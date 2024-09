„Wir sind heiÃŸ“ – EislÃ¶wen-Saisonauftakt gegen Rosenheim

Dresden. (PM Eislöwen) Das Geheimnis ist gelüftet! Am Donnerstagnachmittag konnte das neue Warm-up-Trikot der Dresdner Eislöwen offiziell vorgestellt werden und das in einem besonderen...

Dresden. (PM Eislöwen) Das Geheimnis ist gelüftet! Am Donnerstagnachmittag konnte das neue Warm-up-Trikot der Dresdner Eislöwen offiziell vorgestellt werden und das in einem besonderen Rahmen.

Im Pfarrer-Dinter-Haus in Dresden Klotzsche, einer Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe Dresden wurde das neue Jersey vorgestellt.

Im Sommer wurden die Eislöwenfans aufgerufen, ihre Designs für das neue Warm-up-Trikot einzuschicken. Erstmals wurden vermehrt handgemalte Ideen eingesendet. So auch von Kindern der Diakonie Libera – Pfarrer-Dinter-Haus. Am Ende hat sich der Vorschlag des elfjährigen Jeremy durchgesetzt. Am Donnerstag folgte die Überraschung, als Geschäftsführer Maik Walsdorf, Sportdirektor Matthias Roos, Cheftrainer Niklas Sundblad und Neuzugang Andrew Yogan im Rahmen der Saisoneröffnungs-Pressekonferenz vorbeischauten und die Kinder mit dem neuen Warm-up-Trikot überraschten.

Maik Walsdorf, Geschäftsführer Dresdner Eislöwen: „Wir wollen unserem sozialen Auftrag als Dresdner Eislöwen gerecht werden. Neben unseren Eislöwenfans haben die Kinder des Pfarrer-Dinter-Hauses viele schöne Vorschläge eingesendet, was uns sehr gefreut hat. Wir haben uns am Ende für den Vorschlag von Jeremy entschieden und das Warm-up-Trikot von unseren Partnern möglichst originalgetreu anhand der Zeichnung umgesetzt. Das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen. Wir wollen nun als Dankeschön der Einrichtung etwas zurückgeben. Deshalb soll das Geld aus der Versteigerung des Warm-up-Trikots am Ende der Saison genutzt werden, um den Sportplatz des Pfarrer-Dinter-Hauses zu modernisieren.“

Zum ersten Mal zum Einsatz kommen werden die neuen Warm-up-Trikots am Freitagabend zum Saisonauftakt gegen die Starbulls Rosenheim in der DEL2. Es herrscht vor allem riesige Vorfreude im Team, dass die Saison endlich beginnt.

Niklas Sundblad, Cheftrainer Dresdner Eislöwen: „Wir sind heiß. Sechs Wochen Vorbereitung liegen hinter uns. Abgesehen von der ein oder anderen Verletzung ist alles nach Plan verlaufen. Jetzt können wir es kaum erwarten, dass es losgeht.“

Mit Rosenheim erwarten die Eislöwen am Freitag den gleichen Auftaktgegner wie vor einem Jahr. Angreifer Andrew Yogan steht dann vor seinem Pflichtspieldebüt im Trikot der Eislöwen. Er will mit dem Team in dieser Saison ganz vorn mitspielen.

„Ich freue mich sehr auf den Auftakt, dass es endlich richtig losgeht. Wir haben eine richtig gute Mannschaft zusammen, mit der einiges möglich ist. Es gilt nun gut in die Saison zu kommen und am besten natürlich mit drei Punkten zu Hause vor unseren Fans zu starten.“

Spielbeginn gegen Rosenheim ist am Freitag 19:30 Uhr. Am Sonntagabend warten 18:30 Uhr die Ravensburg Towerstars auf die Eislöwen.