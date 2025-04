WM 2025: Head Coach Patrick Fischer nominiert Schweizer Kader fÃ¼r erste Vorbereitungswoche

Zürich. (PM SIHF) Am nächsten Montag, 7. April 2025, startet die A-Nationalmannschaft in die Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft in Herning und Stockholm.

Head Coach Patrick Fischer hat für die erste von vier Vorbereitungswochen 26 Spieler aufgeboten, darunter drei Debütanten.

Unter dem Motto „Join our journey to Herning“ nimmt die Herren-Nationalmannschaft parallel zur entscheidenden Phase der National-League-Playoffs die Mission WM 2025 in Angriff. Wie im vergangenen Jahr dient Kloten als Trainingsbasis, von wo aus die Schweiz zu den geplanten Testspielen im In- und Ausland reist.

Drei neue Gesichter im Nati-Aufgebot

Zum Auftakt der WM-Vorbereitung haben Patrick Fischer und sein Coaching-Staff drei Torhüter, neun Verteidiger und 14 Stürmer aus bereits ausgeschiedenen Playoff- und Playout-Teams nominiert.

Mit Leonardo Genoni, Romain Loeffel, Thierry Bader, Sven Senteler und Dario Simion figurieren fünf Akteure im Aufgebot, welche beim letztjährigen Silbermedaillengewinn in Prag und Ostrava dabei waren. Unter ihnen sind Loeffel (156) und Genoni (132) die beiden erfahrensten Nationalspieler mit den meisten Länderspielen.

Zu den Rookies im Aufgebot gehören Rodwin Dionicio, der im vergangenen Juni von den Anaheim Ducks gedraftet wurde und zuletzt in der AHL für die San Diego Gulls sowie seit Ende Januar 2025 für Biel spielte, der erst 18-jährige und damit jüngste aufgebotene Spieler Ludvig Johnson vom EV Zug sowie der 21-jährige Mischa Ramel von Kloten.

Head Coach Patrick Fischer blickt voller Vorfreude auf das Saisonhighlight und die bevorstehende WM-Vorbereitung: «Wir haben für die erste Vorbereitungswoche eine spannende Mischung aus erfahrenen Spielern und vielversprechenden Prospects nominiert. In den kommenden Wochen geht es darum, mit harter Arbeit und voller Energie unser Spiel weiterzuentwickeln und unser System gezielt zu verankern. Jeder Spieler hat die Chance, sich mit Einsatz, Leidenschaft und Entschlossenheit für die nächsten Phasen zu empfehlen!»

Jan Cadieux, der neue Head Coach der U20-Nationalmannschaft, sowie Marcel Jenni und Rikard Franzén – Assistenztrainer beim Genève-Servette HC und zuletzt bei der U20-WM in Ottawa im Trainerstab – werden Patrick Fischer an der WM 2025 in Herning und Stockholm als Assistant Coaches unterstützen. Tommy Albelin gehört aufgrund seines Engagements in der NHL bei den New York Islanders diesmal nicht zum Staff.

Zusätzlich wird Paul Di Pietro, ehemaliger Schweizer Nationalspieler und Stanley-Cup-Sieger mit den Montréal Canadiens, in den ersten Wochen als Skills Coach auf dem Eis stehen. Sein Fokus wird dabei insbesondere auf der Entwicklung der Abschlussstärke und der Effizienz im Torabschluss liegen.

Vorbereitungsspielplan und Tickets

In der ersten Vorbereitungswoche bestreitet die Schweiz zwei Heimspiele gegen die Slowakei am Donnerstag, 10. April, und Freitag, 11. April 2025, in Herisau. In der zweiten Woche folgen zwei Begegnungen mit Frankreich in Marseille, bevor in der dritten Vorbereitungswoche zwei Duelle mit Lettland in Riga auf dem Programm stehen.

Ein besonderes Highlight wartet am Donnerstag, 1. Mai 2025, wenn das Breakout-Game der tschechischen Betano Hockey Games gegen Schweden in der SWISS Arena in Kloten ausgetragen wird.

Der Vorbereitungsspielplan der Schweiz gestaltet sich wie folgt:

• Donnerstag, 10. April 2025, 19:45 Uhr, Herisau: Schweiz – Slowakei

• Freitag, 11. April 2025, 19:45 Uhr, Herisau: Schweiz – Slowakei

• Freitag, 18. April 2025, 20:00 Uhr, Marseille (Frankreich): Frankreich – Schweiz

• Samstag, 19. April 2025, 20:00 Uhr, Marseille (Frankreich): Frankreich – Schweiz

• Donnerstag, 24. April 2025, 18:30 Uhr MEZ, Riga (Lettland): Lettland – Schweiz

• Freitag, 25. April 2025, 18:30 Uhr MEZ, Riga (Lettland): Lettland – Schweiz

Betano Hockey Games (Euro Hockey Tour)

• Donnerstag, 1. Mai 2025, 19:45 Uhr, Kloten: Schweiz – Schweden (Breakout-Game)

• Samstag, 3. Mai 2025, 12:00 Uhr, Brünn (Tschechien): Schweiz – Finnland

• Sonntag, 4. Mai 2025, 16:00 Uhr, Brünn (Tschechien): Tschechien – Schweiz

Tickets für die drei Partien in der Schweiz sind unter www.sihf.ch/ticketmaster erhältlich (Breakout-Game ab dem 4. April 2025). Für die Vorbereitungsspiele in Herisau sind ab sofort auch wieder wenige Sitzplätze verfügbar. Wir freuen uns auf die grossartige Unterstützung aller Fans, welche die Nati mit voller Leidenschaft anfeuern werden.

Alle Vorbereitungsspiele der Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft, einschliesslich der Euro Hockey Tour, werden wie gewohnt live auf den SRG-Kanälen (SRF, RTS, RSI) übertragen.

Das Aufgebot für die erste Woche im Detail

Torhüter (3): Stéphane Charlin (SCL Tigers), Leonardo Genoni (EV Zug), Ludovic Waeber (EHC Kloten)

Verteidiger (9): Iñaki Baragano (SC Rapperswil-Jona Lakers), Tim Berni (Genève-Servette HC), Giancarlo Chanton (Genève-Servette HC), Rodwin Dionicio (EHC Biel-Bienne), Tobias Geisser (EV Zug), Ludvig Johnson (EV Zug), Roger Karrer (Genève-Servette HC), Romain Loeffel (SC Bern), Dario Wüthrich (HC Ambri-Piotta)

Stürmer (14): Thierry Bader (SC Bern), Attilio Biasca (EV Zug), Luca Fazzini (HC Lugano), Grégory Hofmann (EV Zug), Marco Lehmann (SC Bern), Marco Miranda (Genève-Servette HC), Tyler Moy (SC Rapperswil-Jona Lakers), Mischa Ramel (EHC Kloten), Fabian Ritzmann (SC Bern), Dario Rohrbach (SCL Tigers), Sven Senteler (EV Zug), Axel Simic (EHC Kloten), Dario Simion (EV Zug), Jonas Taibel (SC Rapperswil-Jona Lakers)

