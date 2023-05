WM-Auftakt für DEB-Auswahl: Freitagabend gegen Schweden, Samstagabend geht es gegen Finnland

Tampere. (PM DEB) WM-Auftakt für die deutsche Nationalmannschaft: Am morgigen Freitag, den 12. Mai 2023, startet die die DEB-Auswahl gegen Schweden in die 2023...

Tampere. (PM DEB) WM-Auftakt für die deutsche Nationalmannschaft: Am morgigen Freitag, den 12. Mai 2023, startet die die DEB-Auswahl gegen Schweden in die 2023 IIHF-Weltmeisterschaft.

Spielbeginn ist um 19.20 Uhr deutscher Zeit in der Nokia Arena in Tampere (FIN). Bereits am Tag darauf trifft das deutsche Team auf den amtierenden Weltmeister und Gastgeber aus Finnland. Diese Partie startet ebenfalls um 19.20 Uhr deutscher Zeit. Die Spiele werden live bei MagentaSport und Sport1 übertragen.

Die Mannschaft um Bundestrainer Harold Kreis ist am Mittwochnachmittag in Tampere eingetroffen und hat am heutigen Donnerstag die erste Eis-Einheit der WM-Arena absolviert. Mit dabei war auch der nachnominierte Stürmer Manuel Wiederer, der zur Mittagszeit in Tampere eingetroffen ist. Somit wurde das Training mit nahezu dem kompletten Kader absolviert werden. Einzig Verteidiger Leon Gawanke konnte noch nicht an der Einheit teilnehmen, er wird am Wochenende in Finnland erwartet. Vor dem Auftaktspiel gegen Schweden am Abend steht für die DEB-Auswahl am Vormittag noch ein Pre-Game-Skate auf dem Programm.

Bundestrainer Harold Kreis: „Wir spüren, dass die Mannschaft loslegen will, das geht uns vom Coaching Staff genauso. Es war eine lange Vorbereitung und jeder ist bereit, in das WM-Turnier zu starten. Wir befassen uns jetzt Schritt für Schritt mit den Aufgaben, die vor uns liegen. Wichtig ist, bei unserem Spiel zu bleiben und in unsere Fähigkeiten zu vertrauen. Das gilt für den Auftakt morgen genauso wie für den gesamten Turnierverlauf.“

Kapitän Moritz Müller: „Die Mannschaft ist in einer guten mentalen Verfassung und freut sich sehr auf den Turnierstart morgen Abend. Immer bei uns zu bleiben, wird ohnehin die wichtigste Aufgabe des Turniers. Es wird ein Reifeprozess und ich freue mich auf die Reise durch diese WM, die endlich wieder beginnt.“

