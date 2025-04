„Wir sind bereit“ – Deutsche Frauen planen Viertelfinale als fixes Ziel ein, es darf aber noch ein wenig mehr sein!

Bonn. (PM MagentaSport) Deutschlands Eishockey-Frauen starten mit neuen Ambitionen in die Weltmeisterschaft.

Die DEB-Auswahl trifft am Mittwoch, 09. April, zum Auftakt in Tschechien auf Schweden (live ab 10.45 Uhr). MagentaSport zeigt die deutschen Spiele live und kostenlos plus weitere Top-Duelle aus der K.o-Runde, einschließlich des Finales.

„Das Ziel ist es, das Viertelfinale zu erreichen und uns in die beste Ausgangsposition zu bringen, damit wir das Halbfinale erreichen und um Medaillen spielen können“, erklärt Bundestrainer Jeff MacLeod. Nach der erfolgreichen Olympia-Qualifikation und dem Triumph beim Deutschland Cup wäre der nächste Entwicklungsschritt eine WM-Medaille. Vom 9. bis 20. April kämpft das DEB-Team in Budweis um den Einzug in die K.o.-Runde. Kapitänin Daria Gleißner ist mit dem Team für den Start gegen Schweden bereit: „Das ist jetzt nochmal ein Höhepunkt mit der Weltmeisterschaft – und da wollen wir auf jeden Fall gut ins Turnier starten.“ MagentaSport-Expertin Anna Reich traut dabei den Schlüsselspielerinnen viel zu: „Eine Laura Kluge und eine Sandra Abstreiter, die beide in der Professional Women’s Hockey league spielen, können definitiv Unterschiedsspielerinnen in diesem Turnier sein.“

Neben der Ex-Nationalspielerin (33 Länderspiele) Anna Reich sind Christoph Fetzer als Kommentator sowie Reporterin Michelle Teucke für MagentaSport im Einsatz.

Nachfolgend ein Ausblick auf die Frauen-Eishockey-Weltmeisterschaft übermittelt durch MagentaSport. Die DEB-Nationalmannschaft der Frauen kämpft vom 9. bis 20. April bei der Weltmeisterschaft in Budweis um den Einzug in die K.o.-Runde. Nach dem Start gegen Schweden gegen Deutschland (Mittwoch, ab 10.45 Uhr) folgen die Partien gegen Norwegen (12. April, ab 14.45 Uhr), Ungarn (14. April, ab 10.45 Uhr) und Japan (15. April, ab 14.45 Uhr). MagentaSport zeigt alle deutschen Spiele der Vorrunde kostenlos sowie – bei deutscher Beteiligung – auch Viertelfinale, Platzierungsspiele, Halbfinale und Spiel um Platz 3. Insgesamt mindestens 5 Partien, maximal 8 Spiele live.

„Effektiv an der Einheit“ gearbeitet, Schweden wird „am meisten herausfordernd sein“

Der Auftakt am Dienstag für die deutsche Frauen-Nationalmannschaft in die Eishockey-WM gegen Schweden. Bei der letzten WM 2024 konnte man die Skandinavierinnen mit 1:0 schlagen. Jetzt gilt es, gut vorbereitet ins Turnier zu starten. DEB-Coach Jeff MacLeod sagt dazu: „Wir haben uns während der Saison gut entwickelt und mit den Spielerinnen und dem Staff effektiv als eine Einheit gearbeitet. Diesen Weg wollen wir nun in Füssen und Budweis fortsetzen, um gut vorbereitet in das Turnier zu starten.“

Auch Kapitänin Daria Gleißner ist optimistisch: „Wir sind auf jeden Fall bereit, wir wollen die Energie und die positive Stimmung aus der Saison mitnehmen. Das ist jetzt nochmal ein Höhepunkt mit der Weltmeisterschaft und da wollen wir auf jeden Fall gut ins Turnier starten.“

Nach dem Gewinn des Deutschland Cups und der erfolgreichen Olympia-Qualifikation reist die Mannschaft mit viel Selbstvertrauen zur WM 2025. Bei der letzten Weltmeisterschaft scheiterte man im Viertelfinale an Tschechien – diesmal könnte mehr drin sein. MacLeod formuliert das Ziel klar: „Wir konzentrieren uns erstmal auf die Vorrunde, wo wir uns von Spiel zu Spiel steigern wollen. Das Ziel ist es, das Viertelfinale zu erreichen und uns in die beste Ausgangsposition zu bringen, damit wir das Halbfinale erreichen und um Medaillen spielen können.“

In der Vorrundengruppe 2025 trifft Deutschland auf Schweden, Japan, Norwegen und Ungarn. Schon bei der WM 2024 konnte man in einer ähnlichen Konstellation Gruppensieger werden – vor Japan und Schweden, die nun erneut zu den Gegnern zählen. MacLeod erwartet eine umkämpfte Gruppe: „Es ist schwierig, einen bestimmten Gegner herauszustellen. Ich denke, es ist eine enge Gruppe und wir müssen uns auf jeden Gegner gut vorbereiten, um erfolgreich zu sein.“ Auch Gleißner sieht keinen leichten Gegner: „Ich denke mal, das Spiel, das am meisten herausfordernd sein wird, wird natürlich das erste Spiel gegen Schweden sein. Es sind alles Gegner, die man ernst nehmen muss, und wir werden uns auf jede Mannschaft explizit drauf einstellen.“

Expertin Anna Reich: „Gruppensieg ist möglich“

MagentaSport-Expertin Anna Reich wird das Turnier vor Ort begleiten – und blickt mit Zuversicht auf die deutschen Chancen: „Ich traue der deutschen Mannschaft auf jeden Fall das Viertelfinale zu. Das sind alles Gegner in der Gruppe, die wir in der Vergangenheit schon geschlagen haben. Klar, mit Schweden und Japan sind 2 Kaliber dabei – sehr starke, gut eingespielte Teams. Nichtsdestotrotz ist sogar ein Gruppensieg möglich.“

Besonders viel traut sie einzelnen Schlüsselspielerinnen zu: „Eine Laura Kluge und eine Sandra Abstreiter, die beide in der PWHL spielen, könnten definitiv Difference Maker in diesem Turnier sein. Besonders Sandra Abstreiter hat in der Vergangenheit oft bewiesen, dass sie eine herausragende Turnierspielerin ist – nicht zuletzt mit ihrer überragenden Leistung bei der Olympia-Qualifikation.“

Was die Teamstruktur angeht, sieht Reich klare Stärken – aber auch mögliche Stolpersteine: „Der große Erfolg bei der Olympia-Qualifikation hat das Team zusammengeschweißt – das ist eine echte Stärke. Eine mögliche Schwäche könnte sein, dass die Mannschaft in letzter Zeit eher gegen schwächere Gegner gespielt hat – das könnte bei der WM zur Herausforderung werden.“

Und wer holt am Ende den Titel? „Die Topfavoriten sind nach wie vor die USA und Kanada – und ich glaube, daran wird sich in naher Zukunft auch nicht viel ändern. Ich lege mich fest: USA gegen Kanada wird das Finale.“

Frauen WM: 9. bis 20. April 2025 (deutsche Spiele plus Finale)

Mittwoch, 09.04.2025

Ab 10.45 Uhr: Schweden – Deutschland

Samstag, 12.04.2025

Ab 14.45 Uhr: Norwegen – Deutschland

Montag, 14.04.2025

Ab 10.45 Uhr: Deutschland – Ungarn

Dienstag, 15.04.2025

Ab 14.45 Uhr: Deutschland – Japan

Sonntag, 20.04.2025

Ab 18 Uhr: Finale

