WM-Vorbereitung: MÃ¤nner-Team bereitet sich auf LÃ¤nderspiele gegen Tschechien vor

Karlsbad. (PM DEB) Seit dem Wochenbeginn bereitet sich die MÃ¤nner-Nationalmannschaft im Rahmen der ersten Vorbereitungsphase in Karlsbad (CZE) auf die bevorstehende Weltmeisterschaft in der Schweiz vor.

Am morgigen Donnerstagabend steht das erste von zwei Aufeinandertreffen mit Tschechien auf der Agenda. Spielbeginn ist um 17:30 Uhr. Am Freitag folgt der zweite Vergleich (Spielbeginn 17:00 Uhr). Beide Partien werden live und kostenlos auf MagentaSport Ã¼bertragen.

Online-Tickets gibt es Ã¼ber folgende Website: www.ticketportal.cz

Am vergangenen Montagabend ist die DEB-Auswahl wie geplant in Karlsbad eingetroffen. Am Dienstag und Mittwoch standen Trainingseinheiten und Teammeetings auf der Agenda, um sich auf die ersten beiden LÃ¤nderspiele vorzubereiten. Am DonnerstagfrÃ¼h geht das deutsche Team fÃ¼r den Pre-Game-Skate auf das Eis, bevor am Nachmittag das erste von zwei Spielen in Karlsbad auf der Agenda steht.

Die tschechische Mannschaft ist bereits nach den Osterfeiertagen in Karlsbad eingetroffen und hat eine volle Trainingswoche absolviert. Der Weltmeister von 2024 befindet sich ebenfalls am Anfang der Vorbereitung und bestreitet gegen die DEB-Auswahl die ersten LÃ¤nderspiele. Zuletzt trafen beide Teams in der Vorrunde der IIHF Weltmeisterschaft 2025 im vergangenen Mai aufeinander. Damals behielt Tschechien mit 0:5 aus deutscher Sicht die Oberhand.

Stimmen zu den LÃ¤nderspielen gegen Tschechien

Bundestrainer Harold Kreis: â€žDie beiden Spiele gegen Tschechien sind eine sehr gute Herausforderung zum Auftakt der Vorbereitung. Im heutigen Training haben wir den Fokus auf unser Verhalten in der Defensivzone gelegt. FÃ¼r uns wird es morgen wichtig sein, gute Entscheidungen mit der Scheibe zu treffen und den Gegner durch harte Arbeit und konsequentes Blocken von SchÃ¼ssen vom Tor wegzuhalten. In den vergangenen beiden Tagen haben wir zudem viel Wert auf die Videoanalyse gelegt, um unser Spielsystem weiter zu verinnerlichen. Das Team ist mit groÃŸer Freude dabei und freut sich auf den Test morgen.â€œ

StÃ¼rmer Daniel Fischbuch: â€žDie ersten Tage waren sehr gut, um anzukommen und uns einzufinden. Wir haben intensiv am System gearbeitet und freuen uns jetzt auf die Spiele. Der Fokus liegt zunÃ¤chst auf uns selbst. Darauf, gut ins Spiel zu finden und das umzusetzen, was wir uns vorgenommen haben. Wir wollen das Beste aus diesen beiden Spielen gegen Tschechien herausholen.â€œ

StÃ¼rmer Samuel Dove-McFalls: â€žIch freue mich sehr, hier bei der Nationalmannschaft dabei zu sein und meinen ersten Einsatz zu bekommen. Die ersten Trainingstage haben viel SpaÃŸ gemacht, ich wurde super im Team aufgenommen. Vor uns liegen zwei harte Spiele, wir wissen, dass die Tschechen eine sehr starke Mannschaft sind und vor allem in der Offensive sehr gefÃ¤hrlich werden kÃ¶nnen.â€œ

Nach dem LÃ¤nderspiel am Freitag endet die erste Phase der WM-Vorbereitung der MÃ¤nner-Nationalmannschaft, das Team reist noch am Abend zurÃ¼ck nach Deutschland. Am Montag, den 20. April 2026, kommt das deutsche Team in Augsburg zusammen und startet in Phase 2 der WM-Vorbereitung.

WM-Vorbereitung 2026, MÃ¤nner-Nationalmannschaft

16.04.2026 | 17:30 Uhr | Tschechien â€“ Deutschland (Karlsbad / CZE)

17.04.2026 | 17:00 Uhr | Tschechien â€“ Deutschland (Karlsbad / CZE)

23.04.2026 | 20:00 Uhr | Deutschland â€“ Slowakei (Kaufbeuren)

25.04.2026 | 17:00 Uhr | Deutschland â€“ Slowakei (Augsburg)

30.04.2026 | 19:00 Uhr | Ã–sterreich â€“ Deutschland (Zell am See / AUT)

02.05.2026 | 17:00 Uhr | Deutschland â€“ Ã–sterreich (Garmisch-Partenkirchen)

10.05.2026 | 17:00 Uhr | Deutschland â€“ USA (Mannheim)