„Wir mÃ¼ssen die gesamte Organisation auf eine breitere Basis stellen“ – Eisadler spielen auch in der kommenden Saison in der Regionalliga!

Dortmund. (PM Eisadler) Nach der sehr intensiven Playoff-Zeit blieb den Verantwortlichen der Eisadler Dortmund nicht viel Zeit zum Verschnaufen, denn nach der Saison ist bekanntlich vor der Saison.

„Die Saison 2024/25 hat nicht nur bei uns im Verein einen bleibenden Eindruck hinterlassen, sondern auch im gesamten Umfeld und in der Region. Die Zuschauerentwicklung zeigte einen so nicht zu erwartenden Hype, insgesamt kamen 30000 Zuschauer zu den 16 Heimspielen, die zum Schluss sogar zweimal ausverkauft waren“ zieht Stefan Witte, der 1. Vorsitzende der Eisadler, noch einmal ein sehr positives Saisonfazit.

Matthias Potthoff, der Dortmunder Sportliche Leiter, erläutert: „Dass es am Ende mit der Meisterschaft nicht geklappt hat, war schon enttäuschend. Bis zum Finale mussten wir nur eine einzige Niederlage einstecken, dann kam das 1. Finalspiel, in dem uns nur wenige Sekunden am ersten Sieg fehlten. Das hat die Mannschaft etwas verunsichert und nervös gemacht. Trotzdem sind wir in Spiel 3 und 4 gut zurückgekommen. Dieses Momentum konnten wir leider nicht nutzen. Jetzt geht der Blick klar in Richtung Planungen für die neue Saison. Die Planungen des Kaders der kommenden Saison laufen bereits auf Hochtouren und erste wegweisende Entscheidungen sind in der Analyse der Saison bereits getroffen. Wir werden die sportliche Entwicklung der Eisadler weiter vorantreiben.“

Die Eisadler werden auch in der kommenden Spielzeit in der Regionalliga antreten. „Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht. Natürlich hätten wir gerne den Schritt in die Oberliga gemacht. Wir haben Gespräche mit dem DEB geführt, auch fristgemäß unser Aufstiegsinteresse hinterlegt. Aber sowohl der Verein als auch die Spielstätte sind in der Entwicklung noch nicht so weit, als dass diese Herausforderung angenommen werden kann. Es ist erst die zweite Saison, in der wir in der Regionalliga oben mitspielen. Wir müssen die gesamte Organisation auf eine breitere Basis stellen“ erklärt Stefan Witte im Namen des Eisadler Vorstands.

