WM 2025: Ã–sterreich liefert Kanada mit Superstar Crosby bei 1:5-Niederlage lange einen harten Fight

Stockholm. (PM ÖEHV) Österreichs Herreneishockey Nationalteam hielt bei der 2025 IIHF Ice Hockey World Championship in Stockholm vor 5.259 Fans in der Avicii Arena gegen Rekordweltmeister Kanada mit einer guten Leistung lange dagegen, musste am Ende aber ein 1:5 hinnehmen.

Das Tor für die ÖEHV-Auswahl erzielte Vinzenz Rohrer (12.). Nur knapp 18 Stunden nach dem Duell mit Kanada folgt Freitag ab 16:20 Uhr das erste Schlüsselspiel in Stockholm. In der Avicii Arena wartet Frankreich, live zu sehen auf ORF SPORT + und ab 18:10 Uhr auf ORF 1.

Österreich startete mit Goalie Florian Vorauer, der sein WM-Debüt gab, in die Partie gegen den Topfavoriten aus Nordamerika. David Kickert war als Back Up im Line Up. Rot-Weiß-Rot präsentierte sich zu Beginn mit viel Selbstvertrauen: Nach wenigen Sekunden prüfte Dominic Zwerger Kanadas Starkeeper Marc-André Fleury, wenige Augenblicke später gab Benjamin Baumgartner einen gefährlichen Schuss ab. Kanada übernahm mit jedem Wechsel immer mehr das Kommando und rotierte schnell in der Angriffszone. ÖEHV-Torhüter Vorauer stand im Mittelpunkt des Geschehens, wurde aber von der Defensive sehr gut unterstützt. Österreich hatte die erste Überzahl, mehr als ein guter Schuss von Brian Lebler schaute in der numerischen Überlegenheit nicht heraus. Nach einem schnellen Konter über Benjamin Baumgartner spielte Brian Lebler einen Traumpass auf Vinzenz Rohrer, der die Scheibe zur 1:0-Führung ins rechte Kreuzeck hob (12.). Die Kanadier drückten auf den Ausgleich, aber Florian Vorauer hielt im ersten Abschnitt famos. Bei einem Stangenschuss aus spitzem Winkel von Barrett Hayton hatte Österreich eineinhalb Minuten vor Drittelende das nötige Glück.

Im zweiten Abschnitt hatte Kanada sein erstes Powerplay und Nathan MacKinnon traf mit einem satten Schuss zum schnellen 1:1-Ausgleich (22.). Postwendend hatte Österreich die nächste Überzahl, Lukas Haudum feuerte einen gefährlichen Schlagschuss ab. Dann hatte das Team von Head Coach Roger Bader nach einem schnellen Konter über Peter Schneider und Dominic Zwerger durch Marco Kasper die beste Chance, Fleury hielt. Die Ahornblätter waren weiterhin überlegen, kombinierten schnell. Adam Fantilli tauchte vor dem österreichischen Tor auf, Vorauer wehrte großartig ab. Dann schnürten die Kanadier die Österreicher bei angezeigter Strafe mit einem Mann mehr auf dem Eis lange ein und Nathan MacKinnon hämmerte den Puck mit 163,9 km/h – der bisher höchste Wert bei dieser WM – zum 2:1 ins Netz (34.). Danach zeigte Vorauer erneut einen hervorragenden Save gegen Ryan O’Reilly. Kurz vor Ende des Drittels prüfte Dominique Heinrich Fleury noch einmal mit einem guten Schuss.

Im letzten Abschnitt hielt der WM-Topfavorit das Tempo weiterhin sehr hoch, Macklin Celebrini hob die Scheibe nach einer guten Abwehr von Vorauer aus kürzester Distanz über das Tor. Österreich zeigte beim nächsten Powerplay der Kanadier ein gutes Penaltykilling. Gegen das schön herausgespielte Tor zum 3:1 durch Travis Konecny war die österreichische Defensive machtlos (49.). Nach einer weiteren tollen Abwehr von Vorauer traf Will Cuylle wenig später zum 4:1 ins Kreuzeck (52.). Den Schlusspunkt setzte Superstar Sidney Crosby mit einem platzierten Schuss zum 5:1 (59.). Keeper Florian Vorauer wurde nach seiner hervorragenden Leistung bei, ersten WM-Spiel seiner Karriere zum besten Spieler Österreichs gewählt.

