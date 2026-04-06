WM-Vorbereitung: Ã–sterreichs Headcoach Bader stockt Kader auf 25 Mann auf

Wien. (PM Ã–EHV) Kurz vor Beginn des ersten Teamcamps in der Vorbereitung auf die WM 2026 in der Schweiz, berief Head Coach Roger Bader Johannes Neumann ins Nationalteam ein.

FÃ¼r den 19-JÃ¤hrigen ist es nach dem Februar-Break die zweite Einberufung ins A-Nationalteam. Ostersonntag fand sich der Ã–EHV-Kader in Wien ein, wo man am Nachmittag das erste Training in der STEFFL Arena absolvierte. Bereits Montagvormittag Ã¼bersiedelt man nach Riga, wo Mittwoch und Donnerstag die ersten beiden von insgesamt acht Vorbereitungsspielen anstehen. Tickets fÃ¼r unsere Heimspiele sind ab sofort HIER erhÃ¤ltlich.

â€žSpeziell der Start der WM-Vorbereitung ist immer spannend, da am Anfang stets einige junge Spieler die Gelegenheit bekommen, sich zu zeigenâ€œ, erklÃ¤rteÂ Roger BaderÂ bereits Anfang der Woche bei der Kader-VerkÃ¼ndung. Nun erhÃ¤lt mit Johannes Neumann, der bei RÃ¶gle in Schweden engagiert ist, eine weitere Nachwuchshoffnung die Gelegenheit, sich zu beweisen.

Neumann fÃ¼hrte im Herbst das U20-Nationalteam bei der WM Division IA als KapitÃ¤n an, wurde im Februar erstmals ins A-Nationalteam einberufen. Mit ihm umfasst der Kader fÃ¼r die erste Vorbereitungswoche und die Tests gegen Lettland nun 25 Mann.

Head Coach Roger Bader: â€žWir wollen zwei gute Spiele absolvieren und dass die Spieler uns Coaches zeigen, warum wir sie auf dem Weg Richtung WM mitnehmen sollen, warum sie ein Kandidat fÃ¼r die WM sind.â€œ

Ãœbersicht WM-Vorbereitung (Ã„nderungen vorbehalten)

08.04., 19:00 Uhr, Riga (LAT): Lettland vs. Ã–sterreich

09.04., 19:00 Uhr, Riga (LAT): Lettland vs. Ã–sterreich

16.04., 19:00 Uhr, Feldkirch: Ã–sterreich vs. Italien

23.04., 19:00 Uhr, Wien: Ã–sterreich vs. Tschechien

24.04., 17:30 Uhr, Jihlava (CZE): Tschechien vs. Ã–sterreich

30.04., 19:00 Uhr, Zell am See: Ã–sterreich vs. Deutschland

02.05., 17:00 Uhr, Garmisch-PartenkirchenÂ (GER): Deutschland vs. Ã–sterreich

09.05., 16:20 Uhr, Klagenfurt: Ã–sterreich vs. Slowenien

Ã–EHV-Ticketshop

Kader WM-Vorbereitung Camp #1

Name Vorname Pos GrÃ¶ÃŸe Gewicht Geburtsdatum R/L Verein GP G A PIM 30 OSCHGAN Benedikt GK 186,0 83,0 05.07.2005 L VÃ¤sterÃ¥s IK (SWE) 3 0 0 0 1 VORAUER Florian GK 187,0 79,0 09.12.1999 L EC KAC (AUT) 29 0 0 0 29 WRANESCHITZ Sebastian GK 182,0 80,0 06.03.2002 L EV Vienna Capitals (AUT) 5 0 0 0 5 HACKL Dominic D 186,0 86,0 08.11.1996 L EV Vienna Capitals (AUT) 42 0 2 14 10 KLASSEK Thomas D 182,0 83,0 18.02.2005 L RPI Engineers (USA) 6 0 0 2 13 KRAGL Gerd D 178,0 84,0 23.06.1997 L Steinbach Black Wings Linz (AUT) 27 0 1 4 4 SCHNETZER Ramon D 178,0 83,0 12.08.1996 L Pioneers Vorarlberg Eishockeyclub (AUT) 69 3 7 24 16 SÃ–LLINGER Patrick D 186,0 93,0 05.08.2004 L Steinbach Black Wings Linz (AUT) 17 1 0 14 12 WIMMER Philipp D 193,0 93,0 13.12.2001 L EC Red Bull Salzburg (AUT) 38 0 1 35 32 WOLF Bernd D 178,0 84,0 23.02.1997 L EHC Kloten (SUI) 117 6 17 62 6 WÃœRSCHL Niklas D 180,0 78,0 28.08.1999 R Steinbach Black Wings Linz (AUT) 13 0 0 8 3 ANTONITSCH Sam F 182,0 87,0 03.01.1996 L EV Vienna Capitals (AUT) 17 2 1 8 26 ERNE Luca F 193,0 98,0 26.01.2004 R Pioneers Vorarlberg Eishockeyclub (AUT) 7 0 0 8 18 KOSCHEK Felix F 185,0 80,0 23.10.2005 L EV Vienna Capitals (AUT) 1 0 1 0 25 NEUBAUER Henrik F 183,0 90,0 15.04.1997 R Steinbach Black Wings Linz (AUT) 27 1 4 0 20 NEUMANN Johannes F 175,0 82,0 10.05.2006 L RÃ¶gle BK (SWE) 2 1 0 0 7 NISSNER Benjamin F 181,0 80,0 30.11.1997 L EC Red Bull Salzburg (AUT) 53 9 13 24 23 OSCHGAN Jonathan F 184,0 81,0 18.05.2008 R Steinbach Black Wings Linz (AUT) 0 0 0 0 24 REBERNIG Maximilian F 192,0 97,0 03.09.2000 L Eishockeyclub EC iDM WÃ¤rmepumpen VSV (AUT) 17 0 1 8 21 SCHERZER Ian F 181,0 89,0 03.07.2005 L RPI Engineers (USA) 7 1 2 2 19 SINTSCHNIG Paul F 185,0 77,0 11.03.2009 L Eishockeyclub EC iDM WÃ¤rmepumpen VSV (AUT) 1 0 0 2 15 THALER Lucas F 180,0 76,0 21.01.2002 R EC Red Bull Salzburg (AUT) 49 8 8 39 22 WALLENTA Elias F 182,0 85,0 04.01.1999 L Eishockeyclub EC iDM WÃ¤rmepumpen VSV (AUT) 9 0 1 0 11 WALLNER Leon F 185,0 88,0 01.07.2002 R EV Vienna Capitals (AUT) 23 4 3 2 28 WASCHNIG David F 180,0 79,0 24.04.2007 L EC KAC (AUT) 2 0 0 0 Ã˜ 183,4 84,6 23,8 581 36 62 256

2026 IIHF Ice Hockey World Championship

Mai 2026 – 31. Mai 2026, ZÃ¼rich und Fribourg (SUI)

Titelverteidiger: USA

Gruppe A, ZÃ¼rich: USA, Schweiz, Finnland, Deutschland, Lettland,Â Ã–sterreich, Ungarn, GroÃŸbritannien

Gruppe B, Fribourg: Kanada, Schweden, Tschechien, DÃ¤nemark, Slowakei, Norwegen, Slowenien, Italien

Spielplan

GroÃŸbritannien vs. Ã–sterreich

Sa., 16. Mai 2026, 12:20 Uhr, Swiss Life Arena

Ã–sterreich vs. Ungarn

So., 17. Mai 2026, 16:20 Uhr, Swiss Life Arena

Lettland vs. Ã–sterreich

Di., 19. Mai 2026, 16:20 Uhr, Swiss Life Arena

Ã–sterreich vs. Schweiz

Mi., 20. Mai 2026, 16:20 Uhr, Swiss Life Arena

Ã–sterreich vs. Deutschland

Sa., 23. Mai 2026, 20:20 Uhr, Swiss Life Arena

Finnland vs. Ã–sterreich

So., 24. Mai 2026, 20:20 Uhr, Swiss Life Arena

USA vs. Ã–sterreich

Di., 26. Mai 2026, 16:20 Uhr, Swiss Life Arena