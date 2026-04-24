Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home ! + WM-Vorbereitung: DEB-Männer gewinnen mit 3:1 gegen die Slowakei
! +DEB-Team

WM-Vorbereitung: DEB-Männer gewinnen mit 3:1 gegen die Slowakei

24. April 20262 Mins read53
Share
Arkadiusz Dziambor von Team Deutschland und Aurel Naus von Team Slowakei - © Marco Leipold / City-Press
Share

Kaufbeuren. (PM DEB) Im dritten Länderspiel der WM-Vorbereitung hat die Männer-Nationalmannschaft gegen die Slowakei gewonnen.

Vor 2.426 Fans endete die Partie in Kaufbeuren mit 3:1 (0:1, 2:0, 1:0). Die Tore für das deutsche Team erzielten Elis Hede (21.), Nino Kinder (29.) und Daniel Fischbuch (45.). Es ist der erste Sieg in der diesjährigen WM-Vorbereitung.

Am Samstag, den 25. April 2026, folgt das zweite Aufeinandertreffen mit dem slowakischen Team. Spielbeginn im Augsburger Curt-Frenzel-Stadion ist um 17:00 Uhr. Das Länderspiel wird live und kostenlos bei MagentaTV übertragen.

Übersicht #GERSVK

Torschützen GER: Elis Hede (21.), Nino Kinder (29.), Daniel Fischbuch (45.).
Schüsse: Deutschland 21 – Slowakei 33.
Strafminuten: Deutschland 10 – Slowakei 2.
Starting Goalie: Niklas Treutle.
Kapitäne: Daniel Fischbuch (C), Stefan Loibl (A), Leon Hüttl (A).
Zuschauer: 2.426.
Bester Spieler GER: Nico Krämmer.
Besonderheiten: Erstes Länderspieltor Elis Hede.

Stimmen #GERSVK

Bundestrainer Harold Kreis: „Ich stufe die letzten 40 Spielminuten als positive Reaktion auf ein erstes Drittel ein, in dem wir zu kompliziert gespielt haben. Danach haben wir bei den Slowaken Ungenauigkeiten provoziert und sie unter Druck gesetzt. So haben wir uns unsere Chancen erarbeitet und die Tore geschossen. Viel wichtiger ist aber, wie wir das Spiel gestaltet haben. Wir sind eine Mannschaft, die mit der Scheibe umgehen kann. Die Slowaken waren heute ein wenig flinker, dann müssen wir unsere Stärken umsetzen. Das physische Spiel, geblockte Schüsse, und Niklas Treutle hat insbesondere im letzten Drittel noch einige starke Saves gemacht. Die Mannschaft hat ein wirklich gutes Spiel gemacht.“

Stürmer Daniel Fischbuch: „Im ersten Drittel haben wir zu viele Strafzeiten gezogen und waren in vielen Situationen zu langsam. Das haben wir ab dem zweiten Drittel besser gemacht, mehr Zweikämpfe gewonnen und dadurch mehr Druck aufgebaut. Das hat uns heute gutgetan. Niklas hat uns sehr gut im Spiel gehalten. Am Samstag wollen wir von Anfang an bereit sein und von der Strafbank wegbleiben.“

Stürmer Elis Hede: „Das erste Länderspieltor fühlt sich natürlich gut an. Es macht Spaß, Tore zu schießen. Ich glaube, es war auch ein wichtiges Tor für unser Spiel. Im ersten Drittel waren wir noch ein bisschen zu langsam für das Spielniveau der Slowaken, aber nach dem ersten Treffer lief es direkt besser, und so konnten wir das Spiel am Ende noch für uns entscheiden.“

WM-Vorbereitung 2026, Männer-Nationalmannschaft

16.04.2026 | Tschechien – Deutschland | 5:3 (1:0, 1:2, 3:1)
17.04.2026 | Tschechien – Deutschland | 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)
23.04.2026 | Deutschland – Slowakei | 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)
25.04.2026 | 17:00 Uhr | Deutschland – Slowakei (Augsburg)
30.04.2026 | 19:00 Uhr | Österreich – Deutschland (Zell am See / AUT)
02.05.2026 | 17:00 Uhr | Deutschland – Österreich (Garmisch-Partenkirchen)
10.05.2026 | 17:00 Uhr | Deutschland – USA (Mannheim)

Auch interessant:
Kader & Gerüchte DEL 2026/2027

Kader & Gerüchte DEL2 2026/2027

Folgt uns

Share
Previous post DEB-Frauen: Deutschland gewinnt in Kaufbeuren gegen die Schweiz

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Anzeige
+18 Glücksspiel kann süchtig machen.
GHZD
Anzeige
+18 Glücksspiel kann süchtig machen.
Spielsucht? Hier bekommen Sie Hilfe Wenn Sie Probleme mit Spielsucht haben oder sich um Angehörige oder Freunde sorgen, finden Sie Hilfe bei der „Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Unter der kostenlosen Hilfe-Hotline 0800 1 37 27 00 erhalten Sie alle Informationen zu Hilfsangeboten rund um das Thema Spielsucht!
Werbehinweis Diese Website enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, dass wir möglicherweise eine Provision erhalten, wenn Sie sich bei einem der verlinkten Portale anmelden. Es entstehen Ihnen keine zusätzlichen Kosten. Es gelten die AGB der jeweiligen Wettanbieter.
Related Articles
! +DamenDEB-Team

DEB-Frauen: Deutschland gewinnt in Kaufbeuren gegen die Schweiz

Kaufbeuren. (PM DEB) Die Frauen-Nationalmannschaft hat das heutige Länderspiel in Kaufbeuren erfolgreich...

By23. April 2026
! +Hintergrund / Interviews

Gelder aus der „Sportmilliarde“ fließen in die Sanierungen der Eissporthallen in Mittenwald und Erfurt

Mittenwald. (EM) Gehofft haben sie, so richtig daran geglaubt eher weniger: Doch...

By23. April 2026
! +DEB-Team

U18-WM: DEB-Auswahl unterliegt Dänemark

München. (PM DEB) In Spiel zwei der IIHF U18-Weltmeisterschaft 2026 in der...

By23. April 2026
DEB-Team

U18-WM: DEB-Männer unterliegen Schweden zum Turnierauftakt

München. (PM DEB) Zum Auftakt der IIHF U18-Weltmeisterschaft 2026 in der Slowakei...

By23. April 2026
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten