„Wir wollen das für Daniel machen“ – Wojo Stachowiak strebt mit dem ERC Ingolstadt den großen Wurf für Pietta an

Bonn. (PM MagentaSport) Die „Eishockey-Show“ mit Kommentator Basti Schwele und Experte Rick Goldmann hat in der aktuellen Folge 6 einen spannenden Gast: Wojciech Stachowiak, 25 Jahre alt, Stürmer der Panther vom ERC Ingolstadt und Silbermedaillengewinner bei der Weltmeisterschaft 2023.

Aktuell führt er mit seinem Team die DEL-Tabelle an – ob es für den Titel reicht, lässt Stachowiak offen. „Es ist das Ziel eines jeden Sportlers, die Meisterschaft zu gewinnen und ganz oben zu stehen“, erklärt er. Ein besonderer Ansporn: Daniel Pietta, der mit 800 Scorerpunkten nun auf Platz 2 der ewigen DEL-Scorerliste hinter Patrick Reimer liegt. „Wir wollen das auf jeden Fall für Daniel machen. Man hat vor 2 Jahren gesehen, wie viel es ihm bedeutet hat, im Finale zu stehen.“ Dieses Mal soll es nicht nur für das Finale reichen, das man damals gegen den EHC Red Bull München verlor, sondern für den großen Wurf. Dass die Panther auf Titelkurs sind, hat viel mit ihrer Spielphilosophie zu tun: „Wir wollen schnell spielen, dem Gegner keine Zeit geben und das Spiel diktieren“, so Stachowiak. Dabei hilft auch ein „blindes Verständnis“ im Team: „Man weiß genau, wo die Mitspieler sind. Das macht es viel leichter.“ Die Zahlen sprechen für sich – 31 Tore von Verteidigern sind Liga-Bestwert.

Die „Eishockey-Show“ wird einmal im Monat montags ausgestrahlt. Zu den Gästen von Basti Schwele und Rick Goldmann zählte diesmal Wojciech Stachowiak. Der linke Flügelstürmer hat bisher 252 DEL-Spiele für den aktuellen Tabellenführer ERC Ingolstadt absolviert.

Die Meisterschaftschancen in dieser Saison

Ob die aktuelle Chemie im Team für den Titel reicht, beschreibt Wojciech Stachowiak so: „Es ist das Ziel eines jeden Sportlers, die Meisterschaft zu gewinnen und ganz oben zu stehen. Wir haben uns zu Beginn der Saison vorgenommen, von Spiel zu Spiel zu schauen – egal, ob wir Letzter oder Erster sind. Wir wollen das auf jeden Fall auch für Daniel machen. Man hat schon vor zwei Jahren gesehen, wie viel es ihm bedeutet hat, im Finale zu stehen.“

Daniel Pietta und sein 800. Punkt: Ein Vorbild auf und abseits des Eises

Mit 800 Scorerpunkten steht Daniel Pietta auf Platz 2 der ewigen Scorerwertung, nur hinter Patrick Reimer. Abseits des Eises beschreibt Wojciech Stachowiak ihn so: „Er ist auf jeden Fall ein Vorbild für viele Eishockeyspieler. Er hat ein unglaubliches Verständnis dafür, wie man Spiele gewinnt und Tore schießt. 800 Scorerpunkte – ich glaube, man versteht gar nicht, wie viel das ist, wenn man nicht selbst Eishockey spielt. In der Kabine ist er ein sehr guter Mensch. Ohne ihn hätten wir den Erfolg vor zwei Jahren oder auch in diesem Jahr nicht gehabt. Er ist einer unserer Leader, will von jedem das Beste sehen, will gewinnen und macht uns alle besser.“

Wojciech Stachowiaks Weg nach Ingolstadt: Ein Wechsel mit Impact

Wojciech Stachowiak wechselte 2020 von der Michigan State University nach Ingolstadt. Der Kontakt kam durch Sportdirektor Larry Mitchell zustande und die Entscheidung für Ingolstadt fiel schnell: „Es ging alles innerhalb von 3 Wochen, bis ich den Vertrag unterschrieben habe. Ingolstadt hat ein sehr gutes Angebot gemacht, nicht nur finanziell, sondern auch durch die Art und Weise, wie sie mit mir gesprochen und mich behandelt haben. Diesen Wechsel habe ich auf jeden Fall gebraucht. Nachdem ich den Vertrag unterschrieben hatte, saß ich am nächsten Tag schon im Flieger.“

Durchbruchsjahr: Wojciech Stachowiak glänzt in der Saison 22/23

In der Saison 22/23 erzielte Wojciech Stachowiak beeindruckende 16 Tore in 56 Spielen für den ERC Ingolstadt. Die Gründe für seinen Durchbruch beschreibt er so: „Ich habe da sehr viel Vertrauen vom Trainer bekommen – Mark French. Das war auf jeden Fall ein guter Neustart für die ganze Mannschaft. Ich habe es gebraucht, dass der Trainer mit mir redet, mir sagt, was er von mir erwartet. Genau das habe ich letztendlich gemacht, und es hat sich ausgezahlt. Diese Saison werde ich nie vergessen, weil sie mich auf die Map gebracht hat.“

Finaleinzug bei der ersten Weltmeisterschaft 2023

Die Erinnerungen und Gefühle an die erste WM, bei der Deutschland Silber holte, beschreibt Wojciech Stachowiak so: „Da waren auf jeden Fall sehr viele Emotionen dabei. Im ersten Spiel gegen Schweden war ich extrem nervös – ich habe noch nie in meinem Leben so gezittert. Es war eine sehr junge Mannschaft, aber wir hatten auch die Präsenz von erfahrenen Spielern. Das hat einfach perfekt funktioniert: Junge Spieler, die beweisen wollten, dass sie in die Nationalmannschaft gehören. Wir wollten nicht nervös ins Turnier gehen, sondern einfach unser Eishockey spielen und Spaß haben. Und ich glaube, das hat man dann auch gesehen.“

Tabellenführung mit dem ERC Ingolstadt in der aktuellen Saison

Zum schnellen Spielstil des ERC Ingolstadt sagt Wojciech Stachowiak: „Wir wollen schnell spielen, dem Gegner keine Zeit geben und das Spiel diktieren. Genau deswegen stehen wir auch da ganz oben.“

Die Spielphilosophie beim ERC Ingolstadt

Mit 31 Toren von Verteidigern führt Ingolstadt die Liga in dieser Kategorie an. Zur offensiven Ausrichtung des Teams sagt Wojciech Stachowiak: „Wir wollen auf jeden Fall mit einer Fünf-Mann-Offensive spielen. Es ist egal, ob man Stürmer oder Verteidiger ist – in der offensiven Zone kann jeder aktiv sein, solange einer hinten absichert. Wir haben schon viele Tore von Verteidigern erzielt. Das hilft dem Team auf jeden Fall, macht meinen Job auch leichter und bringt uns weiter.“

Blindes Spielverständnis beim ERC und sein Beitrag zum Erfolg

Warum es manchmal so wirkt, als hätten die Spieler des ERC Ingolstadt ein blindes Verständnis füreinander, erklärt Wojciech Stachowiak so: „Ich verstehe es selbst nicht, muss ich sagen. Mit manchen Spielern ist es einfach so, dass man genau weiß, wo sie sind. Man weiß ganz genau, in welchem Moment sie passen werden. Das macht das Spiel viel leichter, weil man nicht nachdenken muss. Ich bin immer der Meinung: Wenn man auf dem Eis denkt, verliert man. Und genau das ist ein sehr großer Teil unseres Erfolgs.“

