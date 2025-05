WM 2025: Ã–sterreich steht nach Sensationssieg Ã¼ber Lettland im Viertelfinale

Stockholm. (PM ÖEHV) Was für ein denkwürdiger und historischer Tag für Österreichs Eishockey: Österreichs Herreneishockey Nationalteam gewann bei der 2025 IIHF Ice Hockey World Championship in Stockholm vor 4.973 Fans in der Avicii Arena nach einer sensationellen Leistung gegen Lettland mit 6:1 und steht zum ersten Mal seit 31 Jahren im WM-Viertelfinale.

Die Tore für die ÖEHV-Auswahl erzielten Dominic Zwerger (18., 53.), Benjamin Baumgartner (24./PP1), Vinzenz Rohrer (26., 58./SH1/EN), Thomas Raffl (45.). Das Viertelfinale steigt am Donnerstag, Spielort und Gegner entscheiden sich erst heute Abend.

Kampfgeist, Wille und eine unglaubliche Abgebrühtheit vor dem eigenen, wie auch dem gegnerischen Tor. Das waren einmal mehr die Zutaten, die sämtliche Sportfans, Experten und Eishockey-Fans weltweit in Ekstase versetzten. Im alles entscheidenden Spiel um den Viertelfinaleinzug gegen Lettland spielt Österreich ein starkes erstes Drittel, lässt den Gegner kaum zu Chancen kommen und erarbeitet sich selbst einige Hochkaräter. Direkt nach Ablauf der Zeitstrafe gegen Dominic Zwerger, blockt Lucas Thaler einen Schuss der Letten. Der Puck landet direkt auf der Schaufel des von der Strafbank kommenden Zwerger. Der stürmt alleine auf das Gehäuse von Kristers Gudlevskis, tänzelt diesen aus und stellt auf 1:0.

Zu Beginn des zweiten Drittels setzt sich Lettland zunächst in der rotweißroten Zone fest. In der 24. Minute setzen die Unparteiischen Ralfs Freibergs zur Abkühlung für zwei Minuten in die Box, doch bereits nach 17 Sekunden darf er sich davon wieder erheben. So lange braucht Österreich lediglich um die Überzahl auszunutzen und durch Benjamin Baumgartner auf 2:0 zu stellen. Exakt zwei Minuten später fängt Vinzenz Rohrer in der eigenen Zone einen Querpass der Letten ab, stürmt über das gesamte Feld und lässt Gudlevskis alt aussehen – 3:0, 26. Minute.

Nachdem Lettland in der 29. Minute auf 1:3 verkürzt, hat Paul Huber noch gegen Ende des zweiten Drittels die Chance auf das 4:1. Dieses ließ noch etwas auf sich warten, sollte dann aber in der 45. Minute fallen. Lettland agiert hinter dem eigenen Tor nervös. Die Scheibe kommt zu Peter Schneider, der ideal für Thomas Raffl ablegt, der locker zum 4:1 enschiebt. Die WM-Bronzenen von 2023 erarbeiten sich in Summe zwar mehr Torschüsse als Österreich, doch die rotweißroten Cracks zeigen sich weit effizienter und kaltschnäuziger.

In der 53. Minute macht schließlich Dominic Zwerger alles klar, der gemeinsam mit Peter Schneider auf das lettische Tor stürmt, sie gemeinsam den einzigen Gegenspieler ausspielen und auf 5:1 erhöhen. Lettland nimmt bereits einige Minuten vor Spielende den Torhüter vom Eis um sich noch einmal zurückzukämpfen, doch Österreich verteidigt wie schon in den Partien zuvor konsequent. Den Schlusspunkt der Partie setzt schließlich Vinzenz Rohrer mit dem 6:1 ins leere Tor. Nach der Schlusssirene versammeln sich die Spieler zu einer einzigen Jubeltraube. Mit dem Sieg schreibt man ein Stück österreichische Eishockeygeschichte und steht erstmals seit 1994 im WM-Viertelfinale.

Auf wen man dabei trifft ist noch offen. Sollte Schweden die Gruppe A gewinnen und in der Parallelgruppe Dänemark mit einem Sieg über Deutschland auf Rang 4 vorstoßen, werden die Viertelfinali innerhalb der eigenen Gruppen ausgetragen. In diesem Fall würde Österreich in Stockholm bleiben und am Donnerstag erneut auf Gastgeber Schweden treffen. Bei jeder anderen Konstellation, übersiedelt das Nationalteam am Mittwoch nach Herning und trifft auf den Sieger der Gruppe B.

Head Coach Roger Bader: „Natürlich kommt ein Lächeln über mein Gesicht. Während dem Spiel bin ich so im Flow, dass die Emotionen erst später rauskommen. Wenn wir im Hotel sind, werden die Emotionen ganz bestimmt hochkommen. Ich bin unglaublich stolz wie die Mannschaft heute performt hat. Eigentlich schon bei der ganzen WM. Wir haben sieben gute, oder sehr gute Spiele gespielt.

Heute ist alles zusammengelaufen. Gutes Powerplay, gutes Penalty Killing, gut verteidigt, sehr guter Torhüter, viele kämpferische Extras, Tore geschossen. Es war ein richtig schönes Spiel. Die Mannschaft hat sich das verdient. Das ist eine irrsinnig gute Mannschaft. Ich liebe dieses Team, diese Spieler und was sie heute getan haben, werde ich sicher mein Leben nicht vergessen.“

Kapitän Thomas Raffl: „Unfassbar. Das Viertelfinale ist jetzt Realität. Ich glaube wir haben von Anfang an gewusst, dass wir gegen einen sehr starken Gegner spielen. Wir haben einfach den Mut nie verloren. Wir haben so einen starken Glauben in der Mannschaft gehabt, dass wir dieses Spiel gewinnen können. Von Anfang bis Ende haben wir unser Spiel konstant durchgezogen und verdient gewonnen. Es ist so eine coole Truppe. Wir haben so einen starken Glauben. Das ist vielleicht der Unterschied, dass wir in Bezug auf den Glauben und den Respekt eine andere Ansichtsweise haben. Vielleicht haben wir in der Vergangenheit diese Topnationen zu viel respektiert. Wir wollen alle Eishockey spielen, wollen unseren Spaß haben und wenn wir unser Spiel spielen, können wir mit jedem mitspielen. Jetzt geht es ins Viertelfinale und wir wollen natürlich den Sieg haben.“

2025 IIHF Ice Hockey World Championship

9. – 25. Mai 2025, Stockholm, Schweden & Herning, Dänemark

Lettland vs. Österreich 1:6 (0:1,1:2,0:3)

Di., 20. Mai 2025, Avicii Arena, 12:20 Uhr, 4.973

Torschütze Lettland: Eduards Tralmaks (29.)

Torschützen Österreich: Dominic Zwerger (18., 53.), Benjamin Baumgartner (24./PP1), Vinzenz Rohrer (26., 58./SH1/EN), Thomas Raffl (45.)

