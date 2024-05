WM-Vorbereitung: Ã–sterreich nÃ¤hert sich WM-Team

Wien. (PM ÖEHV) Mittwochnachmittag geht Head Coach Roger Bader erstmals mit dem nahezu kompletten Kader, bei dem lediglich noch Vinzenz Rohrer aus der Schweiz...

Wien. (PM ÖEHV) Mittwochnachmittag geht Head Coach Roger Bader erstmals mit dem nahezu kompletten Kader, bei dem lediglich noch Vinzenz Rohrer aus der Schweiz und Peter Schneider fehlen, aufs Eis. Sonntag, 19:00 Uhr live auf ORF SPORT +, kommt es in der ausverkauften Wiener Steffl Arena zum Duell mit Weltmeister Kanada.

„Wir haben in den letzten zwei Wochen deutliche Fortschritte gemacht“, zeigt sich Roger Bader mit den Auftritten seines Teams gegen Tschechien und Deutschland zufrieden. Gegen den Vize-Weltmeister fuhr man vergangenen Samstag auch den ersten Sieg in der WM-Vorbereitung ein. Am Mittwoch stoßen nun noch jene Spieler zum Nationalteam die vergangene Woche krankheitsbedingt ausgefallen waren. Auch Marco Rossi streift sich am Mittwoch erstmals das rotweißrote Trainingsshirt über.

Neu dabei: Thomas Raffl, Marco Rossi, Mario Huber, Benjamin Nissner, und Ali Wukovits. Vinzenz Rohrer bestreitet mit den ZSC Lions Dienstagabend das entscheidende Spiel in der Best of seven-Serie gegen Lausanne um den Schweizer Meistertitel und wird voraussichtlich am Freitag ins Teamcamp einrücken. Peter Schneider verpasst den Auftakt krankheitsbedingt.

Verletzungsbedingt fällt David Reinbacher aus, der auch für die WM nicht in Frage kommen wird. Marco Kasper steht mit den Grand Rapids Griffins im Playoff der AHL und wird erst zum Thema, sollte er frühzeitig ausscheiden.

„Wir sind ab Mittwoch unserem WM-Kader schon sehr nahe. Wie in jeder Woche gilt es, die neuen Spieler rasch zu integrieren. Das ist auch immer zu Beginn ein kleiner Schritt zurück“, so Roger Bader, der auf Johannes Bischofberger aus familiären Gründen verzichten muss.

Kader WM-Vorbereitungswoche #5 ab Mittwoch