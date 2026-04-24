WM-Vorbereitung: DEB-Männer gewinnen mit 3:1 gegen die Slowakei

Kaufbeuren. (PM DEB) Im dritten Länderspiel der WM-Vorbereitung hat die Männer-Nationalmannschaft gegen die Slowakei gewonnen.

Vor 2.426 Fans endete die Partie in Kaufbeuren mit 3:1 (0:1, 2:0, 1:0). Die Tore für das deutsche Team erzielten Elis Hede (21.), Nino Kinder (29.) und Daniel Fischbuch (45.). Es ist der erste Sieg in der diesjährigen WM-Vorbereitung.

Am Samstag, den 25. April 2026, folgt das zweite Aufeinandertreffen mit dem slowakischen Team. Spielbeginn im Augsburger Curt-Frenzel-Stadion ist um 17:00 Uhr. Das Länderspiel wird live und kostenlos bei MagentaTV übertragen.

Übersicht #GERSVK

Torschützen GER: Elis Hede (21.), Nino Kinder (29.), Daniel Fischbuch (45.).

Schüsse: Deutschland 21 – Slowakei 33.

Strafminuten: Deutschland 10 – Slowakei 2.

Starting Goalie: Niklas Treutle.

Kapitäne: Daniel Fischbuch (C), Stefan Loibl (A), Leon Hüttl (A).

Zuschauer: 2.426.

Bester Spieler GER: Nico Krämmer.

Besonderheiten: Erstes Länderspieltor Elis Hede.

Stimmen #GERSVK

Bundestrainer Harold Kreis: „Ich stufe die letzten 40 Spielminuten als positive Reaktion auf ein erstes Drittel ein, in dem wir zu kompliziert gespielt haben. Danach haben wir bei den Slowaken Ungenauigkeiten provoziert und sie unter Druck gesetzt. So haben wir uns unsere Chancen erarbeitet und die Tore geschossen. Viel wichtiger ist aber, wie wir das Spiel gestaltet haben. Wir sind eine Mannschaft, die mit der Scheibe umgehen kann. Die Slowaken waren heute ein wenig flinker, dann müssen wir unsere Stärken umsetzen. Das physische Spiel, geblockte Schüsse, und Niklas Treutle hat insbesondere im letzten Drittel noch einige starke Saves gemacht. Die Mannschaft hat ein wirklich gutes Spiel gemacht.“

Stürmer Daniel Fischbuch: „Im ersten Drittel haben wir zu viele Strafzeiten gezogen und waren in vielen Situationen zu langsam. Das haben wir ab dem zweiten Drittel besser gemacht, mehr Zweikämpfe gewonnen und dadurch mehr Druck aufgebaut. Das hat uns heute gutgetan. Niklas hat uns sehr gut im Spiel gehalten. Am Samstag wollen wir von Anfang an bereit sein und von der Strafbank wegbleiben.“

Stürmer Elis Hede: „Das erste Länderspieltor fühlt sich natürlich gut an. Es macht Spaß, Tore zu schießen. Ich glaube, es war auch ein wichtiges Tor für unser Spiel. Im ersten Drittel waren wir noch ein bisschen zu langsam für das Spielniveau der Slowaken, aber nach dem ersten Treffer lief es direkt besser, und so konnten wir das Spiel am Ende noch für uns entscheiden.“

WM-Vorbereitung 2026, Männer-Nationalmannschaft

16.04.2026 | Tschechien – Deutschland | 5:3 (1:0, 1:2, 3:1)

17.04.2026 | Tschechien – Deutschland | 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)

23.04.2026 | Deutschland – Slowakei | 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)

25.04.2026 | 17:00 Uhr | Deutschland – Slowakei (Augsburg)

30.04.2026 | 19:00 Uhr | Österreich – Deutschland (Zell am See / AUT)

02.05.2026 | 17:00 Uhr | Deutschland – Österreich (Garmisch-Partenkirchen)

10.05.2026 | 17:00 Uhr | Deutschland – USA (Mannheim)