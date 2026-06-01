WM-Party abgesagt: Schweizer Schockstarre nach erneut gescheiterter „Goldmission“

Zurich. (PM MagentaSport) Der Finalfluch hält an: „Was für ein bitteres Ende dieser fantastischen, genialen Heim-Weltmeisterschaft der Schweiz“, kommentiert Basti Schwele die 3. WM-Finalpleite der Eidgenossen in Folge.

Der 20-jährige Konsta Helenius krönt Partycrasher Finnland mit dem 1:0 in der Overtime zum 5. Mal zum Eishockey-Weltmeister. Dabei war in Zürich im insgesamt 5. Anlauf alles für den Schweizer Premierentitel angerichtet. „Die Goldmission hätte eigentlich golden enden sollen“, in einem „absolut ausgeglichenen Spiel“ bilanzierte MagentaSport-Experte Rick Goldmann, lobte die beste defensive Leistung im Turnier: „Wenn du über 70 Minuten keinen Treffer bekommst, ist es defensiv schon sehr konzentriert und mannschaftlich geschlossen – genau das, was die finnische Mannschaft auszeichnet, wenn sie erfolgreich ist.“

Goldmanns WM-Fazit zur deutschen Auswahl fällt dagegen ernüchternd aus: „The trend is not your friend. Du hast einen Streufaktor zwischen 4 und 12. Jetzt gehst du auf Platz 10 aus diesem Turnier raus. Du bist momentan weiter hinten in diesem Streufaktor unterwegs.“ Seit „ein paar Jahren“ vermisst der 126-fache Nationalspieler beim DEB eine „Vision“ und „die Mission in der Umsetzung“. Kommentator Basti Schwele sieht die Notwendigkeit nach „irgendeinem neuen Impuls. Wo der herkommt, wird der DEB-Aufsichtsrat entscheiden, der am Montag und Dienstag tagt.“ Auch Bundestrainer Harold Kreis muss sich der Kritik stellen. „Da liegt viel im Argen“, fasst Schwele zusammen.

Nachfolgend die wichtigsten Aussagen und Clips zum Finale der Eishockey-WM zwischen der Schweiz und Finnland präsentiert von MagentaSport.

Weiter geht’s mit Eishockey bei MagentaSport mit Rückblicken auf die WM: Die 3. Folge „Leere“ der Reihe #EishockeyDeutschland mit intensiven Einblicken in den WM-Ablauf des DEB-Teams ist ab Montag, 18 Uhr, verfügbar.

WM-Finale | Schweiz – Finnland 0:1 (OT)

Die Schweiz steht zum dritten Mal in Folge im Finale der Eishockey-WM, zum ersten Mal heißt der Gegner Finnland. In der Züricher Swiss Life Arena liefern sich beide Nationen einen ausgeglichenen Kampf mit vielen Fouls und Nickligkeiten. Im Anfangsdrittel wird der vermeintliche finnische Führungstreffer nach kurzem Videocheck aberkannt, weil Stürmer Anton Lundell seinen Stock bei der Erzielung zu hoch hält. Nach torlosen 60 Minuten ist es das 8. WM-Finale der Geschichte, das in die Overtime geht. Der Siegtorschütze Konsta Helenius beschert Finnland dort nach über 10 Minuten den 5. WM-Triumph.





Die Stimmen zum Spiel

Raeto Raffainer, von 2015 bis 2019 Direktor Nationalmannschaft Schweiz und aktuell IIHF Council Member, in der Drittelpause über seine Anspannung: „Man ist während der Gruppenphase nicht mehr nervös, am Finalwochenende aber sehr nervös und angespannt – mit der Hoffnung, dass es endlich klappt. Ähnlich wie letztes Jahr waren wir in der Vorrunde und im Viertel- und Halbfinale offensiv sehr gut. Jetzt waren wir im 1. Drittel ein bisschen zurückhaltend. Das kann aber auch an den Finnen liegen. Die Finnen sind Weltmeister darin, das Spiel zu verlangsamen und defensiv gut zu stehen. (…) Bisher ist man mit viel Unruhe in das finale Wochenende reingegangen. Jetzt ist so eine Routine drin: Man ist das 3. Mal nacheinander im Finale. Die Jungs sind mittlerweile so abgeklärt.“

… über die Entwicklung des Schweizer Eishockeys: „Es ist aus einer Krise entstanden. 2014 im Olympia-Jahr hatten wir fast 10 Absagen. Bei Ländern wie Schweiz und Deutschland ist es so: Wenn die besten Spieler nicht kommen oder kein Bock haben zu kommen, dann haben wir keine Chance. Wir haben nicht die Kapazität, die mit der 2. oder 3. Garde zu ersetzen und konkurrenzfähig zu sein. Wir mussten ein Programm bauen, wo die Spieler es lieben zu kommen – mit einem Coach, der ein System spielt, das attraktiv ist, nicht nur defensiv und mauernd, sondern offensiv und mutig. Die Idee mit Patrick Fischer war es, genau diese Identität zu installieren und weiterzuentwickeln. Ich bin superfroh, wie sich das alles entwickelt hat. Auch der Glaube in die eigene Arbeit ist 2015 entstanden. Es würde mich nicht wundern, wenn Patrick Fischer sogar irgendwo in der Nähe ist.“

MagentaSport-WM-Experte Rick Goldmann resümiert die Partie: „Es hätten beide Mannschaften entscheiden können. Glückwunsch nach Finnland, dass sie einen Weg finden, diesen Treffer zu erzielen. Es war wahrscheinlich defensiv die beste Leistung. Wenn du über 70 Minuten keinen Treffer bekommst, ist es defensiv schon sehr konzentriert und mannschaftlich geschlossen – genau das, was die finnische Mannschaft auszeichnet, wenn sie erfolgreich ist.“

… über den geplatzten Schweizer Titeltraum: „Das ist die Goldmission. Die hätte hier eigentlich golden enden sollen. Das haben sie sich vorgenommen, da haben sie lange drauf hintrainiert. Sie haben dreimal den Schuss gehabt. Aber man muss so ehrlich sein: Das hast du hier kaum mehr in der Hand gehabt, wer diesen einen Schuss hat. Es war ein absolut ausgeglichenes Spiel – der Schuss von Helenius hat es für Finnland entschieden.“

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#EishockeyDeutschland – Folge 3 „Leere“

Die Reihe #EishockeyDeutschland mit intensiven Einblicken in den WM-Ablauf des DEB-Teams geht in die 3. Runde! Die 3. Folge mit dem Titel „Leere“ ist ab Montag, dem 01.06.2026, ab 18 Uhr verfügbar. Link zum Teaser: clipro.tv/player?publishJobID=eTl5UjRYK3ViNndaT1FmY0NwZUZUbFdldUxFdlp5WUc3dzB0YWZ0dXNLQT0=