„Wir sehen der nÃ¤chsten Saison positiv entgegnen“ – Krefeld Pinguine reichen LizenzantrÃ¤ge fÃ¼r del DEL2 und fÃ¼r die DEL ein

Krefeld. (PM Pinguine) Die Krefeld Pinguine haben am gestrigen Donnerstag durch die Wirtschaftsprüfer der ADKL fristgerecht die Lizenzunterlagen bei der ESBG Eishockeyspielbetriebsgesellschaft mbH für...

Krefeld. (PM Pinguine) Die Krefeld Pinguine haben am gestrigen Donnerstag durch die Wirtschaftsprüfer der ADKL fristgerecht die Lizenzunterlagen bei der ESBG Eishockeyspielbetriebsgesellschaft mbH für die kommende DEL 2-Saison 2024/25 eingereicht.

Gleichzeitig wurden die Antragsunterlagen, die im Falle eines Aufstiegs eine Teilnahme an der Deutschen Eishockey Liga ermöglichen, eingereicht.

Geschäftsführer Peer Schopp: „Wir sehen der nächsten Saison positiv entgegnen, sind sehr dankbar und glücklich, dass wir insbesondere durch die Unterstützung unserer Sponsoren und Fans, die Lizenz in dieser Form beantragen konnten. Es ist immer eine große Herausforderung für alle Beteiligten die Sponsorenverträge für die Lizenzunterlagen in der kurzen Zeit von Saisonende bis jetzt abgabereif vorzubereiten. Umso mehr gilt ein großer Dank unseren Sponsoren für die hervorragende Zusammenarbeit in diesen aufregenden Wochen und Monaten. Es ist schön zu sehen, dass nicht nur die Krefelder, sondern auch die Unternehmen das Eishockey in Krefeld so stark unterstützen.“