WM-Vorbereitung: DEB-Auswahl unterliegt der Slowakei nach VerlÃ¤ngerung

Augsburg. (PM DEB) Die Männer-Nationalmannschaft unterlag im vierten Spiel der WM-Vorbereitung der Slowakei.

Vor ausverkaufter Kulisse in Augsburg musste sich die Mannschaft von Bundestrainer Harold Kreis in einer intensiven und temporeichen Partie mit 4:5 in der Verlängerung geschlagen geben. DEB-Kapitän Moritz Müller feierte im Rahmen dieses Testspiels seinen 200. Länderspieleinsatz, der Verteidiger wurde vor der Partie für diesen Meilenstein geehrt. Mit der Partie gegen die Slowakei endet die zweite Vorbereitungsphase der WM-Vorbereitung.

Am kommenden Dienstag trifft die Nationalmannschaft in Garmisch-Partenkirchen für Phase drei zusammen. Dann stehen die nächsten beiden Länderspiele auf der Agenda. Gegner ist jeweils die Auswahl Österreichs.

• Torschützen DEB: Marc Michaelis (25./ PP1), Mario Zimmermann (35./ EQ), Alexander Ehl (35./ EQ), Wojciech Stachowiak (51./ SH1)

• Schussverhältnis: Deutschland 32 – Slowakei 27

• Strafminuten: Deutschland 10 – Slowakei 8

• Starting Goalie: Florian Bugl

• Kapitän/ Assistenten: Moritz Müller (C), Alexander Ehl (A), Dominik Kahun (A)

• Jubiläum: Kapitän Moritz Müller absolvierte heute sein 200. Länderspiel.

• Mario Zimmermann erzielte sein erstes Länderspieltor.

• Best Player DEB: Moritz Müller

• Zuschauerzahl im Augsburger Curt-Frenzel-Stadion: 6.179 (ausverkauft)

Stimmen zum Spiel

Bundestrainer Harold Kreis: „Die Slowaken sind immer ein spannender Gegner für uns. Wir hatten heute wieder ein schnelles Spiel und teilweise auch acht, neun Minuten keine Bullys. Wir waren gezwungen die Scheibe schnell nach vorne zu spielen. Die Slowaken haben sich heute gut angepasst, vor allem im zweiten Drittel, wo wir einige Scheiben in der neutralen Zone verloren haben, weil wir versucht haben die Offensivzone zu halten. Insgesamt hat die Mannschaft gut gearbeitet. Wir haben definitiv Fortschritte gemacht und finden unsere Identität immer mehr, und das ist das, was wir erreichen wollen. Wir konnten auch unsere neuen Spieler gut integrieren, insofern geht das schon in die richtige Richtung. Wir sind zwar mit dem Ergebnis heute nicht zufrieden, aber mit dem Einsatz und der Weiterentwicklung.“

Kapitän Moritz Müller: „Mir wurde heute vom Augsburger Publikum und vom DEB wirklich ein toller Empfang zu meinem Jubiläumsspiel geboten. Dafür bin ich sehr dankbar. Zum Spiel muss ich sagen, dass wir uns in dieser Woche, verglichen mit den beiden Spielen gegen Tschechien in Phase eins, stark verbessert haben. Wir haben einen Schritt nach vorne gemacht was unser eigenen Spiel angeht. Wir haben auch heute viele Sachen gut gemacht, wir haben die Slowaken vielleicht ein bisschen zu leicht zu ihren Treffern kommen lassen. Ansonsten können wir mit Phase zwei ganz zufrieden sein.“

Verteidiger Tobias Fohrler: „Wir konnten am Anfang gut an das Spiel von Donnerstag anknüpfen. Wir sind gut in das erste Drittel gestartet und haben gutes Eishockey gespielt. Ich fand, dass wir im zweiten Spielabschnitt den Fuß ein bisschen vom Gas genommen haben, das dürfen wir uns natürlich so nicht erlauben. Im letzten Drittel war es dann wieder ein ausgeglichenes Spiel und dann ging es in die Overtime. In der Overtime ist auch immer ein bisschen Glück dabei und das war heute auf der Seite der Slowaken.“

Die WM-Vorbereitung der Männer-Nationalmannschaft im Überblick

11.04.2024 | 17:10 | Tschechien – Deutschland 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

13.04.2024 | 17:10 | Tschechien – Deutschland 4:2 (1:1, 3:0, 0:1)

18.04.2024 | 19:30 | Deutschland – Slowakei 7:3 (2:2, 3:1, 2:0)

20.04.2024 | 17:00 | Deutschland – Slowakei 4:5 n.V. (0:1, 3:2, 1:1, 0:1)

25.04.2024 | 19:00 | Deutschland – Österreich in Garmisch-Partenkirchen

27.04.2024 | 16:15 | Österreich – Deutschland in Zell am See (AUT)

04.05.2024 | 14:00 | Deutschland – Frankreich in Wolfsburg

06.05.2024 | 19:30 | Deutschland – Frankreich in Weißwasser

Tickets gibt es im DEB-Ticketportal (https://www.ticket-onlineshop.com/ols/deb/).

Alle Vorbereitungsspiele der deutschen Nationalmannschaft sind live und kostenlos bei MagentaSport zu sehen: http://www.magentasport.de/aktion/deb-live.