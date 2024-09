«Wir wollen ins Playoff-Halbfinale» Der EHC Basel vor der neuen Saison

Basel. (PM EHC) Mit sechs Spielen innert 14 Tagen steigen die Eishockeyaner des EHC Basel in wenigen Tagen in die neue Saison der Sky...

Nach einer intensiven, ohne Zwischenfälle verlaufenen Vorbereitungsphase ist die Mannschaft von Headcoach Eric Himelfarb und Assistent Michel Zeiter bereit für das Saison-Startspiel am Freitagabend, 13. September, auswärts beim Qualifikationssieger der letzten Saison, dem HC La Chaux-de-Fonds.

«Die Stimmung in der Mannschaft ist ausgezeichnet. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir eine gute Saison spielen werden – sofern wir von der Verletzungshexe verschont bleiben», sagte Sportchef Kevin Schläpfer an der Vorsaison-Medienkonferenz am Donnerstag, 5. September.

Die Qualifikationsphase der Saison 2024/25 dauert bis Ende Januar 2025. Die Playoffphase beginnt am 11. Februar 2025 mit den Viertelfinals, die Halbfinals stehen ab dem 28. Februar auf dem Programm und der Playoff-Final ab dem 16. März 2025.

Offizielles Saisonziel des EHC Basel, der in der letzten Saison Schweizer Cupsieger wurde, ist das Erreichen der Playoff-Halbfinals. Parallel dazu will sich der Club kontinuierlich und Schritt für Schritt breiter und weiter professioneller aufstellen, und zwar sowohl sportlich, finanziell wie auch organisatorisch-administrativ. Das offizielle Saisonziel entspricht den Haltungen des Verwaltungsrates sowie der Sportkommission (bestehend aus Sportchef Kevin Schläpfer, Verwaltungsrat Andreas Rey, COO David Malicek und CEO Olivier Schäublin).

Das Kader des EHC Basel für die Sky Swiss League umfasst aktuell 19 Spieler (Auflistung nachfolgend). Nicht mehr dabei sind Tyler Higgins, Cedric Hüsler, Yanick Sablatnig und Nicolas Warmbrodt. Neu das Dress des EHC Basel trägt Ueli Huber (definitiv übernommen vom HC Ajoie). Weitere Transfers sind zu gegebener Zeit nicht ausgeschlossen.

Das offizielle EHC-Saison-Eröffnungsfest steigt im Rahmen des ersten Heimspiels am Samstag, 14. September, gegen den HC Thurgau, Details siehe www.ehcbasel.ch

Spielerliste (Stand 5.9.24)

Nr. Vorname Name

4 Nick Meile

5 Patrick Zubler

7 Jens Nater

8 Laurin Liniger

10 Jakob Stukel

17 Jamie Schaub

24 Lucas Bachofner

16 Alban Rexha

32 Andri Henauer

33 Anthony Rouiller

42 Fabio Haller

50 Cédric Aeschbach

51 Sandro Brügger

56 Ueli Huber

61 Vincenzo Küng

71 Brett Supinski

86 Alain Bircher

94 Dario Kummer

98 Jules Sturny

Übersicht Vorbereitungsspiele

9.8. SC Langenthal – EHC Basel 1:5

13.8. EHC Chur – EHC Basel 3:4 n.P.

16.8. EHC Basel – SCL Tigers 3:4

20.8. EHC Basel – SC Bern 4:5

23.8. HC Ajoie – EHC Basel 3:1

27.8. EHC Basel – HC Sierre 3:2 n.P.

31.8./1.9. Turnier in Freiburg (Deutschland)

31.8. HK Nitra (Meister Slowakei) – EHC Basel 4:1

1.9. EHC Freiburg – EHC Basel 4:3 n.P.

5.9. EHC Olten – EHC Basel (siehe Webseite)

Erste Spiele in der Sky Swiss League

Fr 13.9. 19:45 HC La Chaux-de-Fonds – EHC Basel

Sa 14.9. 19:45 EHC Basel – HC Thurgau

Di 17.9. 19:45 EHC Basel – EHC Chur

Sa 21.9. 19:45 GCK Lions – EHC Basel

Di 24.9. 19:45 EHC Basel – HC Sierre

Fr 27.9. 20:00 EHC Winterthur – EHC Basel

So 29.9. 16:00 National Cup, 1. Runde:

EHC Zunzgen-Sissach (2. Liga) – EHC Basel

Di 1.10. 19:45 EHC Basel – GDT Bellinzona

Sa 5.10. 17:30 EHC Basel – EHC Visp

Di 8.10. 19:45 EHC Olten – EHC Basel

Sa 12.10. 17:30 EHC Basel – HC La Chaux-de-Fonds