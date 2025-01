„Wir waren auf der Suche nach einem vielseitig verwendbaren Stürmer, der im Spielbetrieb ist“ – Die Grizzlys verstärken sich mit Jimmy Lambert

Wolfsburg. (PM Grizzlys) Die laufende Saison biegt in die heiße Phase ein, daher sind die Grizzlys Wolfsburg noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv geworden und haben einen neuen Stürmer verpflichtet.

Der britisch-kanadische Rechtsschütze Jimmy Lambert erhält bei den Niedersachsen einen Vertrag bis Saisonende und wird mit der Trikotnummer 7 auflaufen.

Für Lambert ist der Allerpark die erste Station in Europa. Der heute 27-Jährige verbrachte seine Junioren-Zeit in Kanada, ehe er vier Jahre in der NCAA für die University of Michigan auflief und 2022 zum Abschluss mit seinem Team die Meisterschaft gewann. In zwei seiner Spielzeiten fungierte Lambert als Assistenzkapitän und kam in dieser Zeit in insgesamt 124 Partien auf 13 Tore und 34 Vorlagen.

Der in Newcastle geborene Angreifer ging in folgenden drei Jahren – aktuelle Spielzeit inklusive – sowohl in der American Hockey League (AHL) als auch in der East Coast Hockey League (ECHL) aufs Eis. In der AHL kommt der 1,83 Meter große und 82 Kilogramm schwere Angreifer für die Bridgeport Islanders und die Providence Bruins auf 50 Partien (vier Treffer, acht Vorlagen). Besonders gut lief es für Ihn in den letztjährigen Playoffs der Providence Bruins bei denen er in 4 Spielen 2 Tore und 2 Assists beisteuern konnte.

In der ECHL waren es deutlich mehr Einsätze, nämlich in Summe 83. In dieser Zeit stellte Lambert seinen Torriecher und seinen Scoring-Touch durchaus unter Beweis. Schwarz auf Weiß stehen für den 27-Jährigen in dieser Liga im Trikot der Worcester Railers und der Maine Mariners 33 Treffer zu Buche, hinzu kommen 49 Vorlagen.

Jimmy Lambert ist bereits am heutigen Montag in Wolfsburg eingetroffen und erhält die Trikotnummer 7.

„Wir waren auf der Suche nach einem vielseitig verwendbaren Stürmer, der im Spielbetrieb ist. Jimmy verfügt über all diese Anforderungen. Er kann sowohl als Center als auch auf dem Flügel eingesetzt werden. Als Rechtsschütze gibt er uns zudem noch mehr Optionen in bestimmten Spielsituationen. Er ist läuferisch und technisch sehr gut und sucht seine Chance in Europa. Die Scoutingberichte waren sehr gut und auch die sehr positiven Gespräche mit Jimmy im Laufe der letzten Woche gaben den Ausschlag für die Verpflichtung“, so Sportdirektor und Geschäftsführer Karl-Heinz Fliegauf.

