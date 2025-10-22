WM-Vorbereitung 2026: Deutschland trifft auf Weltmeister USA

München. (PM DEB) Die deutsche Nationalmannschaft bereitet sich im kommenden April und Mai auf die Eishockey-WM 2026 in der Schweiz vor – und als krönender Abschluss dieser Vorbereitung wartet am Sonntag, den 10. Mai 2026, um 17 Uhr ein absolutes Highlight in der SAP Arena Mannheim: Deutschland gegen die USA. Ein packender Härtetest gegen den amtierenden Weltmeister – und die letzte Standortbestimmung vor dem großen Turnier, das nur fünf Tage später beginnt.

Die USA: Weltmeister mit erneuten Titelambitionen

Die Vereinigten Staaten kommen als amtierender Weltmeister nach Mannheim. Im dramatischen WM-Finale 2025 in Stockholm besiegten sie die Schweiz durch einen Treffer von NHL-Stürmer Tage Thompson in der Verlängerung mit 1:0 und krönten sich erstmals seit 1960 wieder zum Weltmeister. Ein Team voller NHL-Stars, hungriger Talente und mit dem unbedingten Willen, an der Spitze zu bleiben – auch bei der WM 2026. Die USA tritt wie die DEB-Auswahl in Zürich an, beide Teams treffen also in der Gruppenphase aufeinander. Wie so oft in den Vorjahren.

Brisanz garantiert: Die jüngere Spielhistorie

Deutschland und die USA sind alte Bekannte und treffen regelmäßig bei den Weltmeisterschaften aufeinander. 2025 (6:3) und 2024 (6:1) behielten die USA in den Gruppenphasen-Duellen jeweils die Oberhand. Doch wer erinnert sich nicht an das Halbfinale 2023 in Tampere? Nach einer 2:3-Niederlage in der Vorrunde drehte Deutschland im entscheidenden Moment auf: Frederik Tiffels erzielte in der 68. Minute den 4:3-Siegtreffer und schoss das DEB-Team ins Finale – ein Moment, der unvergessen bleibt!

Intensive Zweikämpfe, schnelles Eishockey und ein internationaler Spitzenvergleich – all das erwartet die Fans in Mannheim. Es ist der finale Härtetest vor der WM, ein direkter Vergleich mit der Weltspitze und die Chance, die Nationalmannschaft lautstark anzufeuern und auf dem Weg in die Schweiz zu stärken.

„Die USA als amtierender Weltmeister sind der perfekte Gradmesser für unsere WM-Vorbereitung“, erklärt Christian Künast, Vorstand Sport des DEB. „Dieses Spiel bietet uns die Möglichkeit, uns unmittelbar vor dem Turnier mit einer Top-Nation im internationalen Eishockey zu messen und wichtige Erkenntnisse zu gewinnen. Mit den USA kommt ein Gegner nach Mannheim, der technisch und taktisch auf höchstem Niveau agiert. Für unsere Mannschaft ist das die ideale Standortbestimmung – und für unsere Fans ein Highlight kurz vor der Abreise in die Schweiz. Wir freuen uns auf ein packendendes Duell in großartiger Atmosphäre.“

Deutschland vs. USA in Mannheim: Jetzt Tickets sichern!

Tickets für das Top-Duell Deutschland gegen USA sind in allen Kategorien ab sofort in folgenden Shops erhältlich:

• SAP Arena Ticketshop: https://tickets.saparena.de/shop/103/event/4636

• DEB-Ticketshop: https://www.ticket-onlineshop.com/ols/deb/

Alle weiteren Länderspiel-Termine der WM-Vorbereitung 2026 werden in den kommenden Wochen bekanntgegeben.

