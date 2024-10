â€žWir werden hier nicht Tic-Tac-Toe spielenâ€œ â€“ in DÃ¼sseldorf herrscht nach der Pleite in Mannheim dicke Luft, MÃ¼nchen entledigt sich der Heimkrise.

Bonn. (PM MagentaSport) Zurück zum Trend: nach der deftigen Schlappe in Nürnberg besinnt sich Ingolstadt gegen Fischtown auf seine Tabellenführer-Qualitäten. Neun der letzten zehn...

Neun der letzten zehn Spiele hat der ERC damit gewonnen. „Wir haben unsere Einstellung etwas angepasst“, findet Trainer Mark French eine simple Erklärung für die Rückkehr in die Erfolgsspur. In diese reihen sich aus Sicht der Straubinger auch endlich die Tigers wieder ein: in der Liga zeigt der Halbfinalist aus dem Vorjahr endlich sein bislang so glänzendes Champions-League-Gesicht und Augsburg beim 4:0-Sieg deutlich die Grenzen auf. An ihre Grenzen stößt in dieser Saison die Düsseldorfer EG immer wieder: das Tabellenschlusslicht sieht auch in Mannheim kein Land. DEG-Profi Alexander Blank schimpft nach dem 2:4 gegen die Adler: „Wir werden hier kein Tic-Tac-Toe spielen und müssen einfach kämpfen!“ Diesen Kampf liefert der DEG-Tabellennachbar Iserlohn den Kölner Haien – insbesondere der Torhüter der Roosters. Im Penaltyschießen wird Andreas Jenike final zum Helden und sichert den ersten Heimsieg der Saison. A propos Heimsieg: München setzt sich nach vier Niederlagen im neuen SAP-Garden zum Finale des Spieltags deutlich gegen Nürnberg durch.

Nachfolgend die wichtigsten Stimmen der Sonntagsspiele in der DEL übersendet durch MagentaSport.

Nun wartet eine englische Woche: Am kommenden Donnerstag geht es weiter mit dem 12. Spieltag der DEL: mit den Partien Düsseldorfer EG – Augsburger Panther und ERC Ingolstadt – Eisbären Berlin (ab 19.15 Uhr).

Adler Mannheim – Düsseldorfer EG 4:2

Erleichterung in Mannheim! Nach zwei Niederlagen am Stück fliegen die Adler wieder hoch. Mit einem 4:2 über den Tabellenletzten aus Düsseldorf bleiben die Gastgeber in den Playoff-Rängen auf Platz 4. Für die DEG ist es die siebte Niederlage aus den vergangenen acht Partien.

Alexander Blank, Spieler Düsseldorf, erwartet nach der Niederlage eine Reaktion: „Wir können nicht jedes Mal sagen, ja wir haben gut gespielt und alles. Langsam wird’s mal Zeit, Punkte zu holen. Wir kriegen jedes Spiel Unterstützung von den Fans und wir müssen uns mal den Arsch aufreißen. Wir müssen kämpfen. Wir sind keine technisch starke Mannschaft, wir werden hier nicht Tic-Tac-Toe spielen. Wir müssen einfach kämpfen, jeden Zweikampf gewinnen und die Scheiben zum Tor bringen und so müssen wir Spiele gewinnen. Anders geht es leider nicht.“

ERC Ingolstadt – Fischtown Pinguins 4:2

Der ERC ist zurück auf der Überholspur. Nach der bösen 2:6-Abreibung in Nürnberg überzeugte der ERC vor allem im ersten und letzten Drittel. Die Ingolstädter stehen somit bei neun Siegen aus den vergangenen zehn Partien und wieder auf Rang 1, während sich die Negativserie der Bremerhavener fortsetzt: doch auch nach fünf Niederlagen aus den vergangenen sechs Pflichtspielen bleiben die Pinguins auf Rang 3.

Alexander Sulzer, Trainer Bremerhaven, kommentiert die Niederlage gegen Ingolstadt nüchtern: „Ich denke, wir haben nicht unser bestes Spiel gemacht. Wir sind nicht richtig ins Spiel gekommen und das hat sich dann so durch die 60 Minuten gezogen.“

Mark French, Trainer Ingolstadt, sieht nach der Niederlage in Nürnberg einen überzeugenden Sieg gegen Bremerhaven: „Wir waren natürlich nicht zufrieden mit unserer ersten Performance dieser Woche. Am allerwichtigsten ist, dass wir die richtige Antwort gegeben haben, mit einer besseren Leistung. Wir haben unsere Arbeitsethik ein bisschen angepasst.“

Grizzlys Wolfsburg – Eisbären Berlin 2:3 (OT)

Die Eisbären setzen ihre Siegesserie fort – wenngleich es in Wolfsburg für den fünften Pflichtspielsieg am Stück, wie gegen die Mannheimer die Overtime brauchte. Die Eisbären bleiben damit an Tabellenführer Ingolstadt dran, während für die Grizzlys das Eis schmilzt.

