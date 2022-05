â€žWir sind mit seiner Entwicklung sehr zufrieden“ – DEG bindet waschechten DÃ¼sseldorfer „Jong“ Nick Geitner lÃ¤ngerfristig an sich

Düsseldorf. (PM DEG) Seinen 17 Jahren in rot-gelben Trikots werden mindestens zwei weitere folgen: Die Düsseldorfer EG hat den Vertrag mit Eigengewächs Nicolas Geitner...

Düsseldorf. (PM DEG) Seinen 17 Jahren in rot-gelben Trikots werden mindestens zwei weitere folgen: Die Düsseldorfer EG hat den Vertrag mit Eigengewächs Nicolas Geitner bis 2024 verlängert.

Der 23-jährige Verteidiger hat seine Eishockey-Karriere bei der DEG begonnen und geht ab diesen Sommer in seine vierte Saison in der PENNY DEL.

Sportdirektor Niki Mondt: „Wir sind mit seiner Entwicklung sehr zufrieden. Nicolas hat sich zu einem verlässlichen DEL-Verteidiger entwickelt. Seine Stärken liegen im läuferischen und defensiven Bereich. Er stellt sich immer in den Dienst der Mannschaft und ist immer da, wenn man ihn braucht. Spielertypen wie Nick stehen selten im Rampenlicht, sind aber sehr wichtig für eine Mannschaft.“

Geitner: „Ich freue mich darauf, zwei weitere Jahre in meiner Heimat und für meinen Heimatclub zu spielen. Auch das Konzept der DEG, weiterhin verstärkt auf junge Spieler zu setzen, hat mich überzeugt. Ich möchte in den kommenden zwei Saisons noch mehr Verantwortung übernehmen und meinen Teil dazu beitragen, dass wir wieder eine schlagkräftige und harmonische Truppe beisammen haben.“

Der gebürtige Düsseldorfer Geitner spielt schon seit seiner frühesten Kindheit für die DEG. Nachdem er alle Nachwuchsteams des Clubs durchlaufen hatte, debütierte er in der Saison 2019/20 in der DEL. In bislang 112 Einsätzen im Eishockey-Oberhaus gelang ihm ein Treffer, außerdem gab er drei Vorlagen. In den Playoffs 2022/23 überzeugte auch er mit starken Leistungen.