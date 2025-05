WM 2025: Ã–sterreich bereit fÃ¼r Finnland und Schweden

Wien. (PM ÖEHV) Die WM 2025 steht in den Startlöchern. Für Österreich beginnt die Mission Klassenerhalt am Freitag um 16:20 Uhr, live auf ORF 1, gegen Finnland. 24 Stunden danach, Samstag 16:20 Uhr erneut auf ORF 1, wartet bereits Gastgeber Schweden.

Die rotweißroten Cracks haben sich rasch eingelebt in Stockholm (SWE) und zeigen sich bereit.

Für Thimo Nickl waren die ersten beiden Trainingseinheiten in der Avicii Arena, sowie in der angrenzenden Trainingshalle Hovet, eine Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte. Von 2021 bis 2023 spielte der Verteidiger für AIK und durfte dabei seine Heimspiele jeweils in einer der beiden Arenen bestreiten: „Es fühlt sich gut an wieder da zu sein, die gleiche Luf zu atmen wie vor ein paar Jahren. Zwei Jahre hab ich es genießen dürfen in diesen Hallen zu spielen.“

Mit guten Erinnerung eröffnet man die WM am Freitag gegen Finnland. Vor einem Jahr konnte man den vierfachen Weltmeister sensationell mit 3:2 bezwingen. Goldtorschütze Benjamin Baumgartner: „Das war für das österreichische Eishockey und auch persönlich einer der schönsten Momente. Wir freuen uns, dass wir wieder gegen sie spielen können. Die Stimmung wird sicher gut. Die Energie wird hoch sein und wir freuen uns darauf.“

Trotz oder gerade aufgrund der herausragenden WM im Vorjahr ist man mit viel Demut nach Stockholm gereist. Das übergeordnete Ziel lautet Klassenerhalt, Head Coach Roger Bader: „Wir freuen uns riesig, dass es jetzt los geht. Finnland ist eine der Topmannschaften. Da muss man sich nichts vormachen nur weil wir sie im Vorjahr geschlagen haben. Sie spielen jedes Jahr um die Medaillen. Wir sind dem Kampf um den Klassenerhalt immer noch näher als dem Kampf um das Viertelfinale. Wir müssen demütig sein und den Klassenerhalt schaffen, bevor uns an höheren Zielen orientieren.“

Mit Finnland und Schweden warten direkt zum Auftakt zwei absolute Topnationen auf Österreich die zusammen 15 WM-Titel errungen haben (SWE 11x, FIN 4x). Finnland holte zuletzt 2022 Gold, Schweden 2018. 2013 war Schweden zuletzt WM-Gastgeber, richtete das Turnier damals gemeinsam mit Finnland aus, wo in Helsinki gespielt wurde.

Dank starker gegner in der WM-Vorbereitung fühlt man sich bereit für diese beiden Kaliber zum Auftakt, Head Coach Roger Bader: „Es geht immer um Raum und Zeit. Umso besser der Gegner ist, umso weniger Raum hat man, umso weniger Zeit hat man und umso wahrscheinlicher ist es, dass man Fehler macht. Man muss ein gutes Puck-Management haben, dieses vertikale Eishockey, von dem wir immer sprechen, umsetzen und in der Verteidigung gut organisiert sein.“

