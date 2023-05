â€žWM-Spezialâ€œ zur Einstimmung – MagentaSport rundet Rekord-Saison mit ausgebautem WM-Angebot ab

Bonn. (PM MagentaSport) Nach der DEL-Saison mit den höchsten TV-Zuschauerzahlen aller Zeiten steht bei MagentaSport das nächste Eishockey-Highlight auf dem Programm. Zur 86. IIHF-Eishockey-Weltmeisterschaft...

Bonn. (PM MagentaSport) Nach der DEL-Saison mit den höchsten TV-Zuschauerzahlen aller Zeiten steht bei MagentaSport das nächste Eishockey-Highlight auf dem Programm.

Zur 86. IIHF-Eishockey-Weltmeisterschaft in Finnland und Lettland bietet MagentaSport vom 12. bis 28. Mai alle deutschen Partien und alle K.O.-Spiele live an. Dazu eine exklusive Viertelfinal-Konferenz, umfangreiche Analysen, Berichterstattung von vor Ort sowie ein tägliches DEB-Update. Zum Abschluss der WM-Vorbereitung zeigt MagentaSport am 9. Mai den letzten Test der Deutschen Nationalmannschaft gegen Top-Favorit und Gruppengegner USA ab 19.15 Uhr live. Das erste WM-Spiel bestreitet die deutsche Auswahl am Freitag, 12. Mai, im finnischen Tampere gegen Schweden. WM-Ziel ist das Erreichen der Viertelfinal-Runde. Zur Expertenriege zählen neben Patrick Ehelechner, Kai Hospelt und Ronja Jenike auch der noch aktive Spieler Frank Mauer. Sascha Bandermann ist als Moderator live vor Ort in Finnland, Alexander Kunz kommentiert die Spiele.

MagentaSport mit Top-Programm-Angebot zur Eishockey-WM

Nach dem WM-Test am 9. Mai gegen die USA stimmt ein „WM-Spezial“ am 11. Mai ab 19.30 Uhr auf das Großereignis ein. Zur Eishockey-WM bietet MagentaSport neben allen deutschen Spielen und den K.O.-Spielen sowie einer exklusiven Viertelfinal-Konferenz am 25. Mai mit Moderator Sascha Bandermann vor Ort exklusive Interviews und hautnahe Einblicke in das deutsche Team. Täglich ab Turnierbeginn bringt ein 15-minütiges DEB-Update als News-Format die Zuschauer auf den neusten Stand der Dinge. Alle WM-Highlights werden auch in den Sozialen Medien von MagentaSport abgebildet. Die Livespiele können Kunden mit MagentaSport Abo über alle MagentaSport Plattformen auf SmartTV, Web oder mobile verfolgen. Zusätzlich sehen alle MagentaTV Kunden die Spiele kostenlos über die TV-Plattform der Telekom, unter anderem auf dem Sender MS Sport.

Alexander Kunz kommentiert alle Partien, als Experten für Analysen und Hintergrund-Informationen fungieren Patrick Ehelechner, der 115fache Nationalspieler Kai Hospelt (war bei 6 Weltmeisterschaften dabei) und der noch aktive DEL-Spieler Frank Mauer, zuletzt bei den Eisbären Berlin. Ronja Jenike zählt wie gewohnt zur Experten-Riege.

Trotz schwerer Gruppe für Deutschland: Ziel ist das Viertelfinale

Die deutsche Auswahl trifft in Gruppe A schon in der Vorrunde auf schwere Gegner: Neben Weltmeister Finnland und Top-Favorit USA spielt das Team gegen den Weltranglisten-Fünften Schweden, Frankreich, Ungarn, Österreich und Dänemark. Ziel der Mannschaft von Bundestrainer Harold Kreis ist dennoch das Erreichen des Viertelfinales, für das sich 4 Teams qualifizieren.

Die Eishockey-WM live bei MagentaSport:

09. Mai, ab 19.15 Uhr: Letzter Test gegen die USA

11. Mai, ab 19.30 Uhr: Webshow WM-Spezial

12. Mai, ab 18.30 Uhr: Schweden-Deutschland

13. Mai, ab 18.30 Uhr: Deutschland-Finnland

15. Mai, ab 14.30 Uhr: Deutschland-USA

18. Mai, ab 18.30 Uhr: Dänemark-Deutschland

19. Mai, ab 18.30 Uhr: Österreich-Deutschland

21. Mai, ab 14.30 Uhr: Deutschland-Ungarn

23. Mai, ab 10.30 Uhr: Deutschland-Frankreich

25. Mai, ab 14.30 Uhr: Konferenz und Einzelspiele Viertelfinale

27. Mai: Halbfinalspiele

28. Mai: Spiel um Platz drei und Finale

