WM-Vorbereitung: Kader der U20-Nationalmannschaft steht

München. (PM DEB) Die Mannschaft um U20-Bundestrainer Tobias Abstreiter startet in wenigen Tagen in die diesjährige WM-Vorbereitung.

Die IIHF U20-Weltmeisterschaft 2026 findet vom 26. Dezember 2025 bis 5. Januar 2026 in Minneapolis und Saint Paul (USA) statt. Am Donnerstag, den 11. Dezember 2025, geht es vom Flughafen München aus, über Chicago und Saint Paul, weiter nach Duluth im US-Bundesstaat Minnesota. Hier schlagen die U20-Männer ihr erste Station der WM-Vorbereitung auf. Neben verschiedenen Trainingseinheiten, Meetings und Teambuilding-Maßnahmen stehen auch zwei Vorbereitungsspiele gegen die Nachwuchsauswahlen aus Finnland sowie gegen die Gastgeber aus den USA auf dem Programm.

Spielplan WM-Vorbereitung

20.12.2025 | 02:00 Uhr (dt. Zeit) | Finnland – Deutschland

21.12.2025 | 23:00 Uhr (dt. Zeit) | USA – Deutschland

Livestream: https://usahockeytv.com/

U20-Kader und Coachingteam

U20-Bundestrainer Tobias Abstreiter wird mit drei Torhütern, acht Verteidigern und 15 Stürmern in die USA reisen. Das Coachingteam um Tobias Abstreiter bilden Jochen Molling (Assistenztrainer), Patrick Strauch (Assistenztrainer), Luca Endres (Torwarttrainer) und Christian Bachmann (Athletiktrainer).

WM-Gruppenphase in Saint Paul

Nach Abschluss der beiden Vorbereitungsspiele wird der Kader noch einmal um eine Position verkleinert, sodass die deutsche Nachwuchsauswahl mit 25 Spielern in die IIHF U20-Weltmeisterschaft 2026 in Saint Paul starten wird. Dort wird am Samstag, den 27. Dezember, wie bereits im Vorjahr, die USA der Auftaktgegner der deutschen Mannschaft sein. Neben den nordamerikanischen Gastgebern sind die Slowakei, Schweden und die Schweiz die weiteren Vorrunden-Gegner (Gruppe A) der deutschen Mannschaft. Das DEB-Team bestreitet alle Gruppenspiele in der Grand Casino Arena in Saint Paul.

U20-Bundestrainer Tobias Abstreiter: „Unsere Kadernominierung orientiert sich an den Leistungen in den zurückliegenden Maßnahmen und Länderspielen, der aktuellen Form der Spieler sowie der Rolle, die sie in unserem Team übernehmen können. Ein weiterer Faktor ist zudem die Erfahrung: Zwölf Spieler, die bereits im vergangenen Jahr bei der WM dabei waren, gehören erneut zum Aufgebot – diese Routine gibt uns Stabilität. Der Kader besteht aus einer ausgewogenen Mischung von Spielern mit Einsätzen in der PENNY DEL, der DEL2 sowie in verschiedenen nordamerikanischen Ligen. Nahezu die Hälfte des Teams ist derzeit in Nordamerika aktiv, sodass wir von ihrer Erfahrung auf dem kleineren Eis und den damit verbundenen Spielgewohnheiten profitieren können. In den beiden Vorbereitungsspielen gegen Finnland und die USA möchten wir intensiv an der Weiterentwicklung unserer Special Teams arbeiten. Gleichzeitig bieten uns diese Begegnungen die Möglichkeit, die Reihen optimal zusammenzustellen, die Rollen klarer zu definieren und die Mannschaft als geschlossene Einheit weiter zu festigen.“

Spielplan U20-WM Vorrunde/ Gruppe A

27.12.2025 | 00:00 Uhr (dt. Zeit) | Deutschland – USA

27.12.2025 | 20:00 Uhr (dt. Zeit) | Slowakei – Deutschland

29.12.2025 | 19:00 Uhr (dt. Zeit) | Deutschland – Schweden

30.12.2025 | 20:00 Uhr (dt. Zeit) | Schweiz – Deutschland

Weitere Informationen gibt es auf der Turnierseite des Eishockey-Weltverbandes:

https://www.iihf.com/en/events/2026/wm20/

Die WM-Spiele der deutschen U20-Nationalmannschaft werden live und kostenlos bei MagentaSport übertragen.

