WM-Vorbereitung: DEB-Männer gewinnen auch gegen Österreich

Zell am See. (PM DEB / PM ÖEHV) Vor 2.249 Fans im österreichischen Zell am See holte sich die Männer-Nationalmannschaft durch ein 4:3 (1:0, 1:1, 2:2) gegen Österreich den dritten Sieg in Folge bei dieser WM-Vorbereitung.

Torschützen für das Team von Bundestrainer Harold Kreis waren Stefan Loibl (2), Alexander Blank und Daniel Fischbuch.

Am kommenden Samstag treffen beide Teams in Garmisch-Partenkirchen erneut aufeinander. Spielbeginn im Olympia-Eissport-Zentrum ist um 17:00 Uhr.

Übersicht #AUTGER

Torschützen GER: Stefan Loibl (5. / 55.), Alexander Blank (37.), Daniel Fischbuch (48.).

Schüsse: Österreich 35 – Deutschland 29.

Strafminuten: Österreich 10 – Deutschland 10.

Starting Goalie: Niklas Treutle.

Kapitäne: Daniel Fischbuch (C), Stefan Loibl (A), Leon Hüttl (A)

Zuschauer: 2.249.

Stimmen #AUTGER

Bundestrainer Harold Kreis: „Es war wieder ein engagierter Auftritt unserer Mannschaft. Die Österreicher haben uns das gesamte Spiel über mit viel Druck gefordert – das war wichtig und wertvoll, auch mit Blick auf das zweite Spiel am Samstag. Wir haben heute gesehen, wie entscheidend Puckbesitz ist, gerade weil die Österreicher sehr schnell auf Offensive umgeschaltet haben. Eine gute defensive Struktur ist deshalb wichtig. Für Samstag erwarten wir ein ähnlich kampfbetontes Spiel.“

Verteidiger Phillip Sinn: „Es war ein enges und umkämpftes Spiel mit einem guten Ende für uns. Wir haben über 60 Minuten eine solide Leistung gezeigt. Im zweiten Drittel hat Österreich das Spiel etwas übernommen, aber im Schlussdrittel haben wir eine starke Antwort gegeben und verdient gewonnen. Am Samstag wird es genauso intensiv.“

Stürmer Stefan Loibl: „Unser Start war gut, dann sind die Österreicher besser ins Spiel gekommen – sie haben sehr schnell und hart gespielt. Wir haben aber dagegengehalten und am Ende einen Weg gefunden, zu gewinnen. Für die Nationalmannschaft zu treffen ist immer ein besonderes Gefühl, erst recht, wenn es der Siegtreffer ist. Meine Mitspieler haben mich heute sehr gut in Szene gesetzt.“

Zum Spiel meinte ÖEHV Hedcoach Roger Bader: „Das zweite Drittel war sehr stark von uns, da hätten wir uns bereits die Führung verdient. Das dritte Drittel war dann ein hin und her. Da haben wir vielleicht die ein oder andere Chance zu viel zugelassen, selbst aber auch einige liegen gelassen. Schade, dass wir verloren haben, dieses Spiel hätten wir auch gewinnen können. Das dritte Tor hat weh getan. Es ist unglücklich passiert, aber trotzdem müssen wir das 4:3 schießen und gewinnen.“

Peter Schneider: „Wir haben einige Dinge sehr gut gemacht. Insgesamt bin ich sehr zufrieden mit unserem Spiel. Aber wir haben auch einige Fehler gemacht, die wir uns anschauen müssen, die uns dann hoffentlich bei der WM nicht passieren. Aber genau dafür ist die Vorbereitung da. Heute war es eigentlich für meinen Geschmack richtig gut. Die Jungs haben gekämpft, der Spirit auf der Bank war gut. Es ist noch ein bisschen bis zur WM.“

WM-Vorbereitung 2026, Männer-Nationalmannschaft

16.04.2026 | Tschechien – Deutschland | 5:3 (1:0, 1:2, 3:1)

17.04.2026 | Tschechien – Deutschland | 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)

23.04.2026 | Deutschland – Slowakei | 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)

25.04.2026 | Deutschland – Slowakei | 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

30.04.2026 | Österreich – Deutschland | 3:4 (0:1, 1:1, 2:2)

02.05.2026 | 17:00 Uhr | Deutschland – Österreich (Garmisch-Partenkirchen)

10.05.2026 | 17:00 Uhr | Deutschland – USA (Mannheim)