Home Deutschland DEL EHC Red Bull MÃ¼nchen WM-Teilnahme in Gefahr? NationaltorhÃ¼ter Mathias Niederberger fÃ¤llt erneut mehrere Wochen aus
EHC Red Bull MÃ¼nchenInjury list

WM-Teilnahme in Gefahr? NationaltorhÃ¼ter Mathias Niederberger fÃ¤llt erneut mehrere Wochen aus

10. MÃ¤rz 20261 Mins read70
Mathias Niederberger von Team Deutschland - Â© Moritz Eden / City-Press
MÃ¼nchen. (PM Red Bulls / EM) Der EHC Red Bull MÃ¼nchen muss in den kommenden Spielen erneut auf TorhÃ¼ter Mathias Niederberger verzichten.

Der Nationalkeeper hat sich am vergangenen Freitag im PENNY DEL-Heimspiel gegen die Grizzlys Wolfsburg eine UnterkÃ¶rperverletzung zugezogen. Die MÃ¼nchner gewannen die Partie mit 4:1.

Nach eingehenden medizinischen Untersuchungen in den vergangenen Tagen sowie einem MRT am Montagnachmittag wurde die Diagnose bestÃ¤tigt. Niederberger wird dem Team voraussichtlich mehrere Wochen nicht zur VerfÃ¼gung stehen.

Je nach LÃ¤nge der Ausfallzeit kÃ¶nnte damit auch eine Teilnahme an der Eishockey Weltmeisterschaft in Gefahr sein.

Der 33-JÃ¤hrige steht seit 2022 beim EHC Red Bull MÃ¼nchen unter Vertrag und absolvierte bislang 167 DEL-Partien fÃ¼r die Red Bulls. Insgesamt kommt der gebÃ¼rtige DÃ¼sseldorfer auf 478 EinsÃ¤tze in der hÃ¶chsten deutschen Spielklasse bei einer Fangquote von 91,7 Prozent.

