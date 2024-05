WM 2025: DEB-Team trifft in Herning auf Titelverteidiger Tschechien, die Schweiz, DÃ¤nemark, die USA, Norwegen, Kasachstan und Aufsteiger Ungarn

Wien. (PM ÖEHV / IIHF) Am heutigen Donnerstag gab die IIHF die Gruppeneinteilung für die WM 2025 bekannt. Österreich wird dabei seine Zelte in...

Wien. (PM ÖEHV / IIHF) Am heutigen Donnerstag gab die IIHF die Gruppeneinteilung für die WM 2025 bekannt.

Österreich wird dabei seine Zelte in der von Schweden und Dänemark gemeinsam ausgerichteten WM in Stockholm (SWE) aufschlagen. In der nominell schwereren Gruppe trifft man auf Schweden, Kanada, Finnland, Lettland, die Slowakei, Frankreich und Aufsteiger Slowenien.

Neben den Spielen der Gruppenphase beheimatet Stockholm zwei Viertelfinale, die Semifinali, das Spiel um Platz 3 und das Finale. Herning ist Autragungsort der Parallelgruppe und von zwei Viertelfinalentscheidungen.

Die Tickets werden ab dem 3. Oktober 2024 verkauft.

Die Gruppen für Stockholm und Herning basieren auf der Weltrangliste unter Berücksichtigung organisatorischer Wünsche des Organisationskomitees der IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft 2025. Im Laufe des Sommers 2024 werden das Organisationskomitee der IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft 2025 und die IIHF in Absprache mit den relevanten Interessengruppen über die entsprechende Strategie bezüglich des Zeitplans entscheiden.

In Schweden/Stockholm spielen folgende Teams:

Österreich, Kanada, Finnland, Frankreich, Lettland, Slowakei, Slowenien, Schweden.

In Dänemark/Herning spielen folgende Teams:

Tschechien, Dänemark, Deutschland, Ungarn, Kasachstan, Norwegen, Schweiz, USA.

Tony Wirehn, Generalsekretär und CEO 2025 IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft, Schweden: „Wir hatten das Privileg, an der IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft 2024 teilzunehmen und haben die Liebe der Menschen zum Eishockey wirklich gespürt, konnten aber auch Zeuge eines unglaublich gut durchgeführten Turniers der tschechischen Organisation, der IIHF und ihrer Partner werden. Wir freuen uns auf das Turnier im nächsten Jahr und jetzt, da die Gruppeneinteilung abgeschlossen ist, fühlt es sich wirklich so an, als ob es näher rückt und wir endlich anfangen können, den Puls zu fühlen.“

Ulrik Larsen, Generalsekretär und CEO 2025 IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft (Dänemark): „Tschechien hat wirklich ein unglaubliches Eishockey-Fest auf die Beine gestellt und es ist ein Privileg und eine Ehre, gemeinsam mit Schweden die Ausrichtung der Eishockey-Weltmeisterschaft in Stockholm zu übernehmen. Ich freue mich darauf, Fans aller teilnehmenden Teams in Dänemark und Herning willkommen zu heißen und bin überzeugt, dass sie hier ein unvergessliches Erlebnis haben werden.“

„Wie schon bei dieser WM sind wir auch 2025 im Vergleich zur anderen Gruppe in der nominell schwereren Gruppe. Unser Ziel ist gegen Frankreich und Slowenien erfolgreich zu sein und erneut zu versuchen Punkte gegen die Topnationen zu machen“, erklärt Österreichs Head Coach Roger Bader.

Die WM 2025 findet von 9. – 25. Mai in Stockholm (SWE) und Herning (DEN) statt. Tickets sind ab 3. Oktober erhältlich.