„Wir verlieren nicht nur einen sehr guten Eishockeyspieler, sondern auch einen tollen Charakter“ – ESVK Urgestein Florian Thomas beendet seine Karriere

Kaufbeuren. (PM ESVK) Zwei Jahre lang hat es sich schon angedeutet, nun ist es leider auch soweit. Mit Florian Thomas beendet der dienstälteste ESVK...

Kaufbeuren. (PM ESVK) Zwei Jahre lang hat es sich schon angedeutet, nun ist es leider auch soweit.

Mit Florian Thomas beendet der dienstälteste ESVK Spieler seine Karriere. Der ESV Kaufbeuren uns seine Fans werden den stets zuverlässigen und immer gut gelaunten Mittelstürmer in Zukunft sehr vermissen. Dabei wird der 32-jährige aber dem ESVK auch in Zukunft verbunden bleiben. Als Fan, Zuschauer und Dauerkartenbesitzer oder wie auch schon ein paar Mal, wenn eine Verletzung einen Einsatz auf dem Eis verhindert hat, als geschätzter Experte am SpradeTV Mikrofon.

Für den ESVK absolvierte „Schrobber“ wie Florian Thomas von seinen Teamkameraden gerne gerufen wird, im Profi-Bereich insgesamt 483 Pflichtspiele und war bekanntermaßen auch schon im Nachwuchsbereich als Joker aktiv. Für den SC Riessersee und den EC Peiting stand die Nummer 17 noch weitere 235-mal im Ligabetrieb der DEL2 und der Oberliga Süd auf dem Eis. Nun tauscht der gebürtige Schongauer also nach 14 Jahren und 718 Pflichtspielen als Eishockey-Profi Schläger und Schlittschuhe gegen Schreibtisch und Kugelschreiber ein. Den größten Erfolg feierte der sympathische Linksschütze zu seiner Junioren Zeit ausgerechnet in Kaufbeuren. In der Sparkassen Arena errang er mit dem EC Peiting nach einem Finalsieg gegen den ESV Kaufbeuren die Deutschen Junioren Meisterschaft im Jahr 2011, einer seiner Trainer damals war im Übrigen der heutige ESVK-Geschäftsführer Michael Kreitl.

ESVK-Geschäftsführer Michael Kreitl über Florian Thomas: „Wir verlieren mit Florian Thomas nicht nur einen sehr guten Eishockeyspieler, sondern auch einen tollen Charakter, der den ESVK in den letzten neun Spielzeit mitgeprägt hat. Dazu hat er auch einen großen Anteil an der Entwicklung des Clubs beigetragen. Viele junge Spieler aus unserem Nachwuchs sind an seiner Seite zu Prof-Spielern gereift und haben ihm glaube ich einiges zu verdanken. Wir bedauern seine Entscheidung, die Eishockeykarriere zu beenden sehr. Respektieren diese aber natürlich und wünschen ihm für seine Zukunft nur das Allerbeste.“

Florian Thomas zu seinem Karriereende: Liebe Fans, einerseits ist mir die Entscheidung aufzuhören nicht leichtgefallen, andererseits freue ich mich jetzt auch auf meine neue Aufgabe und den neuen Lebensabschnitt. Die letzten neun Jahre war es mir immer eine große Freude und eine Ehre in dieser Stadt vor euch Fans spielen zu dürfen. Gerade die ausverkauften Heimspiele, der lautstarke Support, die Choreos, Sonderzüge uvm. machen diese Zeit für mich unvergesslich und bereiten mir immer wieder Gänsehaut. Ihr wart einer der großen Faktoren, warum es mir so viel Spaß gemacht hat hier zu spielen. Es macht mich stolz zu sehen, wie wir uns in meiner Zeit von einem Kellerkind hin zu einem regelmäßigen Playoff-Kandidaten entwickelt haben. Kaufbeuren und der ESVK sind zu meiner zweiten Heimat geworden und werden immer in meinem Herzen bleiben. Ich werde dem Verein als Fan, Dauerkartenbesitzer oder falls gewünscht auch gerne, dass ein oder andere Mal als Sprade-TV-Kommentator verbunden bleiben. In diesem Sinne, wir sehen uns im Stadion!“

Der ESVK wünscht Florian Thomas für seinen nun eingeschlagenen Weg in das volle Berufsleben sowie auch für seinen privaten Werdegang nur das Allerbeste.

Die Karriere von Florian Thomas in Zahlen

1274 Beim Deutschland Cup 2023 in Landshut spielen erstmals Frauen- und Herren-Nationalmannschaft parallel an einem Standort. Das Turnier wird dadurch um einen weiteren Tag von Mittwochs bis Sonntags verlängert. Eine gute Entscheidung? Ja, super Idee. Abwarten, wie die Fans es annehmen Nein, das ist zuviel des Guten