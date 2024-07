â€žWir wollen an der vergangenen Saison anknÃ¼pfen!â€œ Eispiraten-Verteidiger Ole Olleff im Sommer-Interview

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die DEL2-Saison 2024/25 wirft ihre Schatten voraus – in gut drei Wochen kehren alle Spieler zurück nach Crimmitschau. Nie wirklich weg...

Nie wirklich weg war allerdings Ole Olleff. Der 28-jährige Verteidiger geht in seine bereits neunte Saison mit den Eispiraten, erlebte bislang viele Höhen und Tiefen und möchte nun an die erfolgreichste Spielzeit der Crimmitschauer Geschichte anknüpfen. Wir haben uns in den vergangenen Tagen mit dem sympathischen Defensivmann unterhalten.

Wir schreiben das Jahr 2016: Die Eispiraten haben erstmals seit vielen Jahren die Abstiegsrunde vermieden und sind in den Pre-Playoffs nur knapp an den Dresdner Eislöwen gescheitert. Die Ziele für die Spielzeit 2016/17 wurden gesteckt, die Messlatte hochgelegt und der Kader verändert. Eines von vielen neuen Gesichtern war das von Ole Olleff, der aus dem Nachwuchs der Eisbären Berlin nach Crimmitschau wechselte und trotz seiner hervorragenden körperlichen Maße noch etwas schüchtern und zurückhaltend daherkam. Nachdem John Tripp während einer sportlichen Talfahrt die Geschicke hinter der Eispiraten-Bande übernahm und vermehrt auf die Dienste des damals 20-Jährigen setzte, kam auch die Karriere des 1,91 Meter großen Abwehrmannes so richtig ins Rollen.

Seither verlebte der Verteidiger acht Saisons mit den Westsachsen, in denen er 419 Partien absolvierte. Die letzte Spielzeit, die erst im Halbfinale mit dem Ausscheiden gegen den späteren DEL2-Champion Regensburg endete, war auch für den gebürtigen Berliner eine ganz besondere: „Das war die geilste Saison, die ich bisher hatte“, ist sich Olleff sicher.

„Gerade die Playoffs waren unglaublich, aber natürlich auch super anstrengend. Die Partien gegen Krefeld, natürlich auch mit den weiten Auswärtsfahrten, waren intensiv“, meint der Verteidiger, dem gerade die hervorragende Stimmung der Eispiraten-Fans im Kopf geblieben ist. „Jedes Spiel war beinahe ausverkauft, in Krefeld war die Hütte immer voll und in Regensburg hat es sich immer wieder so angefühlt, als hätten wir ein Heimspiel. Die Fans haben uns super unterstützt und wir haben immer alles gegeben. Leider hat es am Ende nicht für den nächsten Schritt gereicht“.

Im Anschluss an die kräftezehrende Saison 2023/24 stand für Ole Olleff zunächst kein Sommertraining an. Der „Stay-at-home“-Verteidiger unterzog sich, wie bereits im Vorjahr, in der Asklepios Klinik in Birkenwerder einem kleinen Eingriff an der Hüfte. „Ich war gut drei Wochen auf Krücken unterwegs und konnte nach weiteren drei Wochen Reha auch wieder richtig Sport machen“. Zum Programm von Olleff, der einen Großteil der letzten Monate in Crimmitschau verbrachte, zählten schließlich Laufeinheiten, Bergsprints und Besuche im Sportpark Meerane. „Ich bin mindestens zwei Mal in der Woche im Gym, in diesem Sommer zumeist alleine“.

In den Vorjahren gehörten Willy Rudert und Marius Demmler, der mittlerweile bei den Hammer Eisbären in der Oberliga spielt, noch zu seinen Trainingspartnern. „Willy hat leider aufgehört und arbeitet nun oft im Unternehmen seines Papas. Marius war leider kaum in der Heimat“, sagt der 28-Jährige, der so zum Alleinkämpfer zwischen all den Hanteln und Geräten des Eispiraten-Partners avancierte.

Während sich das Sommertraining nun langsam aber sicher dem Ende zuneigt, wächst die Vorfreude auf die neue Eishockey-Saison und die ersten Schritte auf dem Eis im Sahnpark. „Ich kann es kaum erwarten, dass es wieder losgeht. Das Sommertraining wird langsam langweilig. Leider hatte ich auch keine Chance, während der Off-Season auf dem Eis zu trainieren“. Dafür wechselte der Abwehrmann kurzzeitig das Metier. „Ich habe bei meinen Schwiegereltern geholfen, eine Scheune abzureißen. Das hat sich über zwei Wochen gezogen und war auch ziemlich anstrengend“.

Ein bisschen genießen kann Olleff die Sommerpause aber auch. „Ich war für ein paar Tage mit meiner Freundin an der Ostsee. Jetzt steht noch einmal ein Urlaub in Griechenland an“. Nach zehn Tagen auf Zakynthos wird der Verteidiger mit der Trikotnummer 15 sicher optimal erholt und regeneriert in seine neunte Saison mit den Eispiraten starten können. Die Ziele sind dabei klar: „Wir wollen unbedingt an der vergangenen Spielzeit anknüpfen und wieder in den Playoffs landen. Natürlich geht es auch darum, sich selbst weiterzuentwickeln und einfach alles für die Mannschaft zu geben“.