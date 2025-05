WM-Generalprobe geht mit 2:5 an die USA – Doppelpacker Justin SchÃ¼tz – Moritz Seider zum KapitÃ¤n der Nationalmannschaft ernannt

Düsseldorf. (PM DEB) Die deutsche Männer-Nationalmannschaft hat zum Abschluss der WM-Vorbereitung eine Niederlage hinnehmen müssen.

Vor ausverkaufter Kulisse mit 12.300 Zuschauern im PSD Bank Dome in Düsseldorf endete die Partie gegen die USA mit 2:5 (0:1, 0:2, 2:2). Doppel-Torschütze für das DEB-Team war Justin Schütz.

Im Tor startete heute Philipp Grubauer, ab der Spielmitte übernahm Mathias Niederberger. Moritz Seider führte die DEB-Auswahl erstmals als Kapitän auf das Eis. Die deutsche Mannschaft zeigte eine engagierte Leistung, konnte ihre Chancen aber erst spät nutzen. Die USA verwerteten ihre Möglichkeiten hingegen effizienter und führten nach zwei Dritteln mit 3:0. Im Schlussdrittel kam das DEB-Team durch zwei Treffer von Justin Schütz auf 2:3 heran, doch die US-Amerikaner schlugen prompt zurück und sorgten für den 2:5-Endstand nach 60 Minuten. In der anschließenden Verlängerung, die zu Trainingszwecken zwischen beiden Teams vereinbart war, traf mit Tage Thompson erneut ein US-Amerikaner.

Am Montagmorgen reist die Nationalmannschaft in den WM-Spielort Herning, um sich vor Ort auf den Turnierstart vorzubereiten. Das erste WM-Spiel steht für die deutsche Mannschaft am Samstag, den 10. Mai, auf dem Programm. Gegner ist Ungarn (16:20 Uhr). Einen Tag später geht es gegen Kasachstan (16:20 Uhr).

Spiel-Übersicht GER – USA

• Torschütze Team GER: Justin Schütz (48./ 54.)

• Schussverhältnis: Deutschland 23 – USA 38

• Strafminuten: Deutschland 6 – USA 8

• Starting Goalie: Philipp Grubauer, ab der 30. Spielminute Mathias Niederberger

• Kapitän: Moritz Seider (C), Marc Michaelis (A), Jonas Müller (A)

• Bester Spieler Team GER: Justin Schütz

• Zuschauerzahl: 13.200 Zuschauer

• Statistik: https://stats.iihf.com/deb/47/index.html

Stimmen zum Spiel GER – USA

Bundestrainer Harold Kreis: „Wir haben gut begonnen und konnten mit dem ersten Forecheck direkt Druck machen. Unser Spiel war dann teilweise zu kompliziert. Dafür sind aber diese Spiele da, um zu sehen, was noch nicht funktioniert. Wir haben jetzt Material, mit dem wir arbeiten können. Die Erkenntnisse aus dem Spiel werden uns bei Turnierbeginn weiterhelfen.“

Stürmer Lukas Reichel: „Wir sind gut ins Spiel gekommen. Unser Forecheck war gut. Nach einer starken Phase der Amerikaner, sind wir im Schlussdrittel wieder zurückgekommen. Wir können daraus lernen, um künftig schlauer zu spielen. Ich habe ein gutes Gefühl für die WM. Es macht mir Spaß für Deutschland zu spielen.“

Stürmer Dominik Kahun: „Uns ist es sehr wichtig, gegen solch starke Gegner zu spielen. Das Ergebnis sieht nicht so gut aus, aber das war ein wichtiger Test für uns, bei dem wir viel lernen konnten. Wir brauchen noch zu viele Schüsse, um ein Tor zu erzielen. Da waren die Amerikaner heute besser.“

Moritz Seider zum Kapitän der Nationalmannschaft ernannt

Verteidiger Moritz Seider wird bei der kommenden 2025 IIHF-Weltmeisterschaft in Dänemark und Schweden die deutsche Nationalmannschaft als Kapitän anführen. Bereits im heutigen Spiel gegen die USA im PSD BANK DOME in Düsseldorf (17 Uhr, live auf MagentaSport) wird er das „C“ auf dem Trikot tragen.

Als Assistenten stehen ihm Marc Michaelis und Jonas Müller während der WM zur Seite. Auch Dominik Kahun wurde als weiterer Assistenzkapitän bestimmt und ist damit Teil der offiziellen Führungsgruppe für das kommende Turnier, das am kommenden Freitag beginnt. Das erste WM-Spiel bestreitet die DEB-Auswahl am Samstag, den 10. Mai 2025 gegen Ungarn (Spielbeginn 16:20 Uhr).

Bundestrainer Harold Kreis: „Wir haben von Verbandsseite aus entschieden, diese Rollen nicht nur allein über die Anzahl der Länderspiele zu definieren, sondern weitere Faktoren mit einzubeziehen. So sind wir zur Entscheidung gelangt, diese vier Spieler zu benennen. Sie verkörpern aus unserer Sicht die Führungsgruppe in der Kabine und stehen sowohl für die ältere Gruppe als auch für die Jüngeren in unserem Team. Sie sind damit ideale Bindeglieder in unserer Kabine, was ausschlaggebend für unsere Entscheidung war.“

Verteidiger Moritz Seider: „Es ist natürlich eine absolute Ehre für mich, dieses Amt innezuhaben und es erfüllt mich mit großem Stolz. Es sind auch große Fußstapfen, in die ich treten werde. Insofern baue ich auf den Support der anderen in der Kabine. Die Vorfreude ist sehr groß auf die WM, denn wir sind eine gute Gruppe und wir gehen optimistisch in das Turnier.“

WM-Vorbereitung der deutschen Männer-Nationalmannschaft

10.04.2025 | Deutschland – Tschechien 0:7 (0:2, 0:2, 0:3)

12.04.2025 | Deutschland – Tschechien 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

16.04.2025 | Slowakei – Deutschland 2:3 (2:0, 0:1 0:2)

17.04.2025 | Slowakei – Deutschland 4:0 (1:0, 3:0, 0:0)

24.04.2025 | Österreich – Deutschland 2:3 (0:0, 1:2, 1:1)

26.04.2025 | Deutschland – Österreich 5:0 (0:0, 2:0, 3:0)

04.05.2025 | Deutschland – USA 2:5 (0:1, 0:2, 2:2)

Alle Partien der WM-Vorbereitung werden live und kostenlos bei MagentaSport übertragen.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV