„Wissen, dass sie keine einfache Saison hinter sich haben. Unser Vertrauen in beide ist aber groÃŸ“ – Augsburger Panther binden zwei Identifikationsfiguren weiter an sich

Augsburg. (PM Panther) Mit Verteidiger Brady Lamb und Stürmer Drew LeBlanc stehen auch in der Saison 2022-23 zwei langjährige Identifikationsfiguren und Führungsspieler im Kader der Augsburger Panther.

Brady Lamb spielt bereits seit der Saison 2014-15 für die Panther. Kaum ein anderer Importspieler identifizierte sich jemals zuvor so mit dem Club wie der 33-jährige Kanadier. Mittlerweile bestritt Lamb 408 Spiele für Augsburg in der Deutschen Eishockey Liga. Mit 210 Scorerpunkten ist der Rechtsschütze punktbester Verteidiger in der 28-jährigen DEL-Historie der Panther. Ligaweit gehört Lamb zudem seit Jahren zu den besten Schussblockern der gesamten Liga.

Auch Mittelstürmer Drew LeBlanc gehört seit vielen Jahren zu den prägenden Gesichtern des Augsburger Eishockeys. Die Saison 2022-23 wird die insgesamt siebte in rot-grün-weiß für den 32-jährigen US-Amerikaner sein. In bisher 345 DEL-Spielen stehen für den Edeltechniker und Spielmacher 80 Tore und 202 Assists zu Buche. Einzig Clublegende Duanne Moeser verbuchte in der DEL noch mehr Punkte (326) für die Panther als LeBlanc.

Clubchef Lothar Sigl: „Brady Lamb und Drew LeBlanc sind zwei Spielerpersönlichkeiten mit großen Verdiensten um die Augsburger Panther. Wir wissen, dass sie keine einfache Saison hinter sich haben. Unser Vertrauen in beide ist aber groß, deswegen bekommen sie selbstverständlich die Möglichkeit, für uns wieder ihr bestes Eishockey zu zeigen und unserem Team zu helfen.“

„Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Brady und Drew. Beide sind sehr erfahren, verfügen über große Qualitäten auf dem Eis und sind wichtig für die Kabine. Gerne möchte ich ihnen helfen, wieder ihr volles Potential zu entfalten. Unsere Fans werden an den beiden sicher noch viel Freude haben“, so Panthercoach Peter Russell.

Von allen Importspielern der Saison 2021-22 ist somit nur noch die Zukunft des slowenischen Nationalverteidigers Blaz Gregorc und des kanadischen Torjägers Matt Puempel ungeklärt. Beiden Spielern liegen Angebote der Augsburger Panther zur Vertragsverlängerung vor.