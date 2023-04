WM-Vorbereitung Phase zwei: Erstes von zwei LÃ¤nderspielen gegen Ã–sterreich in Deggendorf am Donnerstagabend

München. (PM DEB / PM ÖEHV) Zwei intensive Trainingseinheiten auf dem Eis, Off-Ice-Workouts und mehrere Teammeetings liegen hinter der Nationalmannschaft in Vorbereitung auf das...

München. (PM DEB / PM ÖEHV) Zwei intensive Trainingseinheiten auf dem Eis, Off-Ice-Workouts und mehrere Teammeetings liegen hinter der Nationalmannschaft in Vorbereitung auf das erste von zwei Länderspielen gegen Österreich.

Morgen Vormittag steht noch der Pre-Game-Skate in Landshut auf dem Programm, am Donnerstagabend um 19:30 Uhr ist es soweit: In Deggendorf trifft die DEB-Auswahl auf Team Austria, das seit Anfang der Woche in Deggendorf trainiert. Für die Partie gibt es noch rund hundert Stehplätze.

Die Stimmen vor dem ersten Spiel gegen Österreich

Bundestrainer Harold Kreis: „Wir haben in den ersten beiden Länderspielen gut aus unserem Drittel heraus agiert, haben dann aber zu oft die Scheibe verloren oder falsche Entscheidungen getroffen. Das wollen wir in den kommenden Spielen ändern und durch unser Forechecking und Aufbauspiel mehr Zeit in der offensiven Zone kreieren. Insofern freuen wir uns auf das erste Spiel gegen Österreich morgen Abend in Deggendorf.“

Verteidiger Marcus Weber: „Wir haben die Kleinigkeiten angesprochen, die wir gegen Tschechien falsch gemacht haben. Vor allem bei den Scheibenverlusten müssen wir besser aufpassen. Überhaupt müssen wir defensiv besser stehen und uns auch offensiv bessere Torchancen erarbeiten. Das sind Dinge, die in den Meetings mit den Coaches angesprochen wurden und die wir auch auf dem Eis trainiert haben. Jetzt freuen wir uns auf die Umsetzung gegen Österreich.“

Stürmer Dominik Kahun (in Phase zwei zum Team gestoßen): „Es ist sehr angenehm, wieder bei der Nationalmannschaft zu sein. Es macht immer viel Spaß, die Jungs in der Kabine wiederzusehen. Die ersten Trainingseinheiten waren ziemlich anstrengend, natürlich ist unsere Vorfreude auf das Länderspiel morgen riesig. Durch die harten Einheiten wird das ein intensives Spiel. Wir werden sicher auch unsere Beine merken, aber dafür ist eine Vorbereitung da. Denn wir wollen topfit sein, wenn es wirklich darauf ankommt. Ich denke, den Österreichern wird es ähnlich gehen wie uns, zumal viele Jungs dabei sind, die um ihre Plätze kämpfen. Deswegen wird es eine intensive, umkämpfte Partie.“

Stürmer Manuel Wiederer (in Deggendorf geboren): „Ich freue mich natürlich riesig auf morgen, das ist eine sehr coole Sache. Es passiert nicht so oft, dass man mit der Nationalmannschaft in seinem Heimatort spielt. Im Fokus steht trotzdem das Spiel und wir wollen wieder einen Schritt nach vorne machen. Die ersten beiden Spiele gingen phasenweise schon in die richtige Richtung, morgen wollen wir vor allem defensiv noch besser stehen. Nach vorne geht immer etwas. Unser Kader ist tief besetzt und wir sind heiß auf das Spiel morgen.“

In einem Interview im Vorfeld der WM, sagte Österreichs Headcoach Roger Bader: „Nach Slowenien und Italien kommen jetzt die Topgegner Deutschland, Tschechien und die Slowakei. Es hat sich gezeigt, dass sie uns ernst nehmen als guten Testgegner. Das muss man sich erst erarbeiten und das haben wir uns erarbeitet. Ich hoffe, dass wir immer mehr gegen solche Gegner spielen können.“

Bereits in der ersten Aprilwoche hat Österreich mit der WM-Vorbereitung begonnen. Die Auswahl des Schweizer Trainers Roger Bader hat bereits drei Länderspiele absolviert. Dabei gab es zwei Niederlagen gegen die Slowakei (3:5) und Italien (0:2). Vor gut einer Woche sprang der erste Erfolg der WM-Vorbereitung heraus. Erneut war Italien der Gegner (Endstand 3:2 nach Penalty).

Die erfahrensten Spieler des ÖEHV-Kaders sind Torhüter Bernhard Starkbaum mit 143 Länderspielen und die beiden Stürmer Manuel Ganahl (124) und Lukas Haudum (87). Der Großteil des Aufgebots für die beiden kommenden Länderspiele gegen Deutschland ist in der länderübergreifenden ICE Hockey League aktiv. Das bislang letzte Duell der beiden Nationalmannschaften datiert vom Deutschland Cup 2022. Damals behielt die DEB-Auswahl mit 3:0 die Oberhand und feierte im Anschluss den Turniersieg.

Am Samstag folgt das zweite Aufeinandertreffen mit Österreich. Spielbeginn in Landshut ist um 17:00 Uhr.

Head to Head AUT vs. GER

ÖEHV Kader Teamcamp #3

# Name Vorname Pos Größe Gewicht Geb. Datum R/L Verein GP G A PIM 31 MADLENER David GK 187 88 31.03.92 L Pioneers Vorarlberg Eishockeyclub (AUT) 62 0 0 4 29 STARKBAUM Bernhard GK 186 91 19.02.86 L EV spusu Vienna Capitals 143 0 0 12 30 VORAUER Florian GK 187 79 09.12.99 L EC-KAC (AUT) 8 0 0 0 20 BRUNNER Nico D 181 78 17.09.92 L EV spusu Vienna Capitals (AUT) 35 0 0 0 28 KIRCHSCHLÄGER Erik D 178 79 04.02.96 L Moser Medical Graz99ers (AUT) 63 2 8 10 8 LINDNER Luis D 180 71 16.05.01 L American International College (USA) 7 0 1 0 12 MAIER David D 187 85 12.01.00 R EC-KAC (AUT) 40 1 5 47 23 SCHNETZER Ramon D 178 83 12.08.96 L Steinbach Black Wings Linz (AUT) 29 1 3 10 24 STRONG Steven D 183 87 16.02.93 L EC-KAC (AUT) 48 6 2 26 17 WIMMER Philipp D 193 93 13.12.01 L EC Red Bull Salzburg (AUT) 17 0 1 27 32 WOLF Bernd D 178 84 23.02.97 L HC Lugano (SUI) 60 2 11 30 5 WOLF Raphael D 200 102 29.12.95 L Steinbach Black Wings Linz (AUT) 16 0 3 12 14 ZÜNDEL Kilian D 179 80 17.01.01 R HC Ambri-Piotta (SUI) 38 2 4 16 18 BAUMGARTNER Benjamin F 176 78 22.04.00 L SC Bern (SUI) 35 3 13 14 13 BRETSCHNEIDER Niklas F 176 87 22.09.99 L Steinbach Black Wings Linz (AUT) 8 0 1 2 15 FELDNER Nico F 188 88 11.10.98 R Hockey-Club TIWAG Innsbruck – Die Haie (AUT) 20 4 2 2 6 GAFFAL Stefan F 182 80 24.11.96 R Steinbach Black Wings Linz (AUT) 19 2 4 2 17 GANAHL Manuel F 182 81 12.07.90 L EC-KAC (AUT) 124 23 23 80 21 HAUDUM Lukas F 183 84 21.05.97 L EC-KAC (AUT) 87 19 22 36 25 KAINZ Lukas F 183 85 02.09.95 L EV spusu Vienna Capitals (AUT) 26 0 8 6 27 KRAUS Nikolaus F 182 81 21.11.96 L EC-KAC (AUT) 7 0 0 6 20 MAXA Felix F 187 90 14.11.97 L EC iDM Wärmepumpen VSV (AUT) 23 2 2 12 19 NEUBAUER Henrik F 183 90 15.04.97 R Eishockeyclub Zeller Eisbären (AUT) 3 0 2 0 26 PEETERS Senna F 185 87 14.06.02 R Hockey-Club TIWAG Innsbruck – Die Haie (AUT) 0 0 0 0 9 ROMIG Emilio F 175 81 19.09.92 L Steinbach Black Wings Linz (AUT) 5 1 0 8 21 SCHWINGER Simeon F 182 75 07.10.97 L EC-KAC (AUT) 27 2 0 16 11 WALLNER Leon F 184 82 01.07.02 R Söertälje SK (SWE) 4 0 0 0 16 ZWERGER Dominic F 183 93 16.07.96 L HC Ambri-Piotta (SUI) 49 13 14 29 ∅ 183,1 84,4 25,7 1.003 83 129 407