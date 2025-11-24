Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home ! + WM-Vorbereitung 2026: Zwei Länderspiele gegen Österreich
! +DEB-Team

WM-Vorbereitung 2026: Zwei Länderspiele gegen Österreich

24. November 20251 Mins read71
Share
Olympia Eissportzentrum Garmisch-Partenkirchen - © Sportfoto-Sale (MK)
Share

München. (PM DEB) Die Männer-Nationalmannschaft bereitet sich im kommenden April und Mai auf die IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft 2026 in der Schweiz vor.

Dabei trifft das Team von Bundestrainer Harold Kreis zweimal auf Österreich. Zum ersten Vergleich kommt es am Donnerstag, den 30. April 2026, in Zell am See (AUT). Das Rückspiel zwischen den beiden Nationen findet als Heimspiel vor den deutschen Fans am Samstag, den 2. Mai 2026 um 17 Uhr, in Garmisch-Partenkirchen statt.

Bereits am Dienstag, den 28. April 2026, wird die DEB-Auswahl im Rahmen der dritten WM-Vorbereitungsphase das Lager in Garmisch-Partenkirchen aufschlagen und sich im Olympia-Eissport-Zentrum auf die beiden Länderspiele gegen Österreich vorbereiten. Am Donnerstag macht sich die deutsche Mannschaft dann auf nach Zell am See zum ersten Aufeinandertreffen. Nach der Rückkehr des DEB-Teams am Freitag steht ein weiteres Eis-Training in Garmisch-Partenkirchen auf der Agenda, bevor es am Samstag um 17 Uhr zum Rückspiel-Showdown der beiden Nachbarländer kommt.

Vor wenigen Wochen sind beide Nationen beim zurückliegenden Deutschland Cup aufeinandergetroffen: Österreich behielt dabei mit 5:2 die Oberhand – dennoch konnte die DEB-Auswahl sich am Ende durch zwei Erfolge gegen die Lettland und die Slowakei den
Turniersieg sichern.

Bundestrainer Harold Kreis zu den Länderspielen gegen Österreich: „Die Duelle gegen Österreich sind immer von großem Einsatz und Leidenschaft geprägt. Beide Nationen schenken sich nichts und werden kurz vor der WM ambitioniert in die beiden Partien gehen. Zumal sich Österreich in den vergangenen Jahren einige beachtliche Erfolge erarbeitet hat – wie zuletzt die Viertelfinal-Teilnahme bei der Eishockey-WM 2025. Von daher werden die beiden Länderspiele ein willkommener Härtetest für uns.“

Tickets für Länderspiel gegen Österreich ab sofort verfügbar

Tickets für das Duell Deutschland gegen Österreich sind in allen Kategorien ab sofort im DEB-Ticketshop erhältlich: https://www.ticket-onlineshop.com/ols/deb/

In Phase vier der WM-Vorbereitung, die direkt nach den beiden Länderspielen gegen Österreich in Mannheim ansteht, trifft Deutschland auf die USA (Sonntag, 10. Mai 2026, 17 Uhr). Auch für diese Partie sind bereits Tickets in allen Kategorien erhältlich. Phase eins und zwei der WM-Vorbereitung der Männer-Nationalmannschaft werden zeitnah vom DEB bekanntgegeben.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

506
Kann Frankfurts neuer Headcoach Tom Pokel die Löwen zurück in die Erfolgsspur bringen?

Share
Previous post ERC Sonthofen verabschiedet die Brüder Zeiske

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
! +Löwen FrankfurtNürnberg Ice Tigers

Erneuter Kraftakt der Ice Tigers – Heimsieg gegen Löwen Frankfurt

Nürnberg. (STM) Die Nürnberger Ice Tigers feiern ein sechs Punkte Wochenende. Vor...

By23. November 2025
! +DEL

Team-Aussprache hilft dem Meister Berlin beim Spitzenreiter, in Iserlohn wird nur noch gepfiffen: 210 Minuten ohne Tor und jetzt wartet der Abstiegskrimi in Dresden

Bonn. (PM MagentaSport) Die Eisbären Berlin spielt nach vielen Ausfällen eine unstete...

By23. November 2025
! +Adler MannheimIserlohn Roosters

0:4! „Torlos-Roosters“ befinden sich weiter im freien Fall – Adler Matthias Plachta knackt die 500 Scorerpunkte, Iserlohns Daniel Fischbuch für 700 DEL-Spiele geehrt

Iserlohn. (MK) Die Iserlohn Roosters haben am Sonntag ihr Heimspiel gegen die...

By23. November 2025
! +Kölner HaieSchwenninger Wild Wings

Kölner Haie stutzen den Schwenninger Wild Wings früh die Flügel

Köln. (MR) Die Kölner Haie zeigten heute eine gute Reaktion auf die...

By23. November 2025
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten