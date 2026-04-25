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WM-Vorbereitung: DEB-Männer feiern zweiten Sieg gegen die Slowakei

25. April 20262 Mins read85
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Rayen Pretrovicky von Team Slowakei und Daniel Fischbuch von Team Deutschland im Zweikampf - © City-Press
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Augsburg. (PM DEB) Zweiter Vergleich gegen die Slowakei im Rahmen der WM-Vorbereitung: Vor 4.333 Zuschauern im Augsburger Curt-Frenzel-Stadion holte sich die Männer-Nationalmannschaft durch einen 3:1-Erfolg (0:0, 2:1, 1:0) den zweiten Sieg in Folge.

Torschützen für das deutsche Team waren Alexander Karachun, Fabrizio Pilu mit seinem ersten Länderspieltor und Tim Brunnhuber.

Mit dem heutigen Spiel endet Phase 2 der WM-Vorbereitung. Die DEB-Auswahl kommt wieder am kommenden Dienstag, den 28. April 2026, in Garmisch-Partenkirchen zusammen. In der kommenden Woche folgen dann zwei Länderspiele gegen Österreich.

Übersicht #GERSVK

Torschützen GER: Alexander Karachun (23.), Fabrizio Pilu (38.), Tim Brunnhuber (60.).
Schüsse: Deutschland 30 – Slowakei 39.
Strafminuten: Deutschland 29 – Slowakei 12.
Starting Goalie: Leon Hungerecker.
Kapitäne: Daniel Fischbuch (C), Stefan Loibl (A), Leon Hüttl (A).
Zuschauer: 4.333.
Bester Spieler GER: Leon Hungerecker.
Besonderheiten: Erstes Länderspieltor für Fabrizio Pilu.
Statistik: DEB Live-Statistik #GERSVK

Stimmen #GERSVK

Bundestrainer Harold Kreis: „Leon Hungerecker hat heute gut gespielt und uns über 60 Minuten im Spiel gehalten, er war ein sicherer Rückhalt. Es war ein herausforderndes Spiel, die Slowaken haben gut gekämpft. Im zweiten Drittel haben wir mit der Scheibe zu langsam gespielt, das hat der Slowakei Aufwind gegeben. Aber die Jungs haben einen Weg gefunden, das Spiel zu gewinnen. Vom ersten Tag an hat die Mannschaft sehr gut zusammengehalten, sie hatten auch untereinander eine gute kämpferische Einstellung zum Spiel. Schweren Herzens werden wir uns jetzt von ein paar Spielern verabschieden müssen. Wie immer geht es darum, wer die Rollen unserer Ansicht nach am besten ausfüllen kann. Das ist immer ein Prozess bis der WM-Kader steht.

Stürmer Danjo Leonhardt: „Das zweite Drittel hat uns nicht gefallen, da ist die Slowakei etwas stärker gewesen. Aber im Großen und Ganzen haben wir ein sehr schnelles und kompaktes Team. Wir haben jetzt über zwei Spiele gezeigt, dass die Teamchemie stimmt und die Reihen gut passen. Ich würde mich sehr freuen, mit meiner Reihe so weiterzuspielen. Wir kennen uns aus dem Verein, mit Stefan habe ich die letzten 20 Spiele schon zusammengespielt. Auch abseits vom System verstehen wir uns sehr gut auf dem Eis. Wenn man in dieser Woche dabei ist, will man natürlich bis zum Ende gehen. Aber das entscheidet der Bundestrainer.“

WM-Vorbereitung 2026, Männer-Nationalmannschaft

16.04.2026 | Tschechien – Deutschland | 5:3 (1:0, 1:2, 3:1)
17.04.2026 | Tschechien – Deutschland | 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)
23.04.2026 | Deutschland – Slowakei | 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)
25.04.2026 | Deutschland – Slowakei | 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)
30.04.2026 | 19:00 Uhr | Österreich – Deutschland (Zell am See / AUT)
02.05.2026 | 17:00 Uhr | Deutschland – Österreich (Garmisch-Partenkirchen)
10.05.2026 | 17:00 Uhr | Deutschland – USA (Mannheim)

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