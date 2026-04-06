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WM-Vorbereitung: Ã–sterreichs Headcoach Bader stockt Kader auf 25 Mann auf

6. April 20262 Mins read49
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Trainer Roger Bader von Team Ã–sterreich - Â© City-Press
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Wien. (PM Ã–EHV) Kurz vor Beginn des ersten Teamcamps in der Vorbereitung auf die WM 2026 in der Schweiz, berief Head Coach Roger Bader Johannes Neumann ins Nationalteam ein.

FÃ¼r den 19-JÃ¤hrigen ist es nach dem Februar-Break die zweite Einberufung ins A-Nationalteam. Ostersonntag fand sich der Ã–EHV-Kader in Wien ein, wo man am Nachmittag das erste Training in der STEFFL Arena absolvierte. Bereits Montagvormittag Ã¼bersiedelt man nach Riga, wo Mittwoch und Donnerstag die ersten beiden von insgesamt acht Vorbereitungsspielen anstehen. Tickets fÃ¼r unsere Heimspiele sind ab sofort HIER erhÃ¤ltlich.

â€žSpeziell der Start der WM-Vorbereitung ist immer spannend, da am Anfang stets einige junge Spieler die Gelegenheit bekommen, sich zu zeigenâ€œ, erklÃ¤rteÂ Roger BaderÂ bereits Anfang der Woche bei der Kader-VerkÃ¼ndung. Nun erhÃ¤lt mit Johannes Neumann, der bei RÃ¶gle in Schweden engagiert ist, eine weitere Nachwuchshoffnung die Gelegenheit, sich zu beweisen.

Neumann fÃ¼hrte im Herbst das U20-Nationalteam bei der WM Division IA als KapitÃ¤n an, wurde im Februar erstmals ins A-Nationalteam einberufen. Mit ihm umfasst der Kader fÃ¼r die erste Vorbereitungswoche und die Tests gegen Lettland nun 25 Mann.

Head Coach Roger Bader: â€žWir wollen zwei gute Spiele absolvieren und dass die Spieler uns Coaches zeigen, warum wir sie auf dem Weg Richtung WM mitnehmen sollen, warum sie ein Kandidat fÃ¼r die WM sind.â€œ

Ãœbersicht WM-Vorbereitung (Ã„nderungen vorbehalten)
08.04., 19:00 Uhr, Riga (LAT): Lettland vs. Ã–sterreich
09.04., 19:00 Uhr, Riga (LAT): Lettland vs. Ã–sterreich
16.04., 19:00 Uhr, Feldkirch: Ã–sterreich vs. Italien
23.04., 19:00 Uhr, Wien: Ã–sterreich vs. Tschechien
24.04., 17:30 Uhr, Jihlava (CZE): Tschechien vs. Ã–sterreich
30.04., 19:00 Uhr, Zell am See: Ã–sterreich vs. Deutschland
02.05., 17:00 Uhr, Garmisch-PartenkirchenÂ (GER): Deutschland vs. Ã–sterreich
09.05., 16:20 Uhr, Klagenfurt: Ã–sterreich vs. Slowenien
Ã–EHV-Ticketshop

Kader WM-Vorbereitung Camp #1

Name Vorname Pos GrÃ¶ÃŸe Gewicht Geburtsdatum R/L Verein GP G A PIM
30 OSCHGAN Benedikt GK 186,0 83,0 05.07.2005 L VÃ¤sterÃ¥s IK (SWE) 3 0 0 0
1 VORAUER Florian GK 187,0 79,0 09.12.1999 L EC KAC (AUT) 29 0 0 0
29 WRANESCHITZ Sebastian GK 182,0 80,0 06.03.2002 L EV Vienna Capitals (AUT) 5 0 0 0
5 HACKL Dominic D 186,0 86,0 08.11.1996 L EV Vienna Capitals (AUT) 42 0 2 14
10 KLASSEK Thomas D 182,0 83,0 18.02.2005 L RPI Engineers (USA) 6 0 0 2
13 KRAGL Gerd D 178,0 84,0 23.06.1997 L Steinbach Black Wings Linz (AUT) 27 0 1 4
4 SCHNETZER Ramon D 178,0 83,0 12.08.1996 L Pioneers Vorarlberg Eishockeyclub (AUT) 69 3 7 24
16 SÃ–LLINGER Patrick D 186,0 93,0 05.08.2004 L Steinbach Black Wings Linz (AUT) 17 1 0 14
12 WIMMER Philipp D 193,0 93,0 13.12.2001 L EC Red Bull Salzburg (AUT) 38 0 1 35
32 WOLF Bernd D 178,0 84,0 23.02.1997 L EHC Kloten (SUI) 117 6 17 62
6 WÃœRSCHL Niklas D 180,0 78,0 28.08.1999 R Steinbach Black Wings Linz (AUT) 13 0 0 8
3 ANTONITSCH Sam F 182,0 87,0 03.01.1996 L EV Vienna Capitals (AUT) 17 2 1 8
26 ERNE Luca F 193,0 98,0 26.01.2004 R Pioneers Vorarlberg Eishockeyclub (AUT) 7 0 0 8
18 KOSCHEK Felix F 185,0 80,0 23.10.2005 L EV Vienna Capitals (AUT) 1 0 1 0
25 NEUBAUER Henrik F 183,0 90,0 15.04.1997 R Steinbach Black Wings Linz (AUT) 27 1 4 0
20 NEUMANN Johannes F 175,0 82,0 10.05.2006 L RÃ¶gle BK (SWE) 2 1 0 0
7 NISSNER Benjamin F 181,0 80,0 30.11.1997 L EC Red Bull Salzburg (AUT) 53 9 13 24
23 OSCHGAN Jonathan F 184,0 81,0 18.05.2008 R Steinbach Black Wings Linz (AUT) 0 0 0 0
24 REBERNIG Maximilian F 192,0 97,0 03.09.2000 L Eishockeyclub EC iDM WÃ¤rmepumpen VSV (AUT) 17 0 1 8
21 SCHERZER Ian F 181,0 89,0 03.07.2005 L RPI Engineers (USA) 7 1 2 2
19 SINTSCHNIG Paul F 185,0 77,0 11.03.2009 L Eishockeyclub EC iDM WÃ¤rmepumpen VSV (AUT) 1 0 0 2
15 THALER Lucas F 180,0 76,0 21.01.2002 R EC Red Bull Salzburg (AUT) 49 8 8 39
22 WALLENTA Elias F 182,0 85,0 04.01.1999 L Eishockeyclub EC iDM WÃ¤rmepumpen VSV (AUT) 9 0 1 0
11 WALLNER Leon F 185,0 88,0 01.07.2002 R EV Vienna Capitals (AUT) 23 4 3 2
28 WASCHNIG David F 180,0 79,0 24.04.2007 L EC KAC (AUT) 2 0 0 0
      Ã˜ 183,4 84,6 23,8     581 36 62 256

2026 IIHF Ice Hockey World Championship

  1. Mai 2026 – 31. Mai 2026, ZÃ¼rich und Fribourg (SUI)
    Titelverteidiger: USA
    Gruppe A, ZÃ¼rich: USA, Schweiz, Finnland, Deutschland, Lettland,Â Ã–sterreich, Ungarn, GroÃŸbritannien
    Gruppe B, Fribourg: Kanada, Schweden, Tschechien, DÃ¤nemark, Slowakei, Norwegen, Slowenien, Italien

Spielplan
GroÃŸbritannien vs. Ã–sterreich
Sa., 16. Mai 2026, 12:20 Uhr, Swiss Life Arena

Ã–sterreich vs. Ungarn
So., 17. Mai 2026, 16:20 Uhr, Swiss Life Arena

Lettland vs. Ã–sterreich
Di., 19. Mai 2026, 16:20 Uhr, Swiss Life Arena

Ã–sterreich vs. Schweiz
Mi., 20. Mai 2026, 16:20 Uhr, Swiss Life Arena

Ã–sterreich vs. Deutschland
Sa., 23. Mai 2026, 20:20 Uhr, Swiss Life Arena

Finnland vs. Ã–sterreich
So., 24. Mai 2026, 20:20 Uhr, Swiss Life Arena

USA vs. Ã–sterreich
Di., 26. Mai 2026, 16:20 Uhr, Swiss Life Arena

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Kader & GerÃ¼chte DEL 2026/2027

Kader & GerÃ¼chte DEL2 2026/2027

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