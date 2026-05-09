WM-Vorbereitung: Abschließender Härtetest gegen Olympiasieger und Weltmeister USA in Mannheim

Mannheim. (PM DEB) Die Männer-Nationalmannschaft des Deutschen Eishockey-Bund e.V. (DEB) ist am vergangenen Mittwoch in Mannheim zu ihrer vierten und letzten Vorbereitungsphase auf die IIHF Weltmeisterschaft 2026 zusammengekommen.

In der SAP Arena bereitet sich das Team von Bundestrainer Harold Kreis auf den finalen Härtetest vor der WM-Abreise am Montag vor. Am Sonntag, den 10. Mai 2026, trifft die DEB-Auswahl auf den amtierenden Olympiasieger und Weltmeister USA. Spielbeginn ist um 17 Uhr.

Hinweis: Aktuell gibt es keine Tickets mehr für das Spiel in der SAP Arena. Etwaige Restkarten (von Ticketrückläufern) wären am Sonntag kurzfristig verfügbar. Die Partie ist live und kostenlos bei MagentaTV zu sehen – bei MagentaSport im Abo inklusive.

Team USA am Freitag in Mannheim eingetroffen

Team USA ist am gestrigen Freitag in Mannheim angekommen. Die Olympiasieger und amtierenden Weltmeister reisen mit einem Kader aus erfahrenen NHL-Profis, AHL-Spielern und Talenten aus dem US-College-Hockey an. Auch für die Nordamerikaner stehen mehrere Trainingseinheiten in der SAP Arena auf dem Programm, bevor sie am Sonntag ihr einziges WM-Vorbereitungsspiel gegen die DEB-Auswahl absolvieren.

Zur Kader-News auf USA Hockey: USA Hockey Roster Announcement

Bei der WM in der Schweiz gehen die USA als Titelverteidiger an den Start: 2025 holten die US-Boys erstmals seit 92 Jahren den Weltmeistertitel, im Februar 2026 folgte der Olympiasieg in Mailand. Bei der kommenden WM in der Schweiz sind die USA Vorrundengegner der deutschen Mannschaft. Am Mittwoch, den 20. Mai 2026, stehen sich beide Teams in Zürich gegenüber (Spielbeginn 20:20 Uhr).

Sowohl die deutsche Nationalmannschaft als auch Team USA reisen am kommenden Montagvormittag von Mannheim aus in den WM-Spielort Zürich.

Stimmen zum Länderspiel gegen die USA

Bundestrainer Harold Kreis: „Die Mannschaft hat in dieser Woche in den Trainingseinheiten wieder hart an sich gearbeitet. Gleichzeitig kommt auch der Spaß in der Kabine nicht zu kurz. Mit dieser Entwicklung sind wir sehr zufrieden. Wir gehen davon aus, dass die USA mit viel Talent und Tempo in das Spiel gehen. Umso wichtiger ist, dass wir unser Spiel nach vorn direkt gestalten und unnötige Scheibenverluste vermeiden. Wenn wir in unserem System bleiben, haben wir sicher die Chance, den USA einiges entgegenzusetzen und ein erfolgreiches Spiel abzuliefern.“

Torhüter Philipp Grubauer: „Es ist schön, wieder hier zu sein. Die Mannschaft ist schon ein paar Tage zusammen und es macht allen viel Spaß, sich gemeinsam auf die WM in Zürich vorzubereiten. Morgen kommt es darauf an, dass wir das im Spiel umsetzen, woran wir im Detail in den Trainingseinheiten gearbeitet haben. Wichtig ist, dass wir das Vertrauen in uns und das System weiter aufbauen. In den vergangenen Phasen ist das schon gut gelungen, und das wollen wir auch im Spiel gegen die USA fortsetzen, die natürlich nochmal ein herausfordernder Gegner zum Abschluss der Vorbereitung sind. “

Stürmer Joshua Samanski: „Es macht großen Spaß, wieder in der Kabine mit den Jungs zu sein, mit denen wir bei der Nationalmannschaft schon einiges erlebt haben. Das erste Eistraining mit dem Team heute war gut und anstrengend. Das ist wichtig, damit ich schnell wieder reinkomme. Wir erwarten morgen ein sehr schnelles Spiel und wir freuen uns auf die volle Arena. Wir wollen unseren Fans eine gute Show bieten und Vollgas geben.“

WM-Vorbereitung 2026, Männer-Nationalmannschaft

16.04.2026 | Tschechien – Deutschland | 5:3 (1:0, 1:2, 3:1)

17.04.2026 | Tschechien – Deutschland | 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)

23.04.2026 | Deutschland – Slowakei | 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)

25.04.2026 | Deutschland – Slowakei | 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

30.04.2026 | Österreich – Deutschland | 3:4 (0:1, 1:1, 2:2)

02.05.2026 | Deutschland – Österreich | 5:2 (2:0, 1:0, 2:2)

10.05.2026 | 17:00 Uhr | Deutschland – USA (Mannheim)

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