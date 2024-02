„Wir wollen unbedingt in die Playoffs“ – Vorentscheidendes Wochenende fÃ¼r die Dresdner EislÃ¶wen

Mit dem Sachsenderby am Freitagabend bei den Lausitzer Füchsen und dem Heimspiel am Sonntag gegen die Ravensburg Towerstars geht es für die Dresdner Eislöwen...

Mit dem Sachsenderby am Freitagabend bei den Lausitzer Füchsen und dem Heimspiel am Sonntag gegen die Ravensburg Towerstars geht es für die Dresdner Eislöwen am vorletzten Wochenende der DEL2-Hauptrunde weiter.

19:30 Uhr ist am Freitag Spielbeginn in Weißwasser. Am Sonntag wird 17:00 Uhr in Dresden gespielt.

Als Tabellenelfter haben die Eislöwen derzeit einen Zähler Rückstand auf die Pre-Playoffs. Zwei sind es auf den sächsischen Rivalen Weißwasser. Die Rechnung ist daher einfach: Drei Punkte im Derby am Freitag und man kann die Füchse vorerst hinter sich lassen. Dass das das erklärte Ziel ist, versteht sich von selbst.

Justin Florek, Angreifer Dresdner Eislöwen: „Es wird ein sehr interessantes Spiel, weil es für beide Teams noch um etwas geht. Wir wollen in die Pre-Playoffs und Weißwasser will seinen Platz behalten. Das ist es, wofür du die Saison über arbeitest, den Einzug in die Playoffs. Dazu ist es ein Derby, weshalb die Atmosphäre nochmal spezieller sein wird. Wenn wir unser Spiel über 60 Minuten durchbringen können, haben wir auf jeden Fall eine gute Chance das Eis als Sieger zu verlassen.“

In den drei Vergleichen zuvor mit Weißwasser konnte sich immer der Gastgeber durchsetzen. Die Eislöwen gewannen beide Heimspiele (3:1 und 3:2 n.P.) und in Weißwasser setzten sich die Füchse nach Penaltyschießen durch. Die Lausitzer stellen zudem trotz Tabellenplatz acht die zweitbeste Defensive der Liga.

Niklas Sundblad, Cheftrainer Dresdner Eislöwen: „Wir freuen uns alle auf das Derby und das ist auch wichtig, sich auf diese Spiele zu freuen mit dieser tollen Atmosphäre. Sie sind eine Mannschaft, die von den Trainern immer hervorragend eingestellt wird, vor allem in der Defensive. Wir müssen selbst mit einer guten Defensive und unserer Physis dagegenhalten. Wir wollen unbedingt in die Playoffs, daher brauchen wir natürlich auch die Punkte.“

Am Sonntag geht es mit dem Heimspiel gegen Ravensburg weiter. Radio Dresden wird die Partie dann präsentieren, in der der Nachwuchs eine entscheidende Rolle einnehmen wird. Ob beim Einlass, dem Kampfgericht, beim Stadionsprecher oder der SpradeTV-Übertragung werden Nachwuchsspieler und Nachwuchsspielerinnen die Eislöwen unterstützen. Dazu wird es das beliebte Puckwerfen geben sowie eine Hüpfburg und Kinderschminken. Gespielt wird am Sonntag 17:00 Uhr. Die Abendkasse und Arenatüren werden bereits 15:30 Uhr öffnen.