WM-Vorbereitung der MÃ¤nner: TorhÃ¼ter Mathias Niederberger steigt ins Mannschaftstraining ein

München. (PM DEB) Torhüter Mathias Niederberger (Red Bull München) steigt am Freitag ins Mannschaftstraining der DEB-Auswahl in Vorbereitung auf die 2025-IIHF-Weltmeisterschaft in Dänemark und Schweden ein.

Der 32-Jährige hatte sich im Playoff-Viertelfinale verletzt und hat nun nach eingehender medizinischer Untersuchung grünes Licht für eine Rückkehr auf das Eis erhalten. Am morgigen Nachmittag wird er bei der Eiseinheit in Rosenheim mit dabei sein.

Die Nationalmannschaft reist heute nach dem Spiel gegen Österreich in Zell am See zurück nach Deutschland. Am Samstag (17 Uhr) stehen sich beide Nationen erneut gegenüber.

Beide Länderspiele gegen Österreich werden live und kostenlos auf MagentaSport übertragen.

WM-Vorbereitung der deutschen Männer-Nationalmannschaft

10.04.2025 | 19:30 Uhr | Deutschland – Tschechien 0:7 (0:2, 0:2, 0:3)

12.04.2025 | 17:30 Uhr | Deutschland – Tschechien 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

16.04.2025 | 18:00 Uhr | Slowakei – Deutschland 2:3 (2:0, 0:1 0:2)

17.04.2025 | 18:00 Uhr | Slowakei – Deutschland 4:0 (1:0, 3:0, 0:0)

24.04.2025 | 19:00 Uhr | Österreich – Deutschland (Zell am See)

26.04.2025 | 17:00 Uhr | Deutschland – Österreich (Rosenheim)

04.05.2025 | 17:00 Uhr | Deutschland – USA (Düsseldorf)

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV