammen. Zum Auftakt der WM-Vorbereitung stehen gleich zwei Länderspiele gegen den amtierenden Weltmeister Tschechien auf der Agenda. Diese finden am Donnerstag, den 10. April 2025 (Spielbeginn 19:30 Uhr) und Samstag, den 12. April 2025 (Spielbeginn 17:30 Uhr) in der Donau Arena in Regensburg statt. In der zweiten Phase reist die DEB-Auswahl in die Slowakei und bestreitet dort zwei weitere Länderspiele. Die genauen Termine werden zeitnah vom slowakischen Verband bekanntgegeben.

Zur Phase drei kommt die Nationalmannschaft am Dienstag, den 22. April 2025, in Rosenheim zusammen. Von dort geht es zunächst zum nächsten Auswärts-Länderspiel nach Österreich, Spielort und Zeit werden ebenfalls noch veröffentlicht von den Gastgebern. Das Rückspiel zwischen beiden Nationen findet am Samstag, den 26. April 2025, im ROFA-Stadion in Rosenheim statt. Spielbeginn ist 17:00 Uhr.

Die vierte und abschließende Vorbereitungsphase findet in Düsseldorf statt. Als Treffpunkt der DEB-Auswahl ist Mittwoch, der 30. April 2025 vorgesehen, um sich auf das Top-Spiel am Sonntagnachmittag gegen die USA im PSD Bank Dome vorzubereiten. Am Dienstag, den 6. Mai 2025 reist die DEB-Auswahl von Düsseldorf in den deutschen WM-Spielort Herning in Dänemark. Das erste WM-Spiel bestreitet die Mannschaft von Bundestrainer Harold Kreis am Samstag, den 10. Mai 2025. Gegner zum Auftakt ist Ungarn, Spielbeginn ist um 16:20 Uhr.

Statements zum Spiel gegen die USA in Düsseldorf

Dr. Stephan Keller, Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Düsseldorf: „Das erste Eishockey-Länderspiel im PSD BANK DOME wird mit Sicherheit ein echtes Eishockey-Fest. Die USA sind ein exzellenter Länderspielgegner für unsere deutsche Nationalmannschaft. Die Premiere im PSD BANK DOME wird für große Vorfreude auf die Weltmeisterschaft 2027 in Düsseldorf sorgen und einmal mehr unterstreichen, dass Düsseldorf Eishockey-Stadt ist.“

Claus Gröbner, DEB-Generalsekretär: „Düsseldorf ist einer unserer beiden Spielorte für die Heim-Weltmeisterschaft 2027. Umso mehr freuen wir uns, schon jetzt allen Sportbegeisterten in der Region ein absolutes Top-Spiel gegen einen hochkarätigen Gegner wie die USA zu präsentieren. Gleichzeitig intensivieren wir damit unsere Zusammenarbeit mit dem Standort, um für die Herausforderungen der Heim-WM optimal vorbereitet zu sein. Wir spüren schon jetzt das große Interesse und den Willen aller Beteiligten der Stadt und der Arena, mit uns als Verband proaktiv zusammenzuarbeiten, um gemeinsam ein Top-Event im Eishockey auf die Beine zu stellen.“

Statements zur WM-Vorbereitung

Christian Künast, DEB-Sportdirektor: „Wir treffen in der WM-Vorbereitung auf starke Gegner, die bei der vergangenen Weltmeisterschaft allesamt einen hervorragenden Eindruck hinterlassen haben und auch bei der WM 2025 daran anknüpfen wollen. Allen voran Tschechien, die als amtierender Weltmeister zu uns kommen. Wir erwarten deshalb enge und spannende Länderspiele, die für uns wichtige Erkenntnisse bringen werden, um den bestmöglichen WM-Kader ins Rennen zu schicken. Für alle Fans und Sportbegeisterten bedeutet das attraktive Heim-Länderspiele, die sicherlich auf einem international hohen Niveau ausgetragen werden.“

Harold Kreis, Bundestrainer: „Wir haben eine gute Mischung zwischen Heimspielen und auch einigen Auftritten im Ausland, die die Vorbereitung abwechslungsreich gestalten. Letztlich geht es für uns auch diesmal darum, in den vier Phasen die WM-Mannschaft zu formen. Mit den USA treffen wir zum Abschluss der Vorbereitung auf einen Gegner, der so kurz vor der WM mit einem starken Kader anreisen und uns damit alles abfordern wird. Für uns ist das eine ideale Möglichkeit, alle Abläufe zu überprüfen und zu sehen, wo wir wenige Tage vor dem Turnierstart stehen.“

WM-Vorbereitungsprogramm der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft

10.04.2025 | 19:30 | Deutschland – Tschechien (Regensburg)

12.04.2025 | 17:30 | Deutschland – Tschechien (Regensburg)

17.04.2025 | tbd | Slowakei – Deutschland (tbd)

19.04.2025 | tbd | Slowakei – Deutschland (tbd)

24.04.2025 | tbd | Österreich – Deutschland (tbd)

26.04.2025 | 17:00 | Deutschland – Österreich (Rosenheim)

04.05.2025 | 17:00 | Deutschland – USA (Düsseldorf)

