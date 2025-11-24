WM-Vorbereitung 2026: Zwei Länderspiele gegen Österreich

München. (PM DEB) Die Männer-Nationalmannschaft bereitet sich im kommenden April und Mai auf die IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft 2026 in der Schweiz vor.

Dabei trifft das Team von Bundestrainer Harold Kreis zweimal auf Österreich. Zum ersten Vergleich kommt es am Donnerstag, den 30. April 2026, in Zell am See (AUT). Das Rückspiel zwischen den beiden Nationen findet als Heimspiel vor den deutschen Fans am Samstag, den 2. Mai 2026 um 17 Uhr, in Garmisch-Partenkirchen statt.

Bereits am Dienstag, den 28. April 2026, wird die DEB-Auswahl im Rahmen der dritten WM-Vorbereitungsphase das Lager in Garmisch-Partenkirchen aufschlagen und sich im Olympia-Eissport-Zentrum auf die beiden Länderspiele gegen Österreich vorbereiten. Am Donnerstag macht sich die deutsche Mannschaft dann auf nach Zell am See zum ersten Aufeinandertreffen. Nach der Rückkehr des DEB-Teams am Freitag steht ein weiteres Eis-Training in Garmisch-Partenkirchen auf der Agenda, bevor es am Samstag um 17 Uhr zum Rückspiel-Showdown der beiden Nachbarländer kommt.

Vor wenigen Wochen sind beide Nationen beim zurückliegenden Deutschland Cup aufeinandergetroffen: Österreich behielt dabei mit 5:2 die Oberhand – dennoch konnte die DEB-Auswahl sich am Ende durch zwei Erfolge gegen die Lettland und die Slowakei den

Turniersieg sichern.

Bundestrainer Harold Kreis zu den Länderspielen gegen Österreich: „Die Duelle gegen Österreich sind immer von großem Einsatz und Leidenschaft geprägt. Beide Nationen schenken sich nichts und werden kurz vor der WM ambitioniert in die beiden Partien gehen. Zumal sich Österreich in den vergangenen Jahren einige beachtliche Erfolge erarbeitet hat – wie zuletzt die Viertelfinal-Teilnahme bei der Eishockey-WM 2025. Von daher werden die beiden Länderspiele ein willkommener Härtetest für uns.“

Tickets für Länderspiel gegen Österreich ab sofort verfügbar

Tickets für das Duell Deutschland gegen Österreich sind in allen Kategorien ab sofort im DEB-Ticketshop erhältlich: https://www.ticket-onlineshop.com/ols/deb/

In Phase vier der WM-Vorbereitung, die direkt nach den beiden Länderspielen gegen Österreich in Mannheim ansteht, trifft Deutschland auf die USA (Sonntag, 10. Mai 2026, 17 Uhr). Auch für diese Partie sind bereits Tickets in allen Kategorien erhältlich. Phase eins und zwei der WM-Vorbereitung der Männer-Nationalmannschaft werden zeitnah vom DEB bekanntgegeben.

