„Wir mÃ¼ssen mindestens so scharf sein, wie wir es zuletzt waren“ – Iserlohn Roosters empfangen erst Wolfsburg und fahren dann nach KÃ¶ln

Iserlohn. (MK) Mit der Ãœberschrift â€žDurchatmenâ€œ kann man diese Trainingswoche bei den Iserlohn Roosters wohl am besten beschreiben.

Nach der stressigsten Phase in der DEL-Hauptrunde mit elf Spielen im Zwei-Tages-Rhythmus seit dem 19. Dezember hatte die Mannschaft am Montag und Dienstag zwei trainingsfreie Tage. Die Erholung war fÃ¼r die Roosters auch wichtig, weil das Team seit Wochen mit einem Magen-Darm-Virus und einer einhergehenden Grippewelle zu kÃ¤mpfen hatte.

Laut Sportchef Franz-David Fritzmeier waren seit Mittwoch auch fast alle Spieler wieder zurÃ¼ck auf dem Eis. Bei Taro Jentzsch schaut man nach seiner OberkÃ¶rperverletzung von Tag zu Tag. Sein Comeback rÃ¼ckt auf jeden Fall nÃ¤her.

FÃ¼nf Spiele stehen noch bis zur Olympiapause auf dem Spielplan der SauerlÃ¤nder. Am Freitag kommen die Grizzlys Wolfsburg zum vierten und letzten Vergleich in der Hauptrunden an den heimischen Seilersee. Die Spiele in Wolfsburg gingen mit 3:1 und 4:1 jeweils an die Niedersachsen. Das Hinspiel in Iserlohn gewannen die SchÃ¼tzlinge von Headcoach Stefan Nyman Anfang November mit 3:2 nach VerlÃ¤ngerung.

â€žWir hatten in dieser Woche wieder eine gewisse NormalitÃ¤t, Aber es geht den anderen Klubs natÃ¼rlich mit den vielen Spielen genauso. Am Freitag geht es jetzt wieder weiter. Es kommt ein Endspurt bis zur Olympiapause mit fÃ¼nf Spielen. Es gibt keinen in der Liga, der da nicht gefordert ist. Am Freitag wird es ein ganz hartes Spiel. Wolfsburg ist eine Mannschaft, die in letzter Zeit gut in Fahrt ist. Da wird es um jeden Zentimeter Eis gehen. Wir mÃ¼ssen mindestens so scharf sein, wie wir es zuletzt warenâ€œ, so Franz-David Fritzmeier.

Am Sonntag Westderby in KÃ¶ln

Alles andere als leicht wird auch die Aufgabe am Sonntag fÃ¼r die Roosters, wenn sie beim aktuell heiÃŸesten Team der Liga, den KÃ¶lner Haien, zum Westderby antreten werden. Die DomstÃ¤dter haben als unangefochtener Spitzenreiter aktuell elf Punkte Vorsprung auf den Zweiten Mannheim. Die letzten zwÃ¶lf Partien gewannen die Haie allesamt. Lediglich in Berlin gab man einen Punkt nach PenaltyschieÃŸen ab.

Mit dem dÃ¤nischen Nationalspieler Patrick Russell (49 Scorerpunkte), Gregor MacLeod (40 Pkt.), Dominik Bokk und Nate Schnarr (je 32 Pkt.) haben die KÃ¶lner vier absolute DEL-TopstÃ¼rmer in ihren Reihen. Die beiden international erfahrenen Offensivverteidiger Kaski und KemilÃ¤inen sind ebenfalls absolute LeistungstrÃ¤ger im Team von Headcoach Kari Jalonen. Dazu haben sie mit dem finnischen Torwart Janne Juvonen (Fangquote 93,14%) eine absolute Top-Nachverpflichtung getÃ¤tigt.

Das sagt Iserlohns Sportchef Franz-David Fritzmeier vor dem Spiel in KÃ¶ln

Â