Vinzenz Rohrer, Torschütze zur 1:0-Führung, freute sich über seinen Treffer gegen Kanada: „Das ist natürlich super, auch wenn der Sidney Crosby da neben dir vorbeiläuft und auch gegen diesen Goalie, gegen diese großen Namen, das ist natürlich für mich schon noch immer etwas ganz Spezielles!“

Marco Kasper lobte die Leistung von Keeper Vorauer und hofft auf schnelle Regeneration: „Florian Vorauer hat ein brutal gutes Spiel gemacht, ich freue mich irrsinnig für ihn. Für uns war es schon richtig zäh, sie haben uns dann schlussendlich schon überrollt im eigenen Drittel, haben viele Chancen kreiert. Da ist es schwierig, dagegenzuhalten. Wir haben unser Bestes gegeben, das können wir immer machen. Wir müssen uns jetzt schnell auf das morgige Spiel konzentrieren, gut essen, gut schlafen probieren und dann werden wir schon bereit sein für morgen!“

Head Coach Roger Bader war mit der Leistung seines Teams zufrieden: „Am Schluss war es das standesgemäße Resultat gegen einen Weltmeisterschafts-Favoriten. Aber ich bin sehr stolz auf die Mannschaft. Nach 40 Minuten 1:2, wir haben heroisch gekämpft in der Defensive, haben unseren dritten Torhüter eingesetzt, der eine super Partie gespielt hat und wir haben uns sehr gut verkauft. Das zweite Drittel war für mich, obwohl wir das verloren haben, brutal stark von unserer Seite. Dass am Schluss im letzten Drittel dann die Kraft ein wenig ausgegangen ist und sie dann die Tore geschossen haben, das musste man fast ein bisschen erwarten. Natürlich hat die Partie Kraft gekostet, aber das haben wir vorher schon gewusst. Wir können nicht einfach dastehen und dass uns Kanada da drüberfährt. Wir mussten kämpfen, so ein Spiel bringt uns auch in jedem Fall weiter. Jetzt ist es wichtig, dass die Spieler so schnell wie möglich ins Bett kommen, gut schlafen. Aber wir haben diese Konstellation schon vor der WM gewusst. Wir werden bereit sein!“

Kanadas Superstar Sidney Crosby fand lobende Worte für die ÖEHV-Auswahl: „Wir mussten hart kämpfen, mussten geduldig agieren, der Goalie machte einige gute Saves. Österreich hat uns außen gehalten und sehr hart verteidigt. Wir haben mit Fortdauer der Partie die richtigen Dinge gemacht. Wir wussten genau, wie Österreich spielen würde. Sie stehen defensiv gut, sie verteidigen ihr Tor und sind eisläuferisch sehr schnell. Man hat das beim Tor gesehen, nach dem schnellen Turnover hatten sie einen guten Konter, sie haben einige gute Cracks, die sich sehr gut bewegen und spielen sehr gut als Team zusammen!“

Kanadas Stargoalie Marc-André Fleury, der seine internationale Abschiedsvorstellung gibt, hat Spaß bei der WM in Schweden: „Es macht Spaß, in diesem Team zu spielen, dieses Jersey zu tragen. Das ist eine super Gruppe, tolle Typen. Die WM-Spiele sind nicht leicht, die Gegner haben schnelle, gute Eisläufer. Alle arbeiten hart, das heute war ein enges Spiel, viel enger als die vorangegangenen. Es ist super, hier zu spielen, die Atmosphäre in der Halle ist großartig!“

Gleich am Freitagnachmittag geht’s gegen Frankreich

Nur knapp 18 Stunden nach dem Duell mit Kanada folgt am Freitag ab 16:20 Uhr das erste Schlüsselspiel in Stockholm. In der Avicii Arena wartet Frankreich, live zu sehen auf ORF SPORT + und ab 18:10 Uhr auf ORF 1.