Dustin Strahlmeier, Torhüter Wolfsburg, sieht die Unterzahl als entscheidend für die Niederlage gegen Berlin an: „Ich denke, dass es eigentlich ein gemischtes Spiel war, wir aber besser ins letzte Drittel reingekommen sind. Natürlich hat sich Berlin durch ein paar Chancen ein Momentum erarbeitet. Drei gegen drei, was soll man sagen? Da hatten sie uns einmal kurz in der Mangel und konnten auch davon profitieren.

Iserlohn Roosters – Kölner Haie 2:1 (nP)

Mit dem ersten Heimsieg für die Iserlohn Roosters wird es zwar erst im Penalty-Schießen etwas. Doch bei Iserlohn feiern die Fans ihren Keeper Andreas Jenike, der nicht erst im Shootout spektakulär rettet. Die Kölner lassen weiter die Konstanz verlassen.

Andreas Jenike, Torwartheld bei Iserlohn, feiert den ersten Heimsieg gegen Köln: „Uns ist ein riesiger Stein vom Herzen gefallen. Wir werden immer toll unterstützt. Nun konnten wir der Kulisse etwas zurückgeben. Bei aller Euphorie brauchen wir uns nicht anlügen: Köln hat uns teilweise an die Wand gespielt und der Kölner Ausgleich war nicht unverdient.“

Julius Hudacek, Torhüter der Kölner Haie, ärgert das 0:1 und seine Entscheidung: „Das war ein verrücktes Spiel: Es stand trotz der vielen Chancen am Ende 1:1. Das Gegentor war mein Fehler. Ich hätte das einfacher lösen müssen. Dann haben mir die Jungs geholfen und wir hatten Chancen für drei, vier eigene Tore. Wir waren trotzdem zuletzt viel besser gespielt. Wir haben Qualitätsspieler.“

Löwen Frankfurt – Schwenninger Wild Wings 1:2 (OT)

Im Duell der beiden offensivschwachen Teams geht es mühsam gen Verlängerung: Frankfurt kassiert in dieser die vierte Niederlagen in Serie. Zach Senyshyn schlägt für die Wild Wings wie schon gegen Iserlohn entscheidend in der Overtime zu.

Zach Senyshyn, Overtime-Spezialist der Schwenninger Wild Wings, hadert mit der Chancenverwertung: „Wir haben zuletzt schon gut gespielt und nur die Tore nicht gemacht. Frankfurt hat nicht aufgegeben. Wir sind in Überzahl nicht gerade gut und müssen daran arbeiten.“

Augsburger Panther – Straubing Tigers 0:4

Straubing zeigt sich in starker Champions-League-Laune und schießt sich den Offensivfrust von der Seele. Augsburg kann der Offensive der Tigers vor allem un Unterzahl nichts entgegensetzen.

Mick Köhler, Augsburger Panther, kritisiert das Verhalten der Panther in Unterzahl: „Wir sind nie ins Spiel gekommen. Bei den Special Teams war das nicht gut genug. Straubing hat zum richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht. Wir hatten viele Scheibenverluste. Wir dürfen nun aber nicht alles schlecht reden.“

Sam MacIntyre, Torhüter der Straubing Tigers, feiert seinen ersten Shotout in der DEL: „Unseren Plan haben wir perfekt umgesetzt. Wir hatten zwar keinen Sturm im ersten Drittel, aber wir hatten einen guten Start. Wir wollten Druck auf sie ausüben. Das hat geklappt. Und bei den Special Teams haben wir geglänzt. Wir wollen den Schwung nun mitnehmen.“

EHC Red Bull München – Nürnberg Ice Tigers 4:0

Nach vier Heimniederlagen in Folge gelingt den Münchnern ein überzeugender 4:0-Triumph gegen Nürnberg. Maxi Kastner liefert drei Vorlagen und filettiert die wie fast stets in dieser Saison wacklige Defensive im zweiten Drittel bei Umschaltbewegungen. Der spektakuläre Erfolg der Nürnberger am Spieltag zuvor gegen Tabellenführer Ingolstadt erweist sich so als kurzes Strohfeuer.

Chris Desousa freut sich einen Tag nach seinem 34. Geburtstag über den Münchner Sieg gegen Nürnberg: „Das war ein toller Sieg, auch dank des Shotouts. Wir freuen uns ehr für Matthias Niederberger. Wir haben ein neues Zuhause und wollen, dass die Fans sich wohlfühlen.“

Tobias Rieder trifft für München in Unterzahl zum 3:0 und freut sich über die Entwicklung nach dem Trainerwechsel: „Wir haben diesen Sieg gebraucht. Wir hatten zuletzt ein paar nicht so tolle Vorstellungen daheim. Deshalb mussten wir das Ruder rum reißen. Das hat gut funktioniert. Die Mannschaft ist nach dem Trainerwechsel auf dem richtigen Weg. Jeder musste sich mal selbst im Spiegel anschauen. Nun funktioniert das besser. Das Zu-Null war doppelt wertvoll. Matthias Niederberger reißt sich für uns im Tor den Hintern auf.“

Constantin Braun, Nürnberg Ice Tigers, verliert in München den Schwung: „Wir haben uns selber getötet. Wir müssen dahingehen, wo die Tore geschossen werden und wo es wehtut. Wir hatten uns viel vorgenommen nach dem Sieg gegen Ingolstadt und wollten den Schwung mitnehmen. Leider hat es nicht geklappt.“

