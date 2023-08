WM 2024: Spielplan der Gruppenphase steht | Deutschland zum Auftakt gegen die Slowakei | Ticketpreise verÃ¶ffentlicht

Artikel anhören München. (PM DEB) Der internationale Eishockey-Weltverband IIHF hat den Spielplan der kommenden 2024 IIHF-Weltmeisterschaft in Tschechien (vom 10. bis 26. Mai 2024)...

Artikel anhören Artikel anhören

München. (PM DEB) Der internationale Eishockey-Weltverband IIHF hat den Spielplan der kommenden 2024 IIHF-Weltmeisterschaft in Tschechien (vom 10. bis 26. Mai 2024) veröffentlicht.

Gleichzeitig wurden die Preiskategorien für die Tagestickets und Familienkarten für ausgewählte Partien bekannt gegeben. Am Dienstag, den 10. Oktober 2023 startet die erste Verkaufsphase für die Spiele an den beiden WM-Standorten in Prag und Ostrava.

Die DEB-Auswahl bestreitet als Vizeweltmeister das Eröffnungsspiel der Gruppe B gegen die Slowakei am Freitag, den 10. Mai 2024. Spielbeginn ist um 16:20 Uhr. Nur einen Tag später trifft die Mannschaft von Bundestrainer Harold Kreis auf den Halbfinalgegner der WM 2023 – die USA. Spielbeginn ist um 20:20 Uhr. Alle deutschen Gruppenspiele finden in der Ostrava Arena statt.

Bereits jetzt können sich Eishockey-Fans und Interessierte für eine Ziehung erster Ticketpakete vor der ersten offiziellen Verkaufsphase anmelden. Informationen zu den Preisen und dem Ticketing-Verfahren gibt es auf der Website der IIHF: https://www.iihf.com/en/events/2024/wm/news/49133/draw_for_tickets_in_the_first_phase

Der Spielplan der deutschen Männer-Nationalmannschaft bei der WM 2024

10.05.2024 | 16:20 | Slowakei – Deutschland

11.05.2024 | 20:20 | USA – Deutschland

13.05.2024 | 20:20 | Deutschland – Schweden

15.05.2024 | 16:20 | Deutschland – Lettland

17.05.2024 | 16:20 | Deutschland – Kasachstan

18.05.2024 | 16:20 | Deutschland – Polen

21.05.2024 | 12:20 | Frankreich – Deutschland

Zum WM-Spielplan auf der IIHF-Website: https://www.iihf.com/en/events/2024/wm/schedule

3665 Beim Deutschland Cup 2023 in Landshut spielen erstmals Frauen- und Herren-Nationalmannschaft parallel an einem Standort. Das Turnier wird dadurch um einen weiteren Tag von Mittwochs bis Sonntags verlängert. Eine gute Entscheidung? Ja, super Idee. Abwarten, wie die Fans es annehmen Nein, das ist zuviel des Guten