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WM-Vorbereitung: DEB-Auswahl unterliegt Tschechien im zweiten Vergleich

17. April 20262 Mins read69
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Daniel Fischbuch von Team Deutschland - © City-Press
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Karlsbad: 8pm deb9 Im zweiten Länderspiel der WM-Vorbereitung traf die Männer-Nationalmannschaft am heutigen Freitag erneut auf Tschechien.

Dabei setzten sich die Gastgeber vor 5.280 Zuschauern in Karlsbad mit 4:1 gegen die DEB-Auswahl durch. Das Tor für die deutsche Mannschaft erzielte Daniel Fischbuch.

Noch heute Abend erfolgt die Rückreise der Nationalmannschaft nach Deutschland. Das Team kommt wieder am kommenden Montag, den 20. April 2026, zur zweiten Phase der WM-Vorbereitung in Augsburg zusammen, um sich auf die beiden Heim-Länderspiele gegen die Slowakei vorzubereiten.

Übersicht #CZEGER<7h4>

Torschütze GER: Daniel Fischbuch (58.)
Schüsse: Tschechien 25 – Deutschland 18.
Strafminuten: Tschechien 6 – Deutschland 6.
Starting Goalie: Andreas Jenike.
Kapitäne: Daniel Fischbuch (C), Stefan Loibl (A), Leon Hüttl (A).
Zuschauer: 5.280.
Bester Spieler GER: Samuel Dove-McFalls.
Statistik: Czech Hockey CZEGER

Stimmen #CZEGER<7h3>

Bundestrainer Harold Kreis: „Es waren für uns insgesamt 120 lehrreiche Minuten gegen die Tschechen. Wir sind heute leider sehr früh mit 0:2 in Rückstand geraten. Ich hatte heute auch den Eindruck, dass wir manchmal etwas zu viel mit der Scheibe wollten, anstatt die einfache Lösung zu suchen. Auf der anderen Seite hat der Einsatz des Teams zu jeder Zeit gestimmt und wir haben den Willen aller Spieler gesehen. Wir nehmen also mit, dass es in dieser Woche für viele Spieler ein Lernprozess war, wie wenig Zeit auf dem internationalen Niveau ist und jede Entscheidung auf dem Eis sehr wichtig ist.“

Verteidiger Marcus Weber: „Wir haben uns heute sicher mehr vorgenommen. Gerade in den letzten beiden Dritteln des gestrigen Spiels waren wir sehr stark und wollten daran anknüpfen. Auf diesem Niveau sind die Kleinigkeiten entscheidend und die Tschechen haben unsere Fehler sehr gut ausgenutzt. Wir sind dem Rückstand dann hinterhergelaufen und haben uns damit schwergetan. Wir wissen jetzt jedenfalls, in welchen Bereichen wir uns verbessern müssen. Dennoch gibt es auch eine Reihe von positiven Erkenntnissen aus den beiden Spielen, die wir mit in die nächste Vorbereitungsphase nehmen.“

Verteidiger Leon Hüttl: „Es war heute wieder ein schnelles und hartes Eishockeyspiel. Auch wir hätten unsere Tore aus vielen Chancen machen können. Dementsprechend ist das Ergebnis dann ausgefallen. Wir nehmen jetzt vieles mit aus den beiden Spielen, gerade auch was unser Verhalten in der eigenen Zone angeht. Wir werden das für Phase 2 analysieren und dann daran arbeiten, unser Spiel insgesamt weiter zu verbessern. Das ist genau der Prozess, der in so einer Vorbereitung wichtig ist.“

WM-Vorbereitung 2026, Männer-Nationalmannschaft

16.04.2026 | Tschechien – Deutschland | 5:3 (1:0, 1:2, 3:1)
17.04.2026 | Tschechien – Deutschland | 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)
23.04.2026 | 20:00 Uhr | Deutschland – Slowakei (Kaufbeuren)
25.04.2026 | 17:00 Uhr | Deutschland – Slowakei (Augsburg)
30.04.2026 | 19:00 Uhr | Österreich – Deutschland (Zell am See / AUT)
02.05.2026 | 17:00 Uhr | Deutschland – Österreich (Garmisch-Partenkirchen)
10.05.2026 | 17:00 Uhr | Deutschland – USA (Mannheim)

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