WM-Generalprobe geht schief! DEB-Team unterliegt den USA mit 3:6 – Harold Kreis: „Müssen ohne Scheibe bessere Entscheidungen treffen“

München. (PM DEB) Die deutsche Herren-Nationalmannschaft unterliegt im letzten WM-Vorbereitungsspiel gegen die Auswahl der USA. Das Team um Bundestrainer Harold Kreis muss in München...

München. (PM DEB) Die deutsche Herren-Nationalmannschaft unterliegt im letzten WM-Vorbereitungsspiel gegen die Auswahl der USA.

Das Team um Bundestrainer Harold Kreis muss in München eine 3:6-Niederlage hinnehmen. Torschützen für die deutsche Mannschaft waren Dominik Kahun (50./ 55.) und Daniel Fischbuch (57.).

Bereits am morgigen Mittwochvormittag reist die DEB-Auswahl nach Tampere (FIN). Zum WM-Auftakt trifft das deutsche Team dort am Freitag, den 12. Mai 2023 auf Schweden. Spielbeginn ist um 19:20 Uhr deutscher Zeit.

• Als Kapitän führte Moritz Müller das Team auf das Eis, Assistenten waren Marco Nowak und Marcel Noebels.

• Starting Goalie am heutigen Abend war Mathias Niederberger.

• Maksymilian Szuber, Filip Varejcka und Wojciech Stachowiak gaben ihr Länderspiel-Debüt.

• Der Doppel-Torschütze Dominik Kahun wurde als bester deutscher Spieler ausgezeichnet.

• Zuschauerzahl in München: 5.028

• Die Verteidiger Kai Wissmann und Leon Gawanke stoßen morgen bzw. am Samstag in Finnland zur DEB-Auswahl.

Stimmen zum Spiel

Bundestrainer Harold Kreis: „Wir hatten drei neue Sturmreichen und die Mannschaft hat versucht nach vorne zu spielen. Wir haben am Anfang eine gute Scheibenführung gehabt, später ist uns das dann ein wenig abhandengekommen, als uns die Amerikaner mehr unter Druck gesetzt haben. Dann haben wir nicht mehr diese sauberen Pässe gemacht und somit haben sie dann ihr Transition-Spiel durchziehen können. Die Mannschaft hat aber nach jedem Drittel nochmal die Korrektur vorgenommen und damit war das eine gute Vorbereitung für die WM für uns.“

DEB-Kapitän Moritz Müller: „Ich fand, dass es ein guter letzter Test war, der uns auch nochmal einige Rückschlüsse gegeben hat. Ich fand, dass wir streckenweise ein sehr gutes Spiel gegen einen sehr starken Gegner gemacht haben. Vom Gefühl her ist das Ergebnis noch ein bisschen zu hoch und spiegelt nicht ganz den Spielverlauf wider. Wir haben zu leichte Tore hergegeben und es den Amerikanern ein bisschen zu einfach gemacht. Alles in allem haben wir aber gute Ansätze gezeigt und wissen was wir besser machen müssen. Wir fahren auf jeden Fall jetzt mit einem guten Gefühl nach Finnland.“

Die WM-Vorbereitungsspiele der deutschen Herren-Nationalmannschaft:

13.04.2023 | 19:30 in Kassel | Deutschland – Tschechien 2:6 (1:0, 0:2, 1:4)

15.04.2023 | 17:00 in Frankfurt | Deutschland – Tschechien 1:5 (0:1, 0:1, 1:3)

20.04.2023 | 19:30 in Deggendorf | Deutschland – Österreich 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)

22.04.2023 | 17:00 in Landshut | Deutschland – Österreich 2:3 n. P. (1:1, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1)

28.04.2023 | 17:30 in Žilina (SVK) | Slowakei – Deutschland 3:4 (1:1, 0:2, 2:1)

29.04.2023 | 14:30 in Trenčín (SVK) | Slowakei – Deutschland 3:4 OT (1:0, 2:3, 0:0, 0:1)

09.05.2023 | 19:30 in München | Deutschland – USA 3:6 (0:2, 0:1, 3:3)

3:6 gegen USA: WM-reifes Schlussdrittel, die drei Neuen Seider, Gawanke und Wissmann “helfen uns enorm”

München. (PM MagentaSport) Deutschland verliert die WM-Generalprobe gegen eine effektive USA-Auswahl mit 3:6 nach normaler Spielzeit.

In einem wilden Schlussdrittel fallen 6 Treffer in den letzten 9 Minuten. WM-reif war die deutsche Reihe Peterka, Kahun, Tiffels, die sich etliche Chancen erarbeiteten und die Torflaute dann beendeten.

Bundesstrainer Harold Kreis bilanzierte nach der 4. Niederlage im 7. WM-Test: „Wir müssen schauen, dass wir ohne Scheibe bessere Entscheidungen treffen. Wir wollten Druck machen. Manchmal zu viel. So lagen wir fast das ganze Spiel in Rückstand.“

Der deutsche Kader wird sich zur WM noch verändern. Leon Gawanke und Kai Wissmann werden neben Mo Seider noch zum Nationalteam stoßen. Das bestätigte DEB-Sportdirektor Christian Künast. „Jede Verstärkung tut uns gut und Spieler aus Nordamerika sind immer eine Verstärkung. Es hilft uns enorm. Wir waren aber auch davor schon eine Mannschaft mit Qualität. Jetzt haben wir die Qualität ein bisschen angehoben und dann lassen wir uns überraschen“, so Künast über die „Neuen“, auf die sich auch Frederik Tiffels freut: „Die sind es gewohnt, dass es schneller geht. Mo kann man da herausheben, dass er eine sehr große Hilfe ist und viel Eis fressen wird.“ MagentaSport zeigt ab 12. Mai die deutschen WM-Gruppenspiele und alle k.o-Partien.

Nachfolgend die wichtigsten Stimmen der WM-Vorbereitung gegen USA übermittelt durch MagentaSport.

Weiter geht es am Freitag mit dem 1. Spiel der deutschen Nationalmannschaft bei dem WM 2023 gegen Schweden – live ab 18.30 Uhr bei MagentaSport.

Deutschland – USA 3:6 (3:7 nach vereinbarter OT)

Deutschland verliert den letzten und 7. Test gegen die USA mit 3:6. Ein packendes Schlussdrittel mit sechs Treffern in den letzten neun Minuten inklusive. Die USA gewinnen auch die vereinbarte Over Time und das Penaltyschießen. Für Deutschland geht es am Freitag los gegen die Schweden.

Die Bilanz von Harold Kreis, Bundestrainer Deutschland: „Wir haben uns viel vorgenommen. Wir haben auch gut angefangen, haben gute Pässe gespielt. Dann ist uns die Puckführung ein wenig abhandengekommen. Wir haben dann zu viele überzählige Angriffe zugelassen. Wir haben den Raum vor dem Tor nicht gut abgesichert. Insgesamt hat die Mannschaft hart gearbeitet. Wir haben im 3. Drittel einige Chancen erarbeitet, aber wir waren da etwas zu optimistisch in der Vorwärtsbewegung… Wir versuchen die Offensivzonen zu halten, aber wir hatten manchmal vier Leute in der Vorwärtsbewegung, obwohl wie nicht die Scheibe hatten. Die Jungs haben das Spiel gesucht. Wir müssen schauen, dass wir ohne Scheibe bessere Entscheidungen treffen. Wir wollten Druck machen. Manchmal zu viel. So lagen wir fast das ganze Spiel in Rückstand.“

Über die Entscheidung noch einzelne Spieler streichen zu müssen: „Das ist ein Teil meiner Tätigkeit, der nicht so viel Spaß macht. Wir werden heute Abend noch mit den Spielern Gespräche führen. Morgen werden wir dann nach Finnland abreisen.“

Frederik Tiffels, Deutschland: „Das war eine gute Vorbereitung auf das, was kommt. International wird einfach schneller Eishockey gespielt. Da hast du weniger Zeit, um Entscheidungen zu treffen. Ich glaube, wir haben einiges gut gemacht, hatten aber zu viele Turnover. Wir müssen schneller spielen. Das nehmen wir auf jeden Fall mit.“

Über das Spiel gegen Schweden: „Ich bin sehr optimistisch. Wir freuen uns alle auf die WM. Für einige ist es das 1. WM-Spiel. Wir werden hochmotiviert in das Turnier gehen. Mal schauen, was dann kommt.“ Über die nachreisenden Spieler: „Wir sind froh, dass die drei kommen. Die sind es gewohnt, dass es schneller geht. Mo kann man da herausheben, dass er eine sehr große Hilfe ist und viel Eis fressen wird.“

DEB-Sportdirektor Christian Künast in der Drittelpause über die Teilnahme von Moritz Seider: „Er tut uns gut und er gibt uns Qualität in allen Bereichen. Absage hin oder her, man muss einfach respektieren, wie er sich gefühlt hat, nach zwei Jahren, die er eigentlich durchgespielt hat. Ich glaube, er hat die 3. Meisten Blocks in der Regular Season in der NHL. Er war am Limit. Es ist aber umso schöner, wenn er uns signalisiert – und wir haben den Kontakt die ganze Zeit gehalten – ich bin bereit und ich bin da für Deutschland. Das ist ein tolles Zeichen.“

Über die Zusage von Leon Gawanke von den Winnipeg Jets während des Spiels: „Mitte des 1. Drittels sind E-Mail und Anruf aus Winnipeg eingegangen, dass Leon die Freigabe hat. Damit ist das auch bestätigt. Er wird am Samstag, glaube ich, direkt nach Finnland fliegen. Er stößt dann am Wochenende zur Mannschaft. Kai Wissmann fliegt am Mittwoch nach Finnland, der kommt also mit der Mannschaft an. Im Sektor Verteidigung konnten wir nochmal nachlegen und das tut uns gut.“

Über die Qualität der Mannschaft für die WM: „Jede Verstärkung tut uns gut und Spieler aus Nordamerika sind immer eine Verstärkung. Es hilft uns enorm. Jetzt lassen wir die Mannschaft erstmal ankommen. Wir waren aber auch davor schon eine Mannschaft mit Qualität. Jetzt haben wir die Qualität ein bisschen angehoben und dann lassen wir uns überraschen.“

Über die Offensive der Mannschaft: „Ich glaube nicht, dass das unsere Problemzone ist. Wir haben Spieler, die Offensiv unglaubliches Potential haben. Weltmeisterschaften sind auch da, dass diese Spieler auch mal ausbrechen. Wir sind überzeugt von unserer Truppe.“

Über Dominik Bokk, der es nicht in den Kader geschafft hat: „Es ist, wie es ist. Das Trainerteam sucht nicht nach Einzelpunkten, sondern nach der Mannschaft und nach Rollen. Da hat es nicht ganz gepasst für den Dominik. Er hat es leider wieder verpasst. Er wird dranbleiben und dann werden wir sehen, was die Zukunft bringt… Ich kenne ihn seit der U18. Er ist ein Spieler mit sehr viel Potential. Gewisse Punkte haben in diesem Jahr vielleicht etwas gefehlt. Er ist nicht weit weg, sondern nah dran.“

Die Eishockey-WM live bei MagentaSport:

11. Mai, ab 19.30 Uhr: Webshow WM-Spezial

12. Mai, ab 18.30 Uhr: Schweden-Deutschland

13. Mai, ab 18.30 Uhr: Deutschland-Finnland

15. Mai, ab 14.30 Uhr: Deutschland-USA

18. Mai, ab 18.30 Uhr: Dänemark-Deutschland

19. Mai, ab 18.30 Uhr: Österreich-Deutschland

21. Mai, ab 14.30 Uhr: Deutschland-Ungarn

23. Mai, ab 10.30 Uhr: Deutschland-Frankreich

25. Mai, ab 14.30 Uhr: Konferenz und Einzelspiele Viertelfinale

27. Mai: Halbfinalspiele

28. Mai: Spiel um Platz drei und Finale

2799 Ex NHL-Profi und Silbermedaillengewinner Christian Ehrhoff wagt nach fünf Jahren im Eishockey-Ruhestand mit dann 41 Jahren im September ein Comeback bei seinem Herzensverein Krefeld Pinguine in der DEL2. Kann dieses Comeback wirklich gelingen? Ja, ich traue ihm das zu 100% zu. In der Kabine und als Identifikationsfigur wird er sehr helfen, sportlich auf dem Eis eher weniger. Nein, die Pause war zu lang. Das Comeback wird vorzeitig enden. Kann ich so gar nicht einschätzen.