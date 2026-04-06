WM-Vorbereitung: Ã–sterreichs Headcoach Bader stockt Kader auf 25 Mann auf

Wien. (PM Ã–EHV) Kurz vor Beginn des ersten Teamcamps in der Vorbereitung auf die WM 2026 in der Schweiz, berief Head Coach Roger Bader Johannes Neumann ins Nationalteam ein.
FÃ¼r den 19-JÃ¤hrigen ist es nach dem Februar-Break die zweite Einberufung ins A-Nationalteam. Ostersonntag fand sich der Ã–EHV-Kader in Wien ein, wo man am Nachmittag das erste Training in der STEFFL Arena absolvierte. Bereits Montagvormittag Ã¼bersiedelt man nach Riga, wo Mittwoch und Donnerstag die ersten beiden von insgesamt acht Vorbereitungsspielen anstehen. Tickets fÃ¼r unsere Heimspiele sind ab sofort HIER erhÃ¤ltlich.
â€žSpeziell der Start der WM-Vorbereitung ist immer spannend, da am Anfang stets einige junge Spieler die Gelegenheit bekommen, sich zu zeigenâ€œ, erklÃ¤rteÂ Roger BaderÂ bereits Anfang der Woche bei der Kader-VerkÃ¼ndung. Nun erhÃ¤lt mit Johannes Neumann, der bei RÃ¶gle in Schweden engagiert ist, eine weitere Nachwuchshoffnung die Gelegenheit, sich zu beweisen.
Neumann fÃ¼hrte im Herbst das U20-Nationalteam bei der WM Division IA als KapitÃ¤n an, wurde im Februar erstmals ins A-Nationalteam einberufen. Mit ihm umfasst der Kader fÃ¼r die erste Vorbereitungswoche und die Tests gegen Lettland nun 25 Mann.
Head Coach Roger Bader: â€žWir wollen zwei gute Spiele absolvieren und dass die Spieler uns Coaches zeigen, warum wir sie auf dem Weg Richtung WM mitnehmen sollen, warum sie ein Kandidat fÃ¼r die WM sind.â€œ
Ãœbersicht WM-Vorbereitung (Ã„nderungen vorbehalten)
08.04., 19:00 Uhr, Riga (LAT): Lettland vs. Ã–sterreich
09.04., 19:00 Uhr, Riga (LAT): Lettland vs. Ã–sterreich
16.04., 19:00 Uhr, Feldkirch: Ã–sterreich vs. Italien
23.04., 19:00 Uhr, Wien: Ã–sterreich vs. Tschechien
24.04., 17:30 Uhr, Jihlava (CZE): Tschechien vs. Ã–sterreich
30.04., 19:00 Uhr, Zell am See: Ã–sterreich vs. Deutschland
02.05., 17:00 Uhr, Garmisch-PartenkirchenÂ (GER): Deutschland vs. Ã–sterreich
09.05., 16:20 Uhr, Klagenfurt: Ã–sterreich vs. Slowenien
Ã–EHV-Ticketshop
Kader WM-Vorbereitung Camp #1
|Name
|Vorname
|Pos
|GrÃ¶ÃŸe
|Gewicht
|Geburtsdatum
|R/L
|Verein
|GP
|G
|A
|PIM
|30
|OSCHGAN
|Benedikt
|GK
|186,0
|83,0
|05.07.2005
|L
|VÃ¤sterÃ¥s IK (SWE)
|3
|0
|0
|0
|1
|VORAUER
|Florian
|GK
|187,0
|79,0
|09.12.1999
|L
|EC KAC (AUT)
|29
|0
|0
|0
|29
|WRANESCHITZ
|Sebastian
|GK
|182,0
|80,0
|06.03.2002
|L
|EV Vienna Capitals (AUT)
|5
|0
|0
|0
|5
|HACKL
|Dominic
|D
|186,0
|86,0
|08.11.1996
|L
|EV Vienna Capitals (AUT)
|42
|0
|2
|14
|10
|KLASSEK
|Thomas
|D
|182,0
|83,0
|18.02.2005
|L
|RPI Engineers (USA)
|6
|0
|0
|2
|13
|KRAGL
|Gerd
|D
|178,0
|84,0
|23.06.1997
|L
|Steinbach Black Wings Linz (AUT)
|27
|0
|1
|4
|4
|SCHNETZER
|Ramon
|D
|178,0
|83,0
|12.08.1996
|L
|Pioneers Vorarlberg Eishockeyclub (AUT)
|69
|3
|7
|24
|16
|SÃ–LLINGER
|Patrick
|D
|186,0
|93,0
|05.08.2004
|L
|Steinbach Black Wings Linz (AUT)
|17
|1
|0
|14
|12
|WIMMER
|Philipp
|D
|193,0
|93,0
|13.12.2001
|L
|EC Red Bull Salzburg (AUT)
|38
|0
|1
|35
|32
|WOLF
|Bernd
|D
|178,0
|84,0
|23.02.1997
|L
|EHC Kloten (SUI)
|117
|6
|17
|62
|6
|WÃœRSCHL
|Niklas
|D
|180,0
|78,0
|28.08.1999
|R
|Steinbach Black Wings Linz (AUT)
|13
|0
|0
|8
|3
|ANTONITSCH
|Sam
|F
|182,0
|87,0
|03.01.1996
|L
|EV Vienna Capitals (AUT)
|17
|2
|1
|8
|26
|ERNE
|Luca
|F
|193,0
|98,0
|26.01.2004
|R
|Pioneers Vorarlberg Eishockeyclub (AUT)
|7
|0
|0
|8
|18
|KOSCHEK
|Felix
|F
|185,0
|80,0
|23.10.2005
|L
|EV Vienna Capitals (AUT)
|1
|0
|1
|0
|25
|NEUBAUER
|Henrik
|F
|183,0
|90,0
|15.04.1997
|R
|Steinbach Black Wings Linz (AUT)
|27
|1
|4
|0
|20
|NEUMANN
|Johannes
|F
|175,0
|82,0
|10.05.2006
|L
|RÃ¶gle BK (SWE)
|2
|1
|0
|0
|7
|NISSNER
|Benjamin
|F
|181,0
|80,0
|30.11.1997
|L
|EC Red Bull Salzburg (AUT)
|53
|9
|13
|24
|23
|OSCHGAN
|Jonathan
|F
|184,0
|81,0
|18.05.2008
|R
|Steinbach Black Wings Linz (AUT)
|0
|0
|0
|0
|24
|REBERNIG
|Maximilian
|F
|192,0
|97,0
|03.09.2000
|L
|Eishockeyclub EC iDM WÃ¤rmepumpen VSV (AUT)
|17
|0
|1
|8
|21
|SCHERZER
|Ian
|F
|181,0
|89,0
|03.07.2005
|L
|RPI Engineers (USA)
|7
|1
|2
|2
|19
|SINTSCHNIG
|Paul
|F
|185,0
|77,0
|11.03.2009
|L
|Eishockeyclub EC iDM WÃ¤rmepumpen VSV (AUT)
|1
|0
|0
|2
|15
|THALER
|Lucas
|F
|180,0
|76,0
|21.01.2002
|R
|EC Red Bull Salzburg (AUT)
|49
|8
|8
|39
|22
|WALLENTA
|Elias
|F
|182,0
|85,0
|04.01.1999
|L
|Eishockeyclub EC iDM WÃ¤rmepumpen VSV (AUT)
|9
|0
|1
|0
|11
|WALLNER
|Leon
|F
|185,0
|88,0
|01.07.2002
|R
|EV Vienna Capitals (AUT)
|23
|4
|3
|2
|28
|WASCHNIG
|David
|F
|180,0
|79,0
|24.04.2007
|L
|EC KAC (AUT)
|2
|0
|0
|0
|Ã˜
|183,4
|84,6
|23,8
|581
|36
|62
|256
2026 IIHF Ice Hockey World Championship
- Mai 2026 – 31. Mai 2026, ZÃ¼rich und Fribourg (SUI)
Titelverteidiger: USA
Gruppe A, ZÃ¼rich: USA, Schweiz, Finnland, Deutschland, Lettland,Â Ã–sterreich, Ungarn, GroÃŸbritannien
Gruppe B, Fribourg: Kanada, Schweden, Tschechien, DÃ¤nemark, Slowakei, Norwegen, Slowenien, Italien
Spielplan
GroÃŸbritannien vs. Ã–sterreich
Sa., 16. Mai 2026, 12:20 Uhr, Swiss Life Arena
Ã–sterreich vs. Ungarn
So., 17. Mai 2026, 16:20 Uhr, Swiss Life Arena
Lettland vs. Ã–sterreich
Di., 19. Mai 2026, 16:20 Uhr, Swiss Life Arena
Ã–sterreich vs. Schweiz
Mi., 20. Mai 2026, 16:20 Uhr, Swiss Life Arena
Ã–sterreich vs. Deutschland
Sa., 23. Mai 2026, 20:20 Uhr, Swiss Life Arena
Finnland vs. Ã–sterreich
So., 24. Mai 2026, 20:20 Uhr, Swiss Life Arena
USA vs. Ã–sterreich
Di., 26. Mai 2026, 16:20 Uhr, Swiss Life Arena
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