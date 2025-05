WM 2025: Erster Sieg! Ã–sterreich biegt die Slowakei im PenaltyschieÃŸen

Da ist der erste WM-Sieg und die ersten zwei Punkte sind am Konto: Österreichs Herreneishockey Nationalteam führte bei der 2025 IIHF Ice Hockey World Championship in Stockholm vor 4.375 Fans in der Avicii Arena gegen die Slowakei mit 2:0.

Nach dem Ausgleich unserer Nachbarn ging die Partie in die Overtime und schlussendlich ins Penaltyschießen. Dort trafen Lukas Haudum und Peter Schneider zum Sieg. Die Tore für die ÖEHV-Auswahl in der regulären Spielzeit erzielten Peter Schneider (8.) und Marco Kasper (12.). Nach zwei Tagen Ruhepause am Dienstag und am Mittwoch folgt am Donnerstag ab 20:20 Uhr das Highlight-Spiel gegen Rekordweltmeister Kanada, live zu sehen auf ORF SPORT +.

Im ersten Drittel spielten die rotweißroten Cracks den Weltmeister von 2002 regelrecht an die Bande. Nach etwa zwölf Minuten verzeichnete man 9:1 Torschüsse und führte 2:0. Beim 1:0 in der 8. Minute legte Bernd Wolf die Scheibe ideal nach hinten ab, wo Peter Schneider heranstürmte und eiskalt vollendete. Marco Kasper tänzelte sich in der 12. Minute mit etwas Glück durch drei slowakische Gegenspieler, umkurvte den am Boden liegenden Schlussmann unserer Nachbarn und schob den Puck locker über die Linie.

Zum Ende des ersten Drittels hin konnte sich die Slowakei steigern, erarbeitete sich erste gut Chancen, fand aber in David Kickert, der erneut eine Weltklassepartie ablieferte, ihren Meister. In der 24. Minute verhinderte die Stange beim Schuss von Lucas Thaler das 3:0, kurz darauf schrieb die Slowakei erstmals an. David Maier versuchte die Scheibe aus dem eigenen Drittel zu befördern, doch Samuel Honzek fing den Puck ab und verkürzte auf 1:2.

Die Slowakei spielte da ihre stärkste Phase. Österreich blieb jedoch frech und erarbeitete sich ebenfalls Chancen. So hatte Dominique Heinrich bei seinem Schuss an die Querlatte Pech, wie auch Dominic Zwerger kurz darauf. Der Schuss des Schweiz-Legionärs rutschte Samuel Hlavaj aus dem Fanghandschuh und kullerte wenige Zentimeter am Tor vorbei. Es blieb bei der knappen 2:1-Führung für Österreich nach 40 Minuten.

Mitte des Schlussdrittels kam Lukas Haudum noch zu einem Hochkaräter, doch anstelle des 3:1, erzielte auf der Gegenseite Matus Sukel den Ausgleich, ließ sich lange Zeit vor dem Tor, bis David Kickert am Boden lag und hob die Scheibe dann hoch in die Maschen. 2:2 zeigte die Anzeigetafel nach der Schlusssirene, der erste Punkt war für Österreich damit eingefahren. Die Verlängerung brachte nichts ein, die Entscheidung fiel schließlich im Penaltyschießen und da trafen Lukas Haudum und Peter Schneider, während David Kickert nur einen Treffer zuließ.

Lukas Haudum: „Wir sind super gestartet, genau so wie man spielen muss gegen jede Nation. Da sieht man auch wie viel Klasse wir haben. Wir haben es uns dann selbst schwer gemacht, hatten lange Wechsel, haben die Battles auf der blauen Linie nicht gewonnen. Da muss mehr kommen, das müssen wir einfacher halten. Wir müssen am Ende zufrieden sein, dass wir gegen so eine große Nation mit so einer Leistung gewonnen haben. Der Sieg tut natürlich sehr gut. Vielleicht war es heute das Quäntchen Glück das wir gebraucht haben. Wir arbeiten hart und man sieht, die Konstanz zahlt sich aus.“

Head Coach Roger Bader: „Da war heute alles dabei. Das erste Drittel war brutal stark von uns. Man hatte das Gefühl, die Slowaken wissen nicht, was da gerade passiert. Das erste Drittel ist angeknüpft an die Leistung gegen Schweden. Das war auch sehr schön für uns Coaches zu sehen, wie die Dinge, die wir uns vornehmen, da zusammenlaufen. Dass die Slowaken reagieren, haben wir gewusst. Wir haben gezittert. Im letzten Drittel wurde es etwas stabiler, aber auch da gab es viele heikle Momente. Dass wir am Schluss im Penaltyschießen belohnt werden, ist auch Glück. Das muss man ehrlich sagen.“

2025 IIHF Ice Hockey World Championship

9. – 25. Mai 2025, Stockholm, Schweden & Herning, Dänemark

Österreich vs. Slowakei 3:2 n.P. (2:0,0:1,0:1,0:0,1:0)

Mo., 12. Mai 2025, Avicii Arena, 16:20 Uhr, 4.375

Torschützen Österreich: Peter Schneider (8.), Marco Kasper (12.) – Lukas Haudum und Peter Schneider treffen im Penaltyschießen.

Torschützen Slowakei: Samuel Honzek (27.), Matúš Sukeľ (51.) – Martin Chromiak trifft im Penaltyschießen.

Kanada vs. Österreich

Do., 15. Mai 2025, Avicii Arena, 20:20 Uhr, live ORF SPORT +

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV