„Wir spielen so einen absoluten ScheiÃŸdreck zusammen!“ Augsburg hat nur eine Mini-Chance auf den Klassenerhalt, Frankfurt gesichert

Bonn. (PM MagentaSport) Der drittletzte Spieltag in der PENNY DEL-Hauptrunde bringt einige Entscheidungen: Nürnberg gewinnt mit 5:3 gegen die Düsseldorfer EG, qualifiziert sich als Tabellenzehnter sicher für die 1. Playoff-Runde und lässt die DEG im tiefen Abstiegskampf zurück.

Düsseldorf – Drittletzter mit 56 Punkten – hat die Fäden in der eigenen Hand, trifft am Sonntag (live ab 13.30 Uhr) auf Tabellenschlusslicht Augsburg (50 Punkte). „Wir hatten über die Saison viele Verletzte und sind jetzt hochverdient in den Playoffs. Da wollen wir auch Schaden anrichten“, lautet die Ansage von Nürnbergs Tim Fleischer. Anders die Stimmung bei der DEG. „Das ist leider sehr erschreckend dieses Jahr. Man kann über die vielen Verletzen sprechen, aber am Ende des Tages hat vielleicht auch eine gewisse Qualität gefehlt im Kader. Ich hoffe, das wird grundsolide aufgearbeitet“, fordert Philip Gogulla.

Augsburg bleibt nach dem 0:4 beim neuen Tabellenführer Bremerhaven kaum noch Chancen, den Klassenerhalt aus eigener Kraft zu schaffen. Trainer Christof Kreutzer sein Team auf Augenhöhe mit Bremerhaven sah (zumindest in 2 von 3 Dritteln), ist die Analyse seines Spielers Luca Tosto knallhart. „Wir sind einfach von vorne bis hinten, ausgenommen die Torhüter, zu schlecht. Das ist leider die Wahrheit. Ganz ehrlich. Wir sind absolut zurecht Letzter. Es tut mir einfach so leid für unsere Fans. Die kommen jede Woche und machen die Hütte voll. Wir spielen so einen absoluten Scheißdreck zusammen“, kritisiert Tosto. Augsburg muss im Krisenduell gegen die DEG unbedingt punkten, sonst ist der Abstieg perfekt.

Mit einem starken 4:1-Sieg in Ingolstadt sichert Frankfurt die Klasse. „Viele aus der Mannschaft haben noch nie gegen den Abstieg gespielt. Wir haben es aber geschafft und ich bin sehr stolz auf die Mannschaft. Es fühlt sich toll an. Ich werde die ganze Nacht nicht schlafen“, sagt Löwen Kapitän Reid Mcneill.

Nürnberg Ice Tigers – Düsseldorfer EG 5:3

Nürnberg gewinnt gegen Düsseldorf und qualifiziert sich damit für die 1. Playoff-Runde. Die Tigers festigen Platz 10 und könnten theoretisch noch an Ingolstadt vorbeiziehen. Düsseldorf hat 6 Punkte Vorsprung auf den Tabellenletzten Augsburg, viel fehlt also nicht mehr bis an rettende Ufer.

Tom Rowe, Trainer Nürnberg über die grandiose Stimmung in der Halle: „Unsere Fans waren die ganze Saison unglaublich. Sie haben es sich verdient, dass sie ein Playoff-Team kriegen. Ich könnte nicht stolzer auf unsere Jungs sein. Sie haben so hart gearbeitet. Wir hatten eine 9-Niederlagen-Serie, aber wir haben nie aufgegeben. Jetzt wurden sie dafür belohnt.“

Tim Fleischer, Torschütze Nürnberg: „Das ist ein super Gefühl. Das ist das 3. Mal in Folge, dass wir in die Pre-Playoffs kommen. Ich bin superstolz auf die Jungs. Wir hatten über die Saison viele Verletzte und sind jetzt hochverdient in den Playoffs. Da wollen wir auch Schaden anrichten.“

Philip Gogulla, Düsseldorf: „Wir wussten, dass es für uns um alles geht. Die ersten 40 Minuten waren teilweise sehr erschreckend. Das ist sehr schwer zu erklären, so kurz nach dem Spiel. Unglaublich schwere Saison. Das ist keine Ausrede, aber wenn wir Antworten hätten in der Mannschaft, würden wir anders auftreten. Umso trauriger, dass wir 40 Minuten so ein Spiel spielen… Für uns geht es nur noch um den Abstieg. Das ist leider sehr erschreckend dieses Jahr. Man kann über die vielen Verletzen sprechen, aber am Ende des Tages hat vielleicht auch eine gewisse Qualität gefehlt im Kader. Das muss man akzeptieren. Ich hoffe, das wird grundsolide aufgearbeitet.“

Pinguins Bremerhaven – Augsburger Panther 4:0

Bremerhaven heißt der neue Tabellenführer! Die Pinguins profitieren von der Berlin-Pleite und überschreiten auch die 100-Punkte-Grenze. Augsburg bleibt Tabellenletzter mit 4 Punkten Rückstand auf das rettende Ufer. Die Chancen werden immer kleiner.

Christof Kreutzer, Trainer Augsburg: „Das Spiel haben wir im 1. Drittel verloren. Im 2. und 3. Drittel waren wir auf gleicher Höhe, haben aber unsere Chancen nicht genutzt. Wie in den letzten Spielen auch. Wir machen einfach zu viele Fehler. Die werden jedes Mal bitter bestraft. Das ist sehr schwierig, das dann wieder zurückzuholen.“

Luca Tosto, Augsburg: „Wir sind einfach von vorne bis hinten, ausgenommen die Torhüter, zu schlecht. Das ist leider die Wahrheit. Ganz ehrlich. Wir sind absolut zurecht Letzter. Es tut mir einfach so leid für unsere Fans. Die kommen jede Woche und machen die Hütte voll. Wir spielen so einen absoluten Scheißdreck zusammen. Das ist echt peinlich. Es tut mit leid, aber mir fehlen die Worte.“

Nimmt er etwas Positives mit? „Dass wir keine 10 Tore kassiert haben. Wir müssen einfach mal anfangen, gescheit zu spielen. Wir gewinnen und verlieren als Team, aber das ist einfach peinlich, was wir Woche für Woche zeigen.“

Adler Mannheim – Schwenninger Wild Wings 1:4

Mannheim verliert zuhause deutlich und verspielt die größte Chance noch in die Top6 zu stoßen. Glück für Mannheim, dass Köln verliert, so bleiben die Adler auf Platz 7. Schwenningen steht auf Platz 6 und musss diesen bis zum 52. Spieltag verteidigen.

Dallas Eakins, Trainer Mannheim: „Wir haben im 1. Drittel nicht die Tore gemacht, die wir gebraucht hätten. Wir haben ein starkes 1. Drittel gespielt. Schwenningen hatte 2 Chancen und sie haben daraus 2 Tore gemacht. Im 2. Drittel hatten wir ein Puckverlust-Problem. Im 3. Drittel haben wir ganz gut gespielt.“

Straubing Tigers – Eisbären Berlin 4:1

Berlin verspielt die Tabellenführung, kassiert gegen Straubing eine klare Niederlage. Straubing ist auf Platz 3, braucht aber noch mehr Punkte, um diesen zu festigen.

Jonas Stettmer, Berlin: „Das war ein hartes Stück Arbeit. Wir haben nicht den Zugriff aufs gegnerische Tor gefunden. Das war ein ganz schwieriges Spiel für uns. Wir hätten im 2. Drittel mindestens Unentschieden stehen müssen. Es lief einfach nicht für uns.“

„Brutal stolz“ – Straubing mischt beim Spengler Cup mit

Große Neuigkeiten für die Straubing Tigers. Die Tigers wurden zum Spengler Cup 2024 eingeladen. Der Spengler Cup ist ein traditionsreiches Eishockeyturnier zwischen Weihnachten und Neujahr.

Gaby Sennebogen, Geschäftsführerin der Tigers: „Es kam sehr überraschend. Es macht uns brutal stolz, dass wir zum Spengler Cup 2024 eingeladen wurden. Der Anruf kam so um den 20. Januar. Wir haben versucht, das bis jetzt geheim zu halten. Es ist uns ganz gut gelungen. Für uns ist das eine riesengroße Ehre. Wir freuen uns brutal auf diese Woche.“

Warum die Tigers beim Cup dabei sind, der im vergangenen Jahr den 100. Geburtstag feierte, erklärte Marc Gianloa, CEO Spengler Cup: „Es gibt Situationen im Leben, wo ein Slot auf einmal aufgeht. Das war dieses Jahr so. Es gab mit der schwedischen Liga keine Probleme, aber sie haben sich entschieden, ein Jahr auszusetzen. Jetzt gibt es einen Slot und der deutsche Eishockey-Markt ist sehr attraktiv. Wir hatten Deutschland schon länger im Kopf, aber es kam nie dazu. Jetzt kam die Idee, da mal nachzufragen. Dann suchen wir einen Partner, der mit sehr viel Leidenschaft dabei ist. Ich habe noch nie ein Team mit so viel Leidenschaft erlebt, wie die Straubing Tigers.“

Iserlohn Roosters – EHC Red Bull München 1:3

München hält den Druck auf Platz 4 hoch, gewinnt gegen Iserlohn. Die Roosters haben noch 4 Punkte Vorsprung auf Tabellenschlusslicht Augsburg, sind noch mitten im Abstiegskampf und brauchen dringend noch Punkte.

Maximilian Kastner, München: „Wir haben im letzten Drittel sehr gut gespielt. Wir waren über 60 Minuten die bessere Mannschaft. Die ersten 2 Drittel hätten wir ein bisschen konsequenter spielen können. Am Ende haben wir ihre Offensive ein wenig gefüttert, aber schlussendlich haben wir den Sack zugemacht.“

Tim Bender, Iserlohn: „Wir haben unsere Chancen nicht genutzt und München hat die Tore gemacht. Gegen eine Mannschaft wie München musst du deine Chancen nutzen. Deshalb haben wir verloren.“

Grizzlys Wolfsburg – Kölner Haie 5:0

Köln geht in Wolfsburg unter, verpasst den Sprung an Mannheim vorbei. Die Haie lassen ihre Form vor den Playoffs vermissen. Wolfsburg verteidigt Platz 4, schielt noch auf Platz 3.

Jan Luca Sennhenn, Köln: „Wir waren nicht bereit. Ich denke, die Chancen waren da, leider ohne Erfolg. Wolfsburg hat einfach schon Playoff-Hockey gespielt und vorne dann die Konter genutzt. So steht es am Ende dann 0:5.“

ERC Ingolstadt – Löwen Frankfurt 1:4

Ingolstadt verliert deutlich gegen Frankfurt, kann nicht zu Mannheim und Köln aufschließen, bleibt auf Platz 9. Frankfurt holt einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf und hat damit den Klassenerhalt mit 58 Punkten sicher.

Reid McNeill, Kapitän Frankfurt über den Klassenerhalt: „Es fühlt sich großartig an. Das ganze Jahr war ein Kampf. Besonders in der 2. Hälfte. Viele aus der Mannschaft haben noch nie gegen den Abstieg gespielt. Wir haben es aber geschafft und ich bin sehr stolz auf die Mannschaft. Es fühlt sich toll an. Ich werde die ganze Nacht nicht schlafen.“

