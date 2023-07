„Wird eine signifikante Position bei uns übernehmen“ – Kassel Huskies holen erfahrenen Angreifer von den Löwen Frankfurt

Kassel. (PM Huskies) Die Kassel Huskies freuen sich mitteilen zu können, dass Carson McMillan nächste Saison für die Schlittenhunde auflaufen wird. Der 34-jährige Kanadier...

Der 34-jährige Kanadier wurde am 10. September 1988 in Brandon, Manitoba geboren. Im Nachwuchs spielte der 185 cm große Stürmer unter anderem für die Brandon Wheat Kings, ab 2005 schloss er sich den Calgary Hitmen in der Top-Juniorenliga WHL an, für die er vier Spielzeiten aktiv war. Während seiner Zeit in Calgary, wurde Carson an 200. Position von den Minnesota Wild gedraftet. 2009 gab der Stürmer sein Profidebut für die Houston Aeros in der AHL, für die er insgesamt vier Saisons im Einsatz war. In der Saison 2010/2011 debütierte Carson für Minnesota. Bis 2014 trug er 16-mal das Trikot des NHL-Clubs und erzielte 5 Punkte (2 Tore).

Nach weiteren Stationen in der American Hockey League (Iowa, Toronto und Bridgeport) spielte er eine Saison für die Idaho Steelheads in der ECHL, die er als Kapitän auf das Eis führte. 2016 folgte der Schritt über den großen Teich und Carson heuerte für zwei Jahre bei Esbjerg Energy in Dänemark an. 2018 wechselte er zu den Fishtown Pinguins in die DEL. Nach drei Spielzeiten ging es zu den Löwen Frankfurt in die DEL2. Mit 61 Scorerpunkten aus 64 Spielen hatte er einen großen Anteil am Aufstieg der Löwen in die erste Liga, den Carson auch mitvollzogen hat.

In der vergangenen Saison erzielte er 17 Punkte (5Tore) in 55 DEL-Vorrundenspielen. Carson kommt mit der Erfahrung aus 380 AHL, 16 NHL und 195 DEL-Spielen nach Kassel.

Huskies-Geschäftsführer Joe Gibbs: „Carson wird eine signifikante Position bei uns übernehmen. Als Center wird er für uns in jeder Zone stark sein und unser Team wird auf ihm aufbauen können. Er hat damals stark mit Tomas Sykora harmoniert und wir hoffen, dass die beiden auch kommende Saison wieder zu ihrer Magie finden werden.“

Carson McMillan: „Kommende Saison Teil eines so starken Teams und einer großartigen Fan-Gemeinschaft zu sein, freut mich sehr. Meine Familie und ich sind sehr dankbar, kommende Saison neue Freunde und neue Fans kennenlernen zu dürfen. Vielen Dank für die bisherige Unterstützung, ich werde hart dafür arbeiten, sodass es eine erfolgreiche Saison für uns wird.“

