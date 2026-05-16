WM: Österreich feiert 5:2-Auftaktsieg über Großbritannien

Zürich. (PM ÖEHV) Die ersten Punkte sind eingefahren, dem obersten Ziel Klassenerhalt ist man einen Schritt nähergekommen.

Zum Auftakt der WM 2026 legte die ÖEHV-Auswahl gegen Großbritannien einen Traumstart hin, führte nach zehn Minuten 3:0. Noch vor der ersten Pause verkürzte Großbritannien auf 2:3, danach bestimmte aber wieder Österreich das Geschehen. Sonntag, 16:20 Uhr live auf ORF 1, folgt das Spiel gegen Ungarn. Mit einem neuerlichen Erfolg, wäre der Klassenerhalt frühzeitig gesichert.

„Bei jedem Sieg geht ein Durchatmen durchs Team, auch durch den Teamchef, weil uns das dem primären Ziel Klassenerhalt näherbringt. Mit einem Sieg in eine WM zu starten, noch dazu gegen einen direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt, ist sehr wichtig. Vor allem, da dieser Sieg mit einer guten Leistung zustandegekommen ist“, zeigte sich Head Coach Roger Bader nach Spielende zufrieden.

Seine Schützlinge legten einen wahren Traumstart hin. Mit einem gezielten Schuss ins Kreuzeck eröffnete Benjamin Nissner in der 3. Minute die WM. Vier Minuten später lenkte Peter Schneider einen Schuss von Nissner unhaltbar zum 2:0 ab, Paul Huber setzte in der 10. Minute intensiv nach und brachte die Scheibe zum 3:0 über die Linie.

Ein kurzer Durchhänger brachte die Briten kurz darauf zurück ins Spiel. Innerhalb von nur 37 Sekunden stellten David Clements (16.) und Liam Kirk (17.) auf 2:3. Es waren die einzigen zwei Schüsse, bei denen David Kickert machtlos war. Abgesehen davon präsentierte sich der 32-Jährige einmal mehr als sicherer Rückhalt, glänzte auch mit dem ein oder anderen Big Save.

Im 2. Drittel übernahm Österreich wieder das Kommando, schüttelte die aufgekommene Nervosität nach den zwei Gegentreffern ab und stellte durch Peter Schneider (27.), der Mat Robson im Tor Großbritanniens aussteigen ließ, und Leon Wallner (34.), der sein erstes WM-Tor erzielte, wieder den alten Abstand von drei Toren her.

Im Schlussdrittel kontrollierte Österreich das Spiel und feierte einen verdienten 5:2-Sieg. In knapp 24 Stunden geht es bereits weiter, wartet mit Ungarn der nächste direkte Konkurrent im Kampf um den Klassenerhalt. Das Spiel wird um 16:20 Uhr live auf ORF 1 übertragen.

Head Coach Roger Bader: „Wir haben stark begonnen, dann schießen sie plötzlich zwei Tore. Damit ist ein bisschen Nervosität aufgekommen. Die Briten haben Spieler, die aus dem Nichts Tore erzielen können. Wir wussten, wir dürfen ihnen nichts geben, sonst sind sie wieder da. 50 von 60 Minuten haben wir das gut gemacht. Morgen beginnt es wieder bei null. Ungarn ist genauso ein unangenehmer und hartnäckiger Gegner wie wir das heute von Großbritannien erwartet haben. So wie heute müssen wir auch gegen Ungarn spielen, das geradlinige, schnelle Eishockey. Wir müssen wieder eine sehr gute Leistung bringen um sie zu schlagen.“

Kapitän Peter Schneider, der auch zum besten Spieler gewählt wurde: „Ich bin wahnsinnig stolz auf die Leistung von den Jungs. Jeder einzelne hat heute eine unglaubliche Leistung aufs Eis gesetzt. Wir haben den Gameplan sehr gut umgesetzt, auch wenn nicht alles perfekt war. Wir haben das erledigt, was wir uns vorgenommen haben. Ungarn wird sehr unangenehm, ähnlich wie heute die Briten. Die Dinge, die wir im ersten Drittel umgesetzt haben, wenn wir das über weite Strecken umsetzen, bin ich zuversichtlich, dass wir auch dieses Spiel erfolgreich gestalten können.“

2026 IIHF Ice Hockey World Championship

Mai 2026 – 31. Mai 2026, Zürich und Fribourg (SUI)

Titelverteidiger: USA

Gruppe A, Zürich: USA, Schweiz, Finnland, Deutschland, Lettland, Österreich, Ungarn, Großbritannien

Gruppe B, Fribourg: Kanada, Schweden, Tschechien, Dänemark, Slowakei, Norwegen, Slowenien, Italien

Spielplan

Großbritannien vs. Österreich 2:5 (2:3, 0:2, 0:0)

Sa., 16. Mai 2026, 12:20 Uhr, Swiss Life Arena, 7.974 Zuschauer:innen

Torschützen Großbritannien: David Clements (16.), Liam Kirk (17.)

Torschützen Österreich: Benjamin Nissner (3.), Peter Schneider (7., 27.), Paul Huber (10.), Leon Wallner (34.)