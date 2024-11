„Wir waren auf der Suche nach einem spielstarken Verteidiger und haben ihn in Will gefunden“ – EHC Red Bull München verpflichtet Ex-NHL-Verteidiger

München. (PM Red Bulls) Red Bull München hat den US-Verteidiger Will Butcher unter Vertrag genommen. Der 29-Jährige wechselt vom kasachischen Klub Barys Astana in...

München. (PM Red Bulls) Red Bull München hat den US-Verteidiger Will Butcher unter Vertrag genommen.

Der 29-Jährige wechselt vom kasachischen Klub Barys Astana in die bayerische Landeshauptstadt. Butcher hat unter anderem fünf Jahre in der NHL gespielt und die Bronzemedaille bei der Eishockey-WM 2018 gewonnen.

Will Butcher: „Meine Familie und ich sind sehr froh und glücklich, in die Red Bull-Organisation zu kommen. Gemeinsam mit meiner Frau war ich vor ein paar Jahren im Urlaub in München und war schon damals von den Menschen und der Stadt begeistert. Ich bin überzeugt, dass meine Spielweise sehr gut zur Philosophie von Red Bull passt. Die sportliche Perspektive ist ebenfalls großartig, das haben die Erfolge des Teams in den letzten Jahren gezeigt.

Butcher debütierte 2017 in der NHL bei den New Jersey Devils. Gleich in seiner Premierensaison wurde er ins NHL All Rookie Team gewählt. In der Folge absolvierte der Offensivverteidiger in der besten Eishockeyliga der Welt 243 Spiele für die Devils und 37 Begegnungen für die Buffalo Sabres. In dieser Zeit erzielte er 17 Tore und 101 Vorlagen. Nach verschiedenen Stationen in der AHL und einem kurzen Abstecher in die multinationale KHL folgt nun der Schritt in die Deutsche Eishockey Liga (DEL).

Christian Winkler, Managing Director Sports Red Bull Eishockey: „Wir waren auf der Suche nach einem spielstarken Verteidiger und haben ihn in Will gefunden. Er ist erfahren, im besten Eishockeyalter und hat mehrfach bewiesen, dass er auf höchstem Niveau spielen kann.”

Münchens neuer Verteidiger reist bereits am Wochenende nach München. Nach den obligatorischen medizinischen Tests wird Butcher sofort mit der Mannschaft des viermaligen deutschen Meisters trainieren. Bei den Red Bulls wird der aus Wisconsin stammende Linksschütze künftig mit der Rückennummer 4 auflaufen und die achte Ausländerlizenz (Trevor Parkes wurde aufgrund seiner Verletzung noch nicht für die DEL lizenziert) erhalten.

Der Kader des EHC Red Bull München

Tor (3): Christopher Kolarz, Mathias Niederberger, Simon Wolf.

Abwehr (9): Konrad Abeltshauser, Dominik Bittner, Jonathon Blum (AL), Will Butcher (AL), Maximilian Daubner, Sten Fischer, Emil Johansson (AL), Les Lancaster (AL), Jakob Weber.

Sturm (16): Adam Brooks (AL), Christopher DeSousa (AL), Andreas Eder, Yasin Ehliz, Markus Eisenschmid, Patrick Hager, Nikolaus Heigl, Taro Hirose (AL), Maximilian Kastner, Nicolas Krämmer, Nick Maul, Veit Oswald, Trevor Parkes, Tobias Rieder, Benjamin Smith (AL), Filip Varejcka.

Die Karriere von Will Butcher in Zahlen

