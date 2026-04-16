WM-Vorbereitung: Knappe Niederlage gegen Tschechien zum Auftakt

Karlsbad. (PM DEB) Zum Auftakt der WM-Vorbereitung hat die MÃ¤nner-NationalmannschaftÂ eine knappe Niederlage hinnehmen mÃ¼ssen.

Vor 3.526 Zuschauern unterlag die DEB-Auswahl in Karlsbad dem Gastgeber aus Tschechien mit 3:5. TorschÃ¼tzen fÃ¼r das deutsche Team in dem insgesamt ausgeglichenen Spiel, das bis zum Ende spannend blieb, waren Alexander Bank, Stefan Loibl und Danjo Leonhardt.

Am morgigen Freitag (Spielbeginn 17:00 Uhr) stehen sich beide Teams erneut in Karlsbad gegenÃ¼ber. Auch dieses Spiel wird live und kostenlos auf MagentaSport Ã¼bertragen.

Ãœbersicht #CZEGER

TorschÃ¼tzen GER: Alexander Blank (31.), Stefan Loibl (35.), Danjo Leonhardt (57.).

SchÃ¼sse: Tschechien 25 â€“ Deutschland 23.

Strafminuten: Tschechien 4 â€“ Deutschland 8.

Starting Goalie: Leon Hungerecker.

KapitÃ¤ne: Daniel Fischbuch (C), Stefan Loibl (A), Leon HÃ¼ttl (A).

Zuschauer: 3.526.

Bester Spieler GER: Stefan Loibl.

Weitere Information: Erstes LÃ¤nderspieltor fÃ¼r Alexander Blank.

Statistik: Czech Hockey CZEGER

Stimmen #CZEGER

Bundestrainer Harold Kreis: â€žWir mussten uns zu Beginn erst an das Tempo gewÃ¶hnen, das hat ein wenig gedauert und deshalb waren wir zunÃ¤chst mehr in der RÃ¼ckwÃ¤rtsbewegung. Wir haben uns dann aber besser an das Spiel angepasst, mutiger agiert und gute Entscheidungen mit der Scheibe getroffen. Dadurch haben wir uns dann die Chancen in der Offensive erarbeitet und die Treffer erzielt. Morgen wird es sicher wieder ein schnelles Spiel, in dem beide Teams wieder versuchen werden, viele Chancen zu kreieren. Wir werden sicher auch nochmal unsere Unterzahlsituationen anschauen, bei denen wir heute zwei Gegentore hinnehmen mussten.â€œ

StÃ¼rmer Alexander Blank: â€žWir haben etwas gebraucht, um in die Partie zu kommen. Aber am Ende haben wir gut mitgehalten und hatten lange die Chance, das Spiel fÃ¼r uns zu entscheiden. Insgesamt haben wir einen guten Job gemacht, auch wenn man bedenkt, dass wir erst wieder zwei Tage zusammen auf dem Eis stehen. NatÃ¼rlich freue ich mich auch Ã¼ber mein erstes LÃ¤nderspieltor. Auch morgen erwarten wir ein Ã¤hnliches, laufintensives Spiel, auf das wir uns schon freuen.â€œ

StÃ¼rmer Danjo Leonhardt: â€žUnser Start war etwas unglÃ¼cklich mit dem RÃ¼ckstand, aber wir haben uns sehr gut in die Partie gekÃ¤mpft und hatten genug Chancen, noch mehr Tore zu erzielen. Im GroÃŸen und Ganzen Ã¤rgert uns die Niederlage natÃ¼rlich, aber wir kÃ¶nnen mit dem Auftritt insgesamt an sich zufrieden sein. Jetzt werden wir dafÃ¼r sorgen, dass wir uns gut ausruhen, und wollen dann morgen vor allem zum Start besser ins Spiel finden.â€œ

WM-Vorbereitung 2026, MÃ¤nner-Nationalmannschaft

16.04.2026 | Tschechien â€“ Deutschland | 5:3 (1:0, 1:2, 3:1)

17.04.2026 | 17:00 Uhr | Tschechien â€“ DeutschlandÂ (Karlsbad / CZE)

23.04.2026 | 20:00 Uhr | DeutschlandÂ â€“ Slowakei (Kaufbeuren)

25.04.2026 | 17:00 Uhr | DeutschlandÂ â€“ Slowakei (Augsburg)

30.04.2026 | 19:00 Uhr | Ã–sterreich â€“ DeutschlandÂ (Zell am See / AUT)

02.05.2026 | 17:00 Uhr | DeutschlandÂ â€“ Ã–sterreich (Garmisch-Partenkirchen)

10.05.2026 | 17:00 Uhr | DeutschlandÂ â€“ USA (Mannheim)