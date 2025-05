„Wir wollen den Weg mit ihm kontinuierlich weitergehen“ – GroÃŸes Torwarttalent weiterhin in Rot-Gelb

Düsseldorf. (PM DEG) Die Düsseldorfer EG hat ein großes Torwarttalent weiter an sich gebunden.

Leon Hümer bleibt ein Rot-Gelber. Der Club hat den Vertrag des Keepers um eine Saison bis 2026 mit der Option auf eine weitere Spielzeit bis 2027 verlängert. Er wird bei der DEG weiterhin die Rückennummer 35 tragen.

Geschäftsführer Andreas Niederberger: „Wir freuen uns, dass ein talentierter junger Spieler und Düsseldorfer Eigengewächs bei uns bleibt. Er hat großes Potential und wurde bei unserem Stammverein, dem DEG Eishockey e.V. und dessen Torwarttrainer Andreas Niemitz hervorragend ausgebildet. Wir wollen den Weg mit ihm kontinuierlich weitergehen und dafür sorgen, dass er in der Spielzeit 2025/26 weitere Einsatzzeiten erhält.“

Leon Hümer: „Die DEG ist mein Verein und meine sportliche Heimat. Hier habe ich alles gelernt. Da lag es nahe, den Vertrag zu verlängern, um mich Stück für Stück weiterzuentwickeln und neue Erfahrungen zu sammeln. Ich freue mich auf die nächste Saison!“

Leon Hümer hat alle Nachwuchsmannschaften der Rot-Gelben durchlaufen. Seit 2022 verstärkte er vermehrt den Profikader der Düsseldorfer. Zwischenzeitlich spielte er auch immer wieder für die Moskitos Essen in der Oberliga. Auch bei den Nachwuchs-Nationalmannschaften des Deutschen Eishockey Bundes sammelte er immer wieder Einsatzzeiten. Nach zahlreichen Ausfällen auf der Goalie-Position stand der heute 20-Jährige im Sommer 2024 nahezu die komplette Vorbereitung im Tor und debütierte im Auftaktspiel bei den Straubing Tigers sogar in der DEL. Nun also die logische Vertragsverlängerung.